La mia collega mi ha usato per tradire il suo ragazzo per settimane. Oggi ha annunciato il fidanzamento con lui.





La conversazione con Jake





Jake era il mio coinquilino al resort estivo — un ragazzo di ventinove anni del Michigan che lavorava nella gestione logistica e aveva quella qualità specifica di chi è fondamentalmente onesto anche quando l’onestà è scomoda.

Non gli avevo raccontato tutta la storia Sienna. Gli avevo detto che avevo avuto una situazione complicata con una collega del lavoro precedente e che mi sentivo ancora a pezzi per come era finita. Jake aveva ascoltato senza fare domande che non volevo sentire.

Una sera di luglio stavamo seduti fuori con le birre e il silenzio delle montagne estive quando Jake aveva detto: “Ti fidi di te stesso in questa cosa?”

“Cosa vuoi dire?”

“Voglio dire che stai raccontando questa storia come se fossi stato trascinato in qualcosa. Ma ci sei entrato due volte. Tre se conto le settimane dopo che era ufficiale.”

Avevo guardato la bottiglia in mano.

“Lo so.”

“Non te lo dico per farti sentire peggio,” aveva detto Jake. “Te lo dico perché finché la stai raccontando come una cosa che ti è capitata invece di una cosa che hai fatto, non riesci a uscirci davvero.”

Quella distinzione — cosa ti è capitata contro cosa hai fatto — era rimasta con me per giorni. Perché Jake aveva ragione. Avevo fatto scelte. Non una, non due — una serie di scelte consecutive, ognuna delle quali avevo potuto non fare e non avevo fatto. Il fatto che Sienna avesse fatto le stesse scelte, il fatto che la dinamica fosse complicata, il fatto che mi piacesse — niente di tutto questo cancellava il fatto che avevo scelto.

E la persona che aveva pagato il prezzo più alto di quelle scelte era Marcus. Un uomo che non conoscevo, che non aveva fatto niente di sbagliato, che stava cercando di ricostruire una relazione con qualcuno che amava mentre quella persona era con me.

Non mi sentivo meglio pensandoci. Ma mi sentivo più onesto.

Novembre

Ero tornato al resort a novembre come previsto.

Sienna era già lì quando ero arrivato — l’avevo vista nel parcheggio il primo giorno, con i capelli più corti di come li ricordavo e quella qualità di qualcuno che è cambiato qualcosa di difficile da nominare ma visibile. Ci eravamo salutati. Professionale, cordiale, nel modo in cui due persone che hanno condiviso qualcosa decidono di comportarsi quando sanno che l’alternativa è troppo complicata per il contesto.

“Come stai?” aveva detto.

“Bene. Tu?”

“Bene.”

Niente altro. Eravamo andati ognuno al proprio turno.

Nei giorni successivi avevo osservato Sienna lavorare. Era brava nel suo lavoro — lo era sempre stata, era una delle cose che avevo notato prima ancora di notare altro. Prendeva le decisioni in fretta, gestiva i problemi con quella efficienza di chi non si lascia travolgere dalle emergenze. Era rispettata dai colleghi.

E portava l’anello.

Non lo aveva portato l’estate precedente — ovviamente, l’estate precedente non esisteva ancora. Adesso c’era, sottile e luminoso al dito sinistro, e ogni volta che lo vedevo sentivo quella cosa complicata che non è gelosia nel senso ordinario ma è più simile alla consapevolezza di tutto quello che quel simbolo rappresentava.

Marcus lo aveva comprato sapendo tutto. Aveva comprato quell’anello con piena conoscenza di quello che era successo e aveva deciso che valeva la pena lo stesso. Questa era la cosa che non riuscivo ancora a processare completamente.

La conversazione che non avevo cercato

Era accaduta per caso, nel modo in cui accadono le cose che ti cambiano il modo di vedere qualcosa — non perché le avevi pianificate ma perché la vita le mette sul tuo cammino in un momento in cui sei abbastanza ferma da riceverle.

Stavo sistemando alcune attrezzature in un magazzino quando Sienna era entrata per prendere qualcosa. Eravamo rimasti soli per la prima volta da quando ero tornato. Non avevo cercato quella conversazione — avrei fatto di tutto per evitarla — ma era lì.

“Owen,” aveva detto senza guardarmi.

“Sì.”

