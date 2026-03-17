Iraq: Razzo colpisce un hotel con italiani





Gli sviluppi del conflitto in corso tra Iran, Stati Uniti e Israele continuano a destare preoccupazione a livello globale. Nelle ultime ore, l’esercito israeliano ha intensificato i bombardamenti su Teheran e sul Libano, dove un soldato italiano, parte della missione Unifil, è rimasto ferito. Nel frattempo, nuove esplosioni sono state segnalate in diverse città del Golfo Persico, tra cui Doha e Dubai, con un missile che ha causato la morte di una persona ad Abu Dhabi.





In Iraq, la situazione si è ulteriormente aggravata: un attacco con droni ha colpito l’ambasciata statunitense a Baghdad, mentre un missile ha distrutto un hotel in cui soggiornavano militari italiani. Questi atti sono stati fermamente condannati dal governo iracheno. Il primo ministro Mohammed Shia al-Sudani ha dichiarato che tali azioni rappresentano una grave minaccia per la sicurezza e la stabilità del Paese, sottolineando come esse possano compromettere gli sforzi di ricostruzione e sviluppo. Ha inoltre ordinato alle forze di sicurezza di identificare e arrestare i responsabili affinché vengano processati.

“Questi atti criminali hanno gravi ripercussioni per il nostro Paese e minano gli sforzi del governo per la ricostruzione e la prosperità”, ha affermato il premier iracheno attraverso una dichiarazione riportata da Al Jazeera.

La situazione nei pressi dello Stretto di Hormuz, cruciale per il commercio globale di petrolio, resta particolarmente critica. Secondo un’analisi pubblicata da esperti del settore, l’Iran starebbe utilizzando droni e piccole imbarcazioni per intimidire le forze statunitensi e della NATO, sfruttando la posizione strategica dello stretto come leva geopolitica. Questo potrebbe avere conseguenze devastanti per i mercati energetici internazionali, con ripercussioni significative anche sull’Italia.

Il generale Capitini ha sottolineato come i droni iraniani, pur essendo relativamente economici – con un costo stimato di circa 6.000 dollari l’uno – stiano mettendo in difficoltà le difese missilistiche avanzate degli Stati Uniti e di Israele. La loro efficacia sta spingendo gli esperti militari a rivedere le strategie di difesa contro queste tecnologie.

Le tensioni internazionali sono ulteriormente esacerbate dalle divisioni tra gli alleati occidentali. Paesi come la Francia, la Germania, l’Italia, il Regno Unito e il Canada hanno espresso contrarietà a un intervento militare nello Stretto di Hormuz, attirando le critiche del presidente statunitense Donald Trump. Il leader americano ha manifestato il suo disappunto dichiarando: “Quelli che abbiamo aiutato ora non ci sono”, evidenziando il malcontento verso coloro che considera ex alleati poco collaborativi.

Nel frattempo, le città del Golfo continuano a essere teatro di violenze. A Dubai e Doha, esplosioni hanno messo in allarme la popolazione, mentre ad Abu Dhabi una persona ha perso la vita a causa di una scheggia proveniente da un missile. Le autorità locali stanno cercando di contenere la situazione, ma il clima di instabilità rende difficile garantire la sicurezza.

In Libano, la missione Unifil, che comprende anche contingenti italiani, si trova in una posizione delicata. I bombardamenti israeliani hanno causato diversi feriti tra i membri della missione internazionale. Il governo italiano sta monitorando da vicino gli sviluppi e valutando eventuali misure da adottare per proteggere i propri militari impegnati nella regione.

L’evolversi della situazione in Medio Oriente sta avendo un impatto significativo non solo sulla sicurezza regionale, ma anche sull’economia globale, con i mercati petroliferi che mostrano segni di instabilità. L’attenzione internazionale resta alta, con molti governi che cercano soluzioni diplomatiche per evitare un’escalation ulteriore del conflitto.

Mentre il conflitto si intensifica, cresce l’urgenza di una risposta coordinata da parte della comunità internazionale per riportare stabilità nella regione. Tuttavia, le divergenze tra gli alleati occidentali e le difficoltà nel contrastare le nuove minacce tecnologiche pongono sfide significative per il futuro prossimo.



