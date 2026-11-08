Il caso Ravagnani-Diaco e la tensione nel camerino prima di BellaMà

Cosa è successo davvero dietro le quinte tra Pierluigi Diaco e Alberto Ravagnani prima dell’intervista televisiva





Cosa è successo davvero dietro le quinte tra Pierluigi Diaco e Alberto Ravagnani prima dell’intervista televisiva





Il diverbio tra Alberto Ravagnani e Pierluigi Diaco non si è esaurito con la trasmissione di Ballando con le stelle andata in onda sabato 7 novembre. La vicenda si è rapidamente spostata in un contesto invisibile al pubblico, ovvero lo spazio riservato al conduttore di BellaMà, dove i due protagonisti si sono incontrati prima della conversazione televisiva che ha generato polemiche. Stando alle informazioni raccolte, l’episodio viene considerato molto delicato e potrebbe presto finire all’attenzione dei vertici della Rai per una valutazione approfondita di quanto avvenuto nei locali aziendali durante quel pomeriggio concitato.

I dettagli emersi in studio

Durante la diretta condotta da Milly Carlucci, dopo l’esibizione sulla pista da ballo, Ravagnani ha rotto il silenzio menzionando una settimana complessa e faticosa sotto il profilo emotivo. Il concorrente ha fatto riferimento a dinamiche vissute a porte chiuse prima di entrare in scena di fronte alle telecamere. Pur evitando di scendere nei dettagli esatti per non violare la riservatezza del momento, ha parlato di situazioni capaci di compromettere la sua serenità e la sua tranquillità. Lo stesso disagio era emerso in precedenza durante le prove settimanali con la coreografa Erica Martinelli, quando il giovane aveva espresso la sensazione di una pressione eccessiva esercitata sulla propria sfera personale e sulla propria privacy individuale.

La replica del conduttore

Dal canto suo, Pierluigi Diaco ha fornito la propria prospettiva attraverso un intervento telefonico mandato in onda dal programma Le Iene. Il presentatore ha definito il faccia a faccia come un atto di trasparenza insolito per le sue abitudini professionali, finalizzato a preannunciare i contenuti di un’intervista intensa, profonda e schietta. Secondo la sua versione dei fatti, il confronto si sarebbe concluso con una convergenza di intenti prima di procedere con la messa in onda della puntata. Da un lato vi è dunque l’idea di un incontro preparatorio pienamente concordato tra le parti, mentre dall’altro permane intatta la percezione di un ospite visibilmente provato e turbato dalla situazione vissuta.

La gestione della questione

La questione supera ormai i confini delle domande poste in studio sulla vita privata del concorrente, focalizzandosi interamente su quanto emesso lontano dagli sguardi del pubblico e delle telecamere. Dalle verifiche effettuate, la ballerina Erica Martinelli sarebbe stata fermata all’ingresso del camerino, consentendo l’accesso al solo Ravagnani per quel colloquio a due. I dettagli precisi restano affidati unicamente alle parole dei due diretti interessati che hanno vissuto quei minuti.

Tuttavia, nei corridoi della sede di viale Mazzini la notizia circola con grande insistenza e si ipotizza un intervento aziendale per verificare se il colloquio preliminare abbia superato i confini di un normale briefing televisivo, sintetizzato da alcuni con l’espressione secondo cui Qualcuno avrebbe esagerato sul piano dialettico nel corso del confronto riservato.



