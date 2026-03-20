La compagna Salis in auto blu con il parentado al completo in trasferta a Carrara per la partita della Sampdoria





La presenza di Silvia Salis ieri in tribuna allo Stadio dei Marmi di Carrara ha suscitato reazioni contrastanti. Le reazioni dei tifosi genoani erano prevedibili, data l’atmosfera di derby che pervade la città, così come quelle dell’opposizione politica.





Alla partita della Sampdoria, insieme alla Sindaca, erano presenti anche Marco Speciale, Direttore e Coordinatore del Gabinetto a Palazzo Tursi, e Pietro Zampedroni, Addetto Stampa.

Nella mattinata odierna, i gruppi di opposizione hanno redatto un comunicato firmato da Alessandra Bianchi, Paola Bordilli, Ilaria Cavo, Sergio Gambino, Mario Mascia e Pietro Piciocchi. Il comunicato esprime stupore per la notizia, apparsa sugli organi di informazione, che la Sindaca di Genova, Silvia Salis, si sia recata a Carrara nel pomeriggio di ieri per assistere alla partita della Sampdoria, accompagnata dal Capo di Gabinetto e dallo staff di comunicazione. Si sottolinea che, in assenza di prove contrarie, non risulta che la partecipazione a una partita di calcio in trasferta rientri tra gli impegni istituzionali. Pertanto, si interrogano sulle motivazioni che abbiano spinto la prima cittadina ad abbandonare i propri impegni istituzionali a Genova per recarsi nella città toscana, in concomitanza con una importante commissione consiliare sul progetto quattro assi, alla quale la Sindaca avrebbe potuto apportare un significativo contributo.

I Consiglieri comunali di opposizione, nel loro ruolo istituzionale, richiedono chiarimenti in merito alla vicenda. In particolare, si chiede se la Sindaca abbia utilizzato l’auto di servizio per la trasferta e, in caso affermativo, quale fosse l’impegno istituzionale che ne giustificasse l’utilizzo. Si sollecita una risposta chiara e trasparente, non per i Consiglieri stessi, ma per i cittadini.

Infine, si pone la questione della necessità della presenza dei più stretti collaboratori della Sindaca, remunerati con fondi pubblici, all’evento in orario lavorativo.

Siamo certi di poter fornire chiarimenti su tutti questi aspetti al fine di garantire la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Il nostro intento non è di tifo, bensì di rispetto per l’istituzione e per il denaro dei cittadini.

Primocanale ha inoltre contattato l’ufficio stampa del sindaco, ma non ha ancora ricevuto alcuna risposta.



