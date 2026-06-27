Irrompe in ospedale per uccidere, trova la serva che protegge suo figlio





Julian prese la siringa tra due dita, facendo attenzione a non toccare lo stantuffo.





L’etichetta riportava la dicitura: Cloruro di Potassio ad alta concentrazione.

In ambito clinico serviva per le cardioplegie chirurgiche. Iniettato direttamente nel flusso sanguigno di un bambino di cinque anni con un difetto settale, avrebbe provocato un arresto cardiaco istantaneo. L’autopsia avrebbe concluso che il cuoricino di Ethan aveva semplicemente ceduto allo sforzo. Un delitto perfetto, pulito, invisibile.

«Silas,» disse Julian, senza staccare gli occhi dal liquido trasparente. «Portalo fuori dal bagno. Sveglialo.»

Silas entrò nel piccolo bagno e trascinò fuori il corpo del primario Pendelton, gettandolo sul pavimento ai piedi del letto. Il medico aveva un grosso taglio sulla fronte e le mani legate dietro la schiena con i cavi elettrici del mocio della donna delle pulizie.

Quando ricevette uno schiaffo a mano aperta da Silas, Pendelton aprì gli occhi terrorizzati. Vide Julian Thorne in piedi sopra di lui e iniziò a tremare così forte che i suoi denti battevano insieme.

«Signor Thorne… io… mi hanno costretto!» piagnucolò il primario, cercando di indietreggiare verso il muro. «Hanno preso mia moglie! Mi hanno detto che se il bambino non fosse morto stanotte di arresto cardiaco, avrebbero ucciso lei!»

Julian si inginocchiò lentamente, appoggiando l’avambraccio sul ginocchio.

«Chi?» chiese con un sussurro che fece gelare l’aria. «Chi ti ha dato il potassio, Arthur?»

Il medico singhiozzava, incapace di guardarlo negli occhi. «Una donna. Una donna con una voce accento britannico. Guidava una Bentley nera. Ha detto… ha detto che il patrimonio di famiglia non doveva finire in un fondo vincolato per un ragazzino.»

Julian rimase immobile.

La Bentley nera. L’accento britannico studiato a Oxford.

Sua sorella Victoria.

Per completare la transizione legale del porto di Boston, Julian aveva vincolato l’80% del patrimonio liquido della famiglia Thorne in un fondo fiduciario irrevocabile intestato a Ethan, riscuotibile al compimento del suo diciottesimo anno. Se Ethan fosse morto di cause naturali prima dei sei anni, il fondo si sarebbe sciolto immediatamente e il denaro sarebbe tornato ai co-firmatari originari: Julian e Victoria.

Sua sorella non voleva diventare una spedizioniera legale. Voleva i contanti sporchi per finanziare una guerra di espansione a New York. Aveva pagato il primario per sopprimere suo nipote.

Julian si alzò. La sua espressione era diventata del tutto indecifrabile. Guardò verso l’angolo della stanza.

La donna delle pulizie era scivolata lungo il muro e sedeva a terra, tenendosi la spalla. Il sangue le aveva ormai macchiato l’intera metà sinistra del camice.

«Silas, chiama il chirurgo privato. Fagli portare l’attrezzatura qui. Subito,» ordinò Julian, poi si avvicinò alla donna. «Come ti chiami?»

Lei alzò la testa. I suoi occhi neri non avevano perso la loro fierezza.

«Sulla busta paga c’è scritto Evelyn Cross. Ma il mio vero nome è Katarina Vance.»

Julian socchiuse gli occhi. Vance.

Quattro anni prima, prima che Julian prendesse il controllo totale del porto e uccidesse i vecchi caporegime del padre, la sua organizzazione aveva dirottato un carico di farmaci illegali al molo 4. Il camionista che guidava quel container era stato incastrato dai vertici mafiosi per coprire il furto. Quel camionista si chiamava Thomas Vance. Era stato condannato a vent’anni di carcere e si era tolto la vita in cella dopo tre mesi.

«Sei la sorella del camionista,» disse Julian piano.

