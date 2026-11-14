Brooklyn, otto morti nel crollo: tra le vittime José Luis Caguana





L’edificio di Flatbush Avenue è precipitato su un cantiere adiacente. Caguana, 26 anni, lascia la moglie incinta e un figlio piccolo.





Il crollo di un edificio a Brooklyn ha causato otto morti, tra cui José Luis Caguana Cosquillo, 26 anni, lavoratore edile originario dell’Ecuador. La struttura, al 1321 di Flatbush Avenue, è venuta giù poco dopo le 16 di mercoledì 11 novembre, finendo sopra un cantiere di scavo al 2625 di Bedford Avenue. La notizia delle vittime è stata confermata giovedì dal sindaco Zohran Mamdani. Sei persone sono state dichiarate morte sul posto, mentre altre due sono decedute in ospedale. Tra le vittime ci sono anche due bambini.

Caguana era arrivato negli Stati Uniti circa sei anni fa e lavorava nell’edilizia per mantenere la famiglia, che vive a New York. Lascia un figlio piccolo e la moglie, prossima a dare alla luce il loro secondo bambino. Il fratello, Carlos Caguana, ha riferito ai media locali che il giovane era l’unico sostegno economico della famiglia. Ha aggiunto che la cognata è sopraffatta dalla perdita e fatica a esprimersi. La morte lascia la donna sola con il figlio e con un nuovo bambino in arrivo.

Fuori dal lavoro, Caguana giocava a calcio nel Club La Bahía NY, società con sede a New York. I compagni lo ricordano per le sue capacità in campo e per il legame con la squadra. Il presidente del club lo ha commemorato come una persona stimata nel quartiere e ha ricordato l’amicizia e la solidarietà che aveva saputo costruire. La famiglia e gli amici piangono quindi un giovane padre, oltre che un compagno di squadra. Le informazioni diffuse sulla sua vita personale arrivano dai familiari e dal club.

La chiamata ai vigili del fuoco di New York è arrivata alle 16:01. Le squadre sono giunte in meno di un minuto e oltre 250 operatori dei servizi di emergenza hanno lavorato tra le macerie per tutta la notte. Le operazioni di ricerca e soccorso si sono protratte per circa 24 ore. Un video diffuso dopo il crollo mostra i soccorritori mentre rimuovono metallo deformato e muratura, nell’area vicina all’incrocio tra Flatbush Avenue e Bedford Avenue. I detriti instabili hanno reso necessario procedere con cautela.

Durante l’intervento, una donna incinta è stata estratta viva: secondo le informazioni disponibili, era rimasta sotto le macerie per due ore e mezza. I paramedici l’hanno accompagnata in un ospedale della zona. La mattina di giovedì le squadre hanno dovuto fare i conti anche con una tempesta attesa sulla città intorno a mezzogiorno. Laura Kavanagh, ex commissaria dei vigili del fuoco, ha avvertito che la pioggia avrebbe potuto allagare i vuoti sotterranei e rendere meno stabili i detriti. L’accesso a Flatbush Avenue è stato chiuso tra Clarendon Road e Bedford Avenue per consentire i soccorsi.

La commissaria del FDNY Lillian Bonsignore ha lasciato proseguire la ricerca e il soccorso finché le squadre non hanno verificato che nessuna persona fosse ancora intrappolata. Nel crollo almeno 18 persone sono rimaste ferite; quattro versavano in condizioni critiche e tre erano vigili del fuoco. Il sindaco Zohran Mamdani ha confermato il bilancio di otto morti, compresi due bambini, secondo quanto riferito dalle autorità. Sei vittime sono state dichiarate morte sul posto e altre due sono decedute in ospedale.

Mamdani ha rivolto le condoglianze alle famiglie colpite e ha riconosciuto l’impegno dei soccorritori, che hanno operato in condizioni particolarmente difficili. Tra i feriti figuravano anche tre membri dei vigili del fuoco; la loro presenza sottolinea i rischi affrontati durante l’intervento. Le cifre sulle persone ferite, sulla gravità di alcuni casi e sulle vittime sono state comunicate dalle autorità dopo il cedimento. Il quadro comprendeva residenti e operatori coinvolti nell’episodio, senza dettagli individuali sulle persone ferite.

La città e la polizia hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del crollo. Ahmed Tigani, commissario del Dipartimento degli edifici di New York, ha detto che gli investigatori stanno esaminando sia la struttura caduta sia il cantiere vicino, dove si scavava per realizzare un nuovo edificio. I registri pubblici riportano precedenti violazioni delle norme abitative a carico del proprietario dell’edificio crollato. Il cantiere adiacente, inoltre, era già stato sanzionato per non aver rispettato un ordine di sospensione dei lavori. Questi precedenti sono oggetto di attenzione, ma le informazioni disponibili non stabiliscono che abbiano causato il cedimento. L’indagine deve ancora ricostruire che cosa sia accaduto.



