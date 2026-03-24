Così, quando ha preteso un trattamento VIP, gli ho dato un servizio speciale che non dimenticherà mai
La fidanzata di mio marito non sapeva che io possedevo il resort di lusso dove lui mi ha umiliata
Così, quando ha preteso un trattamento VIP, gli ho dato un servizio speciale che non dimenticherà mai.
Di jena
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La fidanzata di mio marito non sapeva che io possedevo il resort di lusso dove lui mi ha umiliata
Così, quando ha preteso un trattamento VIP, gli ho dato un servizio speciale che non dimenticherà mai.
Una semplice casalinga agli occhi di mio marito, Gary.
Quello che lei non sapeva era che prima che ci sposassimo, io ero la proprietaria del Grand Horizon Beach Resort a Batangas.
L’ho ereditato da mia nonna e ho scelto di tenere nascosta la mia ricchezza per vedere se Gary mi avrebbe davvero amata.
Ma mi sbagliavo.
Un fine settimana, Gary lo salutò perché aveva un seminario in ufficio.
In realtà, lui stesso portò la sua fidanzata Nicole al resort KO.
Io mi trovavo lì per caso per un’ispezione a sorpresa.
Indossava semplicemente una maglietta, pantaloncini e scarpe da ginnastica mentre girava per il giardino per osservare il lavoro del personale.
Li vidi.
Tenendosi per mano.
Nicole, in bikini e occhiali da sole, sai chi è.
Tesoro, disse Nicole gentilmente a Gary.
Qui è così bello.
Sei sicuro che possiamo permettercelo?
Sì, rispose Gary.
Ho preso la carta di credito di Valerie.
Lui non lo saprebbe.
Questo è uno schiaffo in faccia.
La mia carne tremava.
Stai ancora usando la mia carta?
Si avvicinarono alla reception.
Nicole mi vide avvicinarmi a loro.
Mi guardò dall’alto in basso.
Mi scusi, chiamò Nicole.
Sorella delle pulizie.
La mia borsa era fatta di legno.
È dura.
Io lo ascoltai soltanto.
Non mi mossi…
Vuoi sapere il finale?
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Sei sorda, sorella?
chiese mentre spingeva la sua borsa firmata davanti a me.
Ti ho detto di farlo nella mia stanza.
E se lo fai, forse posso farti uscire dal tuo lavoro.
Gary si voltò verso di me.
I suoi occhi si spalancarono.
Bevve un sorso della sua bevanda e sembrò aver visto un fantasma.
V Valerie?
Che cosa ci fai qui?
Non gli risposi.
Invece, sorrisi molto dolcemente a Nicole.
Mi dispiace, signora.
Le darò il servizio speciale che merita.
Presi la borsa e la portai all’estremità più lontana del resort
una stanza che non era ancora stata ristrutturata, senza aria condizionata e coperta di polvere.
Perché siamo qui?
esclamò Nicole.
Ti ho detto che era una suite VIP.
Gary, fai qualcosa!
Suite VIP?
dissi mentre mi toglievo lentamente il cappello e li guardavo con autorità.
La suite VIP è solo per coloro che sanno essere rispettosi
e per le persone che non usano le carte di credito degli altri.
Il direttore del resort arrivò proprio in quel momento e si inchinò davanti a me.
Signora Valerie, i documenti sono pronti per sporgere denuncia contro i ladri che hanno usato la sua carta.
S signora?
chiese Nicole tremando.
Gary, che cos’è tutto questo?
Stai zitta!
urlò Gary, che ora era sconvolto.
Valerie, tesoro, lascia che ti spieghi.
Pensavo
Pensi che io stia per morire?
lo interruppe.
Gary, i soldi che hai usato per portare qui questa donna sono i MIEI soldi.
Il resort in cui entri è MIO.
E il contratto di matrimonio che abbiamo firmato?
Ho chiamato il mio avvocato questa mattina.
Chiamai le guardie di sicurezza.
Portate questi VIP fuori dal mio resort.
Subito.
E assicuratevi che non possano lasciare Batangas finché non mi restituiranno ogni centesimo che hanno rubato sulla mia carta di credito.
Le guardie trascinarono via Nicole mentre piangeva e urlava.
Gary si inginocchiò sulla sabbia, implorandolo, ma io non lo guardai nemmeno.
Sono solo una donna delle pulizie ai vostri occhi, dissi mentre mi mettevo gli occhiali da sole.
Ma in questo caso, io sono la legge.
La tua vita è finita, Gary.
Mentre li guardavo essere cacciati fuori dalla porta, provai una libertà vera.
A volte, devi spazzare via la spazzatura
non solo nel cortile, ma anche nella tua stessa vita.
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