La content creator americana Laura Clery è rimasta schiacciata da un frigorifero nella cucina di casa davanti ai figli. Soccorsa dai vigili del fuoco, è stata portata in ospedale.





Laura Clery schiacciata da un frigorifero in casa davanti ai figli





Un grave incidente domestico ha coinvolto Laura Clery, 39 anni, nota creatrice di contenuti statunitense seguita da milioni di utenti sui social network. La donna è rimasta intrappolata nella cucina della propria abitazione dopo che un frigorifero a doppia porta in acciaio inox, dal peso di circa 270 chili, si è improvvisamente ribaltato nella sua direzione, bloccandola contro l isola centrale senza lasciarle la possibilità di muoversi. L episodio è avvenuto mentre in casa erano presenti anche i suoi due figli, di 5 e 7 anni, che hanno assistito alla scena.

Secondo quanto ricostruito dal racconto diffuso dalla stessa Laura Clery attraverso i propri canali social e sulla piattaforma Patreon, l incidente sarebbe iniziato nel momento in cui il figlio maggiore, Alfie, ha cercato di arrampicarsi sull elettrodomestico. Notando che il frigorifero si stava spostando in modo anomalo dalla parete, la donna è intervenuta immediatamente nel tentativo di rimetterlo in posizione. Il tentativo, però, non è riuscito e il grande elettrodomestico le è finito addosso, spingendola all indietro e immobilizzandola.

Nel suo resoconto, la content creator ha descritto in modo diretto la dinamica di quei momenti, spiegando di aver compreso fin da subito la gravità della situazione. «Tutto il peso mi ha scaraventata all’indietro contro l’isola della cucina, bloccandomi la parte bassa della schiena e i fianchi. Non riuscivo a muovermi. Ho provato a spingerlo via ma non si è mosso di un millimetro. Era come spingere contro un palazzo». Le sue parole delineano un quadro di forte criticità, aggravato dal fatto che in casa non fosse presente nessun altro adulto.

Laura Clery, conosciuta negli Stati Uniti per i suoi sketch comici e per i contenuti dedicati alla vita quotidiana da madre single, ha raccontato di aver percepito immediatamente che non si trattava di un semplice inconveniente domestico. «Non nel senso di “Questa sarà una storia divertente da raccontare più tardi”. Più un senso di “Potrei essere davvero in pericolo in questo momento”. Sentivo che mi diventava sempre più difficile respirare, come se il mio corpo stesse lentamente decidendo di spegnersi». Nella stanza era presente anche la figlia minore, Poppy, che secondo il racconto della donna era in lacrime mentre assisteva ai soccorsi.

L aspetto decisivo per l esito dell intervento è stato il fatto che Laura Clery avesse con sé il telefono cellulare. Pur immobilizzata, è riuscita a contattare i servizi di emergenza e a chiedere aiuto. I soccorritori sono arrivati poco dopo nell abitazione e tre vigili del fuoco sono intervenuti per sollevare il frigorifero e liberarla. Successivamente la donna è stata affidata al personale sanitario e trasferita in ospedale d urgenza per gli accertamenti e le cure necessarie.

La stessa Laura Clery ha inoltre documentato parte delle fasi successive all incidente, pubblicando sui social alcune immagini dall ambulanza. In una delle fotografie diffuse online appare con collare ortopedico e maschera per l ossigeno. Nel raccontare quanto accaduto, la creator ha sottolineato anche il forte impatto emotivo della vicenda, avvenuta interamente sotto gli occhi dei bambini. «I miei figli erano in casa.» La frase, riportata nel suo resoconto, sintetizza uno degli elementi centrali dell episodio, insieme al rischio corso dalla donna nei minuti in cui è rimasta bloccata.

Negli Stati Uniti, dove Laura Clery è un volto molto noto del web, la notizia ha attirato attenzione anche per la popolarità della protagonista. La 39enne vanta infatti un seguito complessivo di quasi 25 milioni di follower tra TikTok, YouTube e Instagram, piattaforme sulle quali ha costruito negli anni una presenza riconoscibile grazie a video comici, scene ispirate alla quotidianità e contenuti legati alla maternità. In Italia, invece, il suo nome è meno conosciuto dal grande pubblico, ma il racconto del salvataggio ha iniziato a circolare anche su siti e social.

La vicenda riporta l attenzione anche sui rischi degli incidenti domestici legati agli elettrodomestici di grandi dimensioni, soprattutto in presenza di bambini. Nel caso di Laura Clery, la rapidità della chiamata ai soccorsi e l intervento tempestivo dei vigili del fuoco hanno evitato conseguenze potenzialmente ancora più gravi. Dal suo racconto emerge infatti che, nei minuti successivi all impatto, la pressione esercitata dal frigorifero le stava rendendo progressivamente più difficile respirare.

Al momento, il racconto pubblico della donna rappresenta la principale fonte dei dettagli diffusi sull accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori elementi clinici sulle sue condizioni oltre al trasferimento in ospedale dopo il soccorso. Resta però confermato che il salvataggio è avvenuto in un contesto di particolare urgenza e che i figli della creator erano presenti nell abitazione durante tutte le fasi dell incidente.

L episodio che ha coinvolto Laura Clery si inserisce così tra quei casi di cronaca domestica che, pur verificandosi in un contesto privato, assumono risonanza pubblica per la notorietà della persona coinvolta e per la documentazione condivisa successivamente online. In questo caso, la diffusione del racconto e delle immagini del trasporto in ambulanza ha contribuito ad amplificare l attenzione mediatica intorno a un incidente che, secondo quanto riferito dalla stessa protagonista, si è trasformato in pochi istanti in una situazione ad alto rischio.

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