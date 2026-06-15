La maestra di mia figlia mi ha chiamata dopo il funerale: ‘Suo marito le ha mentito. Guardi il video che le ho appena inviato

I giorni successivi furono un lungo tunnel grigio.





Non mangiavo. Non dormivo. Passavo le ore seduta sul divano a guardare i cartoni animati di Ava, come se potesse tornare da un momento all’altro a chiedermi un biscotto. Mark organizzò il funerale. Firmò i documenti. Chiamò il padre, la madre, i parenti. Io non riuscivo nemmeno a parlare al telefono.

Il giorno del funerale arrivò troppo in fretta.

La piccola bara bianca era così piccola che sembrava impossibile contenere una vita intera. Il prete parlò di angeli e paradiso. Io non ascoltavo. Guardavo la bara e pensavo a come, appena quattro giorni prima, Ava mi aveva chiesto di insegnarle ad allacciarsi le scarpe.

«Mamma, quando sarò grande, voglio fare la veterinaria.»

«Perché la veterinaria?»

«Perché voglio curare tutti gli animali che stanno male.»

Ora non sarebbe diventata grande. Non avrebbe curato nessuno.

Dopo la cerimonia, tornammo a casa. La casa era silenziosa. Troppo silenziosa.

Quella notte, Mark mi trovò in camera di Ava, con il suo peluche di coniglio stretto al petto. Non disse niente. Si sedette accanto a me e rimase in silenzio per un’ora intera.

Poi sussurrò: «Dobbiamo andare avanti, Claire.»

Alzai lo sguardo. «Come fai a dirlo? Come fai a dire una cosa del genere?»

«Non intendo dimenticarla. Intendo sopravvivere. Per lei.»

Sapevo che aveva ragione. Ma la ragione, in quel momento, era un lusso che non potevo permettermi.

Cinque giorni dopo il funerale, il telefono squillò.

Erano le tre del pomeriggio. Ero seduta in cucina, con una tazza di tè freddo che non avevo bevuto. Mark era andato a fare la spesa, o forse a prendere qualcosa in farmacia. Non ricordo.

Il nome sullo schermo mi fece gelare il sangue: Maestra Greenwood.

Premetti “rispondi” con le mani tremanti.

«Pronto?»

«Signora Carter, sono Rebecca Greenwood. Posso parlare un momento?»

La sua voce era diversa dal solito. Non la voce calma e rassicurante della maestra dell’asilo. Era tesa. Quasi sussurrata.

«Dica pure» risposi, con la gola stretta.

Ci fu una pausa. Sentivo il suo respiro irregolare.

«Ho riguardato le registrazioni delle telecamere di sicurezza del giorno in cui Ava si è ammalata. All’inizio non ci avevo fatto caso, ma qualcosa non mi tornava. Così ho controllato di nuovo.»

Il cuore iniziò a battermi forte. «Cosa ha visto?»

Un’altra pausa. Poi: «Non so come dirglielo, signora Carter. Ma suo marito le ha mentito. Le ho appena inviato il video. Lo guardi.»

Il tono della sua voce mi fece venire la pelle d’oca. Stava per aggiungere qualcosa, ma si fermò. Poi riattaccò.

Rimasi qualche secondo immobile, con il telefono ancora all’orecchio. Poi arrivò una notifica. Un video. Durata: tre minuti e diciotto secondi.

Aprii il messaggio con le mani che tremavano così tanto che quasi lasciai cadere il telefono.

Il video era in bianco e nero, come tutte le registrazioni di sorveglianza. L’angolazione riprendeva il corridoio esterno delle aule dei bambini piccoli. In fondo, si vedeva la porta della classe di Ava.

All’inizio non succedeva niente. Il corridoio era vuoto. Poi comparve Miss Greenwood, che passava veloce con un foglio in mano.

Poi, un minuto dopo, qualcuno entrò dall’ingresso principale.

Il fiato mi si bloccò in gola.

Non era Mark.

Era una donna. Bionda. Magra. Con un giacchetto nero e stivali. Camminava con sicurezza, come se sapesse esattamente dove andare.

La riconobbi all’istante.

La mia migliore amica.

Natalie.

Natalie si fermò davanti alla porta della classe di Ava. Guardò a destra e a sinistra. Poi aprì la borsa, ne tirò fuori qualcosa che non riuscivo a distinguere bene, e lo infilò attraverso la fessura sotto la porta.

