Istruttore di 58 anni muore nel sonno:, non si presenta al raduno sportivo che doveva guidare





Daniele Zanon, stimato istruttore di fitness di 58 anni, è stato trovato senza vita nel sonno nella sua abitazione di San Vito al Tagliamento, lasciando sgomenti amici e familiari che lo attendevano a un raduno sportivo da lui organizzato.





Una vita di sfide e rinascita

Originario della zona friulana, Daniele aveva affrontato negli anni prove durissime: un tumore superato con tenacia, la tragica perdita di due fratelli e della moglie, lutti che avevano segnato profondamente il suo percorso.

Non si era mai arreso, trovando nello sport una nuova raison d’être e trasformandosi in un punto di riferimento per la comunità: organizzava raduni e eventi sportivi che univano appassionati, trasmettendo energia positiva e motivazione. Conosciuto per la sua grinta e il sorriso contagioso, era diventato un simbolo di resilienza, capace di risollevarsi dalle avversità e ispirare chi lo circondava con la sua passione per il fitness.

L’allarme e la tragica scoperta

Sabato mattina Daniele non si è presentato all’evento a Bassano del Grappa che aveva tanto curato nei dettagli, un appuntamento atteso da decine di partecipanti che conoscevano la sua puntualità leggendaria. Preoccupati dal suo silenzio, gli amici hanno chiamato i soccorsi e si sono precipitati a casa sua: i vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta e lo hanno trovato riverso sul letto, deceduto presumibilmente durante la notte senza mostrare segni evidenti di malore. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite, in attesa dell’autopsia, ma l’ipotesi più accreditata resta quella di un arresto improvviso durante il sonno.