«Ex ufficiale medico dell’Esercito,» rispose lei, sputando un grumo di sangue sul pavimento. «Ho preso questo lavoro di merda sei mesi fa. Ho studiato i tuoi orari, i tuoi turni di visita, le abitudini della scorta. Stanotte avevo pianificato di entrare qui dentro quando non c’era nessuno, staccare i macchinari di tuo figlio e farti provare esattamente quello che ho provato io quando mi hanno restituito i vestiti di mio fratello in una busta di plastica.»

Silas fece scattare la sicura dell’arma, puntandogliela alla testa. «Julian, lasciami finire il lavoro.»

«Fermo,» ringhiò Julian. Guardò Katarina. «E perché non l’hai fatto?»

La donna guardò verso il letto, dove il piccolo Ethan continuava a dormire, protetto dal suono ritmico del monitor cardiaco.

«Perché quando sono entrata per ucciderlo… ho visto quel bastardo col camice bianco che gli stava iniettando la siringa nella flebo. Il bambino ha aperto gli occhi per un secondo. Mi ha guardato e ha detto ‘mamma’. Io sono un soldato, Thorne. Io ammazzo i nemici. Non ammazzo i bambini di cinque anni nel sonno.»

Julian fissò la donna per un tempo che sembrò infinito. Sapeva che in quel codice d’onore spezzato c’era più lealtà di quanta ne avesse trovata nella sua intera famiglia di sangue.

Si tolse la giacca sartoriale da cinquemila dollari e la appoggiò delicatamente sulle spalle di Katarina per fermare l’emorragia.

«Silas,» disse Julian. «Il nome di Thomas Vance da domattina deve risultare pulito. Voglio una conferenza stampa della procura che ammetta l’errore giudiziario. E voglio due milioni di dollari trasferiti su un conto sicuro a nome di Katarina Vance entro mezzogiorno.»

Katarina lo guardò confusa: «Che cazzo stai facendo?»

«Ti sto assumendo,» rispose Julian. «Da quando uscirai da questo ospedale, sarai il capo della sicurezza personale di mio figlio. Avrai vitto, alloggio nella mia tenuta e l’autorizzazione a sparare a chiunque si avvicini a lui a meno di tre metri. Accetti?»

La donna guardò la spalla ferita, poi guardò Julian. Accennò un piccolissimo, stanco sorriso: «La paga sindacale per le pulizie fa schifo comunque.»

La visita delle 05:30

La villa di Victoria Thorne a Chestnut Hill era avvolta nella nebbia dell’alba.

Victoria era seduta nella sua veranda di vetro, sorseggiando un espresso d’orzo, aspettando la chiamata telefonica dall’ospedale St. Jude che le annunciasse la “tragica e improvvisa perdita” del suo amato nipote.

La porta a vetri si aprì senza rumore.

Julian entrò nella stanza. Dietro di lui, Silas trascinò all’interno il dottor Pendelton, legato e imbavagliato, gettandolo sul tappeto persiano della donna.

Victoria fece cadere la tazzina di porcellana. «Julian… cosa… cosa significa questo?»

Julian non urlò. Non estrasse la pistola.

Camminò fino al tavolino di vetro e vi appoggiò sopra la siringa intatta di Cloruro di Potassio che Katarina aveva strappato dalle mani del medico.

«Il cuoricino di Ethan sta benissimo, Victoria,» disse Julian con una calma assoluta. «I medici dicono che il difetto al setto si sta chiudendo perfettamente.»

Victoria guardò la siringa, poi il primario che piangeva sul pavimento, e capì che la sua intera esistenza era appena giunta al termine.

«Julian… possiamo parlarne. Siamo fratelli. Il sangue—»

«Il sangue non esiste,» la interruppe Julian, voltandole le spalle e incamminandosi verso l’uscita. «Hai esattamente tre minuti per iniettarti l’intero flacone da sola, Victoria. Se quando Silas rientra nella stanza sarai ancora viva… ti porterà al molo 4. E al molo 4, l’inverno l’acqua è molto, molto fredda.»

Julian uscì nel giardino bagnato dalla pioggia del mattino.

Sali in macchina. Dieci minuti dopo, il suo telefono squillò. Era l’ospedale. Ethan si era svegliato, aveva bevuto un sorsetto d’acqua e stava chiedendo dove fosse il suo papà.

Julian sorrise, per la prima volta da settimane. «Ditegli che sto arrivando. E dite a Katarina che il suo turno inizia adesso.»

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