Ci mise meno di dieci secondi. Poi si voltò e uscì dall’edificio come se nulla fosse.

Io rimasi a fissare lo schermo, con la bocca aperta.

Natalie. Natalie era stata all’asilo il giorno in cui Ava era morta. Aveva infilato qualcosa nell’aula. Qualcosa che aveva causato la reazione allergica.

Non era stato un incidente.

Ava era stata uccisa.

E Mark mi aveva mentito.

Perché non me lo aveva detto? Perché non mi aveva parlato di Natalie?

Premetti il tasto per chiamare Mark. Il telefono squillò a vuoto. Richiamai. Niente.

Allora feci l’unica cosa che potevo fare.

Presi le chiavi della macchina, salii in auto e partii a velocità folle verso la casa di Natalie.

Dovevo sapere la verità.

Dovevo guardarla negli occhi.

E dovevo farle pagare.

La casa di Natalie era a dieci minuti dalla mia. La conoscevo bene. Ci ero stata centinaia di volte. Avevamo festeggiato insieme i compleanni, i capodanni, le cene del giovedì sera. Lei era la madrina di Ava.

Ora, mentre parcheggiavo davanti al cancelletto bianco, quella casa mi sembrava un luogo estraneo. Minaccioso.

Scesi dall’auto e suonai il campanello con violenza.

Nessuno rispose.

Suonai di nuovo. E di nuovo.

Finalmente la porta si aprì.

Natalie era in piedi sulla soglia, con un maglione grigio troppo largo e i capelli raccolti in una coda bassa. Aveva gli occhi arrossati. Sembrava avesse pianto.

Quando mi vide, impallidì.

«Claire… non dovresti essere qui.»

La mia voce uscì più fredda del ghiaccio: «Ho visto il video, Natalie. So cosa hai fatto.»

Lei indietreggiò di un passo. Le sue labbra tremarono. Per un secondo vidi il panico nei suoi occhi. Poi, qualcosa cambiò.

Non era più paura.

Era rassegnazione.

«Entra» disse, con voce piatta. «Ti dirò tutto.»

Non volevo entrare. Volevo gridare, spingerla, farle male. Ma avevo bisogno di risposte.

Varcai la soglia.

Il soggiorno era uguale a come lo ricordavo. Divano beige, tavolino di legno, fotografie appese alle pareti. Alcune le avevo scattate io. C’erano anche io, Mark e Natalie sorridenti al mare, l’estate prima che Ava nascesse.

Natalie si sedette sul divano, con le mani strette in grembo. Io rimasi in piedi, le braccia incrociate.

«Parla» dissi.

Lei abbassò lo sguardo. «Quello che hai visto nel video è vero. Sono andata all’asilo. Ho messo della farina di arachidi in un biscotto che ho lasciato sul banco della merenda.»

Sentii il sangue ribollire nelle vene. Le mie mani iniziarono a tremare.

«Perché? Perché hai ucciso mia figlia?»

Natalie alzò gli occhi su di me. Per la prima volta, vidi qualcosa che non avevo mai visto in lei. Non dolore. Non rimorso.

Invidia.

«Perché Mark doveva essere mio» sussurrò. «È sempre stato mio. Ti ha sposata perché sono rimasta incinta di un altro uomo e l’ho lasciato andare. Ma non l’ho mai smesso di amare.»

Non riuscivo a processare le sue parole.

«Cosa c’entra Ava con questo?»

Natalie scoppiò in una risata amara. «Sei così ingenua, Claire. Ava era l’unica cosa che lo teneva legato a te. Senza di lei, sarebbe crollato. E io sarei stata lì a raccogliere i pezzi.»

«Sei malata» sussurrai.

«Forse. Ma non sono stupida. Sai chi mi ha detto che Ava era allergica alle arachidi? Nessuno. Perché non lo era. Ma quella mattina ho messo abbastanza farina da uccidere un uomo adulto. Per una bambina di quattro anni…» fece una pausa, «è stata una morte atroce. Lo so. L’ho immaginata tante volte.»

Non riuscii a trattenermi.

La schiaffeggiai.

Il colpo fu secco, violento. La testa di Natalie scattò di lato. Quando si voltò di nuovo verso di me, aveva un rivolo di sangue sul labbro.

Ma stava ancora sorridendo.

«Colpisci ancora» mi sfidò. «Tanto la bambina non torna più.»

