La donna delle pulizie rubava i miei gioielli uno alla volta – non me ne sono accorta per anni





Il mercoledì successivo, Marta arrivò come al solito. Sorridente. “Buongiorno, signora Evelyn. Come sta?” “Bene, Marta. E tu?” “Bene, grazie.” Prese i suoi strumenti. Iniziò a pulire. La guardai mentre passava l’aspirapolvere. Mentre spolverava i mobili. Mentre si avvicinava alla camera da letto.





La seguii. Mi fermai sulla porta. La guardai aprire la cassetta. Prendere una collana. Nasconderla in tasca. “Marta” dissi. Si voltò. Il suo viso era sereno. Non sapeva. Non poteva sapere. “Cosa c’è, signora Evelyn?” “Togli quella collana dalla tasca.” Impallidì. “Non so di cosa parla.” “La telecamera. L’ho installata. Ti ho visto. Tutte le volte.”

Il suo viso si scompose. La maschera cadde. Pianse. Non chiese scusa. Non negò. Pianse. “I miei figli” mormorò. “Avevano bisogno…” “I tuoi figli hanno bisogno di una madre onesta. Non di gioielli rubati.” Non rispose. Non poteva.

Chiamai la polizia. Marta fu arrestata. In casa sua trovarono il resto dei miei gioielli. Non tutti. Alcuni li aveva già venduti. Ma abbastanza per condannarla. Il giudice le diede due anni. Non molti. Ma abbastanza per farle capire che le conseguenze esistono.

Non provai soddisfazione. Provai tristezza. Per lei. Per me. Per i suoi figli. Per tutto il tempo perso. Per tutta la fiducia tradita. Lei aveva bisogno di aiuto. Non di rubare. Ma non me l’aveva chiesto. Aveva scelto il modo sbagliato. E io avevo scelto di non vedere.

Oggi, a distanza di un anno, i gioielli sono tornati al loro posto. La cassetta sul comò è sempre aperta. Non ho paura. Non più. Ma non ho più assunto un’altra donna delle pulizie. Pulisco da sola. Ci metto più tempo. Ma almeno so che i miei ricordi sono al sicuro.

Qualche volta, ripenso a Marta. A come sorrideva. A come parlava dei suoi figli. A come mi raccontava la sua vita. Era vera? O era tutta una messinscena per tenermi all’oscuro? Non lo saprò mai.

Una cosa l’ho imparata: la fiducia è un regalo prezioso. Ma va dato con consapevolezza. Non con ingenuità. Non con superficialità. Non con la presunzione che chi è in difficoltà non possa tradirti. La povertà non rende cattivi. Ma non rende nemmeno buoni. Rende disperati. E la disperazione, a volte, fa scegliere strade sbagliate.

Marta ha sbagliato. Io ho sbagliato a non vedere. Ma alla fine, la giustizia ha fatto il suo corso. E io ho riavuto i miei gioielli. Non tutti. Alcuni erano già stati venduti, fusi, trasformati in altre forme. Non importa. L’importante è che non li avevo persi. Mi erano stati rubati. E ora sapevo chi era stato.

Fine della storia.

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