La Domenica Sportiva Pomeriggio, 8 novembre: tutte le anticipazioni, gli ospiti e gli argomenti della puntata

Gianluca Semprini e Francesca Spaziani Testa guidano il Pomeriggio sportivo della rete televisiva pubblica





Gianluca Semprini e Francesca Spaziani Testa guidano il Pomeriggio sportivo della rete televisiva pubblica





La televisione di Stato offre sulla sua seconda rete un appuntamento pomeridiano d’analisi Sportiva che prende il via domenica otto novembre alle ore quattordici e quarantacinque. La gestione dello show spetta a Gianluca Semprini, primario volto d’informazione Sportiva dell’azienda televisiva per la stagione in corso, coadiuvato da Francesca Spaziani Testa, redattrice con una lunga esperienza nel reparto sportivo interno, la quale ha pure condotto nel periodo estivo Italia Chiama America nel corso dei Mondiali di calcio. Per seguire l’intera programmazione gli utenti possono adoperare il televisore classico oppure la modalità digitale streaming, in tempo reale o recuperabile, servendosi dell’app RaiPlay.

L’organizzazione della giornata prevede un palinsesto suddiviso in momenti differenti per inserire i collegamenti motoristici in tempo reale. Più precisamente, la scaletta prende le mosse alle quattordici quarantacinque con un segmento iniziale della durata di circa un quarto d’ora. Dopodiché, dalle quindici sino alle diciassette, la rete manda in onda la frazione pomeridiana della nota sei ore di Monza inerente al Mondiale Endurance, per un intervallo calcolato in circa centoventi minuti. Ultimata questa fondamentale parentesi dedicata ai motori, esattamente alle diciassette, i presentatori tornano a condurre dallo studio per dar via alla seconda parte del dibattito sportivo, che si protrae sino alle ore diciotto e cinque.

Nel corso dello spazio di discussione all’interno dello studio, i conduttori intrattengono un dialogo con diversi ospiti, tra i quali compaiono firme del giornalismo e vecchie glorie agonistiche. L’elenco dei convenuti comprende segnatamente l’ex estremo difensore Stefano Sorrentino e l’ex punta Davide Moscardelli, interpellati per analizzare i temi caldi del fine settimana sportivo. Le rilevazioni d’ascolto conseguite dal format durante la precedente emissione del primo novembre hanno segnato quattrocentotrentacinque mila persone all’ascolto con una quota del tre virgola otto per cento, evidenziando una progressione dello zero virgola cinque percento nei confronti della puntata anteriore.

Il settore calcistico occupa uno spazio centrale nella discussione, con l’analisi approfondita dei risultati maturati sui campi della Serie A durante le partite del sabato e gli aggiornamenti costanti sui posticipi previsti per la giornata domenicale. Particolare attenzione viene riservata al prestigioso incontro fissato per le ore diciotto, il big match tra Inter e Como. Oltre al rettangolo verde, la trasmissione dedica ampio spazio ai motori e in particolare alla Formula uno, celebrando lo straordinario trionfo ottenuto lo scorso primo novembre dal giovane ventenne Kimi Antonelli al volante della monoposto Mercedes.

Si tratta di un risultato storico, poiché il pilota è diventato il primo italiano a conquistare il titolo iridato nella massima categoria automobilistica dai tempi di Alberto Ascari, che aveva trionfato nel millenovecentocinquantatré.