Mi gettai su di lei. Le afferrai i capelli, la trascinai giù dal divano. Lei urlò, ma non si difese. Forse voleva essere punita. Forse era questo il suo piano.

Fu in quel momento che la porta d’ingresso si spalancò.

Mark.

Aveva gli occhi sbarrati, il respiro affannato. Era corso dopo aver visto le mie chiamate perse. Aveva capito dove sarei andata.

«Claire, fermati!» urlò.

Non lo ascoltai. Continuai a stringere Natalie, che ormai singhiozzava.

«Claire, TI PREGO!» Mark mi afferrò le spalle e mi divelse da lei con violenza. Caddi all’indietro, contro il tavolino. Un bicchiere si ruppe.

Mark si mise tra me e Natalie. La protesse.

Io guardai mio marito con gli occhi pieni di lacrime e odio.

«Tu lo sapevi» dissi. Non era una domanda. «Tu sapevi cosa aveva fatto Natalie. Per questo hai mentito. Per questo non mi hai detto che era stata all’asilo.»

Mark aprì la bocca, poi la chiuse. Non riusciva a guardarmi.

«Ti prego, Claire, lasciami spiegare.»

«Spiegare cosa? Che hai coperto l’assassina di nostra figlia?»

Natalie, dietro di lui, si mise a ridere. Una risata isterica, spezzata.

«Non lo sapeva» disse. «Non fino a ieri. Ieri gliel’ho detto io.»

Mi alzai in piedi, con le ginocchia sanguinanti per i vetri rotti.

«E lui cosa ha fatto? Ti ha denunciato? Ha chiamato la polizia?»

Silenzio.

«No» risposi da sola. «Non l’ha fatto.»

Mark scoppiò in lacrime. Crollò in ginocchio sul pavimento, con la faccia tra le mani.

«Ti amavo» balbettò. «Ti amo ancora. Ma amo anche lei. Non posso scegliere.»

«Non devi scegliere» dissi, con una calma agghiacciante. «Lo farò io per te.»

Presi il telefono dalla tasca e composi il 112.

Natalie smise di ridere.

Mark alzò lo sguardo, terrorizzato.

«Cosa stai facendo?»

«Giustizia» risposi.

Quando l’operatore rispose, dissi: «Voglio denunciare un omicidio. La mia bambina di quattro anni è stata avvelenata. Ho le prove video. E l’assassina è seduta davanti a me.»

Natalie si alzò di scatto. «Non ti crederanno. Sei una madre in lutto, instabile. Non hanno prove.»

«Hanno il video» ribattei. «E hanno la tua confessione. L’hai appena fatta, davanti a me e a Mark.»

Il volto di Natalie si sbiancò.

Mark si alzò e fece un passo verso di me. «Claire, ti prego, pensa a cosa farai. Distruggerai due famiglie.»

Guardai mio marito. L’uomo che avevo amato. Il padre di mia figlia.

«L’hai già fatto tu» sussurrai. «Il giorno in cui hai scelto di proteggere lei invece di vendicare Ava.»

Dieci minuti dopo, arrivò la polizia.

Natalie fu arrestata.

Mark non fu arrestato, ma gli agenti lo portarono via per essere interrogato. Non so cosa gli abbiano chiesto. Non so cosa abbia risposto.

Non mi importa più.

Sono passate tre settimane dalla morte di Ava.

Oggi ho ricevuto una lettera dal tribunale. Natalie è in carcere in attesa del processo. Ha confessato tutto. Ha detto che voleva “liberare” Mark per stare con lei.

Mark ha chiesto il divorzio. Non gliel’ho negato. Non ho più niente da dirgli.

Qualche volta, di notte, sogno Ava. La vedo seduta al tavolo della cucina, con la maglietta dell’unicorno, mentre mi chiede di fare colazione insieme.

Poi mi sveglio.

E la casa è vuota.

Oggi ho piantato un albero di melo nel giardino sul retro. Quello che Ava voleva piantare con me la scorsa primavera, ma avevamo sempre rimandato.

Mentre scavavo la buca, ho trovato un piccolo sasso bianco a forma di cuore.

L’ho messo in tasca.

E ho continuato a scavare.

Perché la vita, anche quando ti spezza, ti costringe ad andare avanti.

Non per dimenticare.

Ma per ricordare.

E per fare in modo che nessun’altra madre debba mai ricevere una telefonata come quella.