“Voglio dirti una cosa.” Aveva fatto una pausa. “Non ho mai creduto che tra noi ci fosse qualcosa di reale nel senso che potevo costruirci sopra. Lo sapevo dall’inizio.”

Avevo tenuto le mani sull’attrezzatura che stavo sistemando senza rispondere.

“Non lo dico per essere crudele,” aveva continuato. “Lo dico perché probabilmente te lo meriti come onestà. Non eri tu il problema — eri tu la distrazione da un problema.”

“Marcus.”

“Il fatto che non fossimo sicuri se volevamo riprendere. La distanza. L’ansia di capire se era davvero la scelta giusta.” Sienna aveva alzato gli occhi su di me per la prima volta in quella conversazione. “Ti ho usato nel modo peggiore possibile per non dover stare con quella ansia. Non è una giustificazione — è una spiegazione.”

Avevo lasciato passare un momento.

“E adesso sei sicura?”

Sienna aveva guardato l’anello.

“Adesso sono sicura,” aveva detto. “Il modo in cui ha reagito quando l’ho detto. Non con rabbia nel senso distruttivo — con dolore, e poi con la decisione di non lasciarmi andare lo stesso. Questo mi ha detto qualcosa che due anni insieme non mi avevano detto abbastanza chiaramente.”

Non avevo risposto. Non c’era molto da rispondere.

Sienna aveva preso quello che era venuta a prendere ed era uscita dal magazzino. Avevo finito di sistemare l’attrezzatura da solo.

Quello che avevo capito

Non c’era un finale soddisfacente in questa storia nel senso ordinario del termine. Non c’era il momento in cui tutto si sistemava, non c’era la giustizia pulita, non c’era la rivelazione che cambiava le posizioni di tutti.

C’era solo questo: due persone avevano fatto cose sbagliate, e una terza persona ne aveva pagato il prezzo pur non essendo presente. Marcus aveva perdonato Sienna non perché fosse incapace di fare altrimenti, ma perché aveva scelto di farlo. Questa era la cosa più difficile da capire — non perché fosse incomprensibile, ma perché richiedeva di ammettere che certe persone hanno una capacità di scelta che io non avevo dimostrato.

Avevo fatto scelte sbagliate. Le avevo fatte sapendo che erano sbagliate. Le razionalizzazioni che mi ero costruito — lei non era davvero con lui, la distanza contava, niente era ancora ufficiale — erano tutte storie che avevo scelto di credere perché erano più semplici della verità.

La verità era che mi piaceva Sienna, che speravo che le cose con Marcus non funzionassero, e che avevo usato ogni spiraglio disponibile per restare in quella storia il più a lungo possibile. Non ero una vittima della situazione. Ero uno dei protagonisti della situazione.

Questa consapevolezza non mi faceva stare meglio nel senso di togliermi il peso. Mi faceva stare meglio nel senso di starci dentro in modo onesto invece di portarlo come qualcosa che mi era capitato.

Il lavoro

Avevamo trascorso tre mesi a lavorare nello stesso resort con quella qualità professionale che avevamo stabilito il primo giorno. Qualche volta ci eravamo trovati nello stesso turno, avevamo gestito le situazioni che richiedevano di lavorare insieme, avevamo mantenuto quella cortesia funzionale di due persone che sanno cosa c’è stato ma hanno scelto di non portarlo nel lavoro.

Non era facile. Non era impossibile. Era il tipo di cosa che si fa quando si capisce che le proprie scelte hanno conseguenze che vanno oltre il proprio comfort.

L’ultimo giorno di stagione, mentre stavo caricando le cose in macchina, Sienna mi aveva fermato nel parcheggio.

“Owen.”

Mi ero girato.

“Spero che tu stia bene,” aveva detto. Non con la qualità della frase di cortesia automatica — con quella qualità di qualcuno che lo dice davvero, nel senso limitato in cui può dirlo qualcuno che ha contribuito a farti stare meno bene.

“Ci sto lavorando,” avevo risposto.

Avevo guidato fuori dal parcheggio mentre il resort spariva nello specchietto retrovisore. Non mi ero sentito libero nel senso cinematografico della parola. Mi ero sentito più leggero di qualcosa che avevo portato più a lungo del necessario.

La stagione successiva avrei trovato un altro lavoro.

Non per fuggire — per ricominciare da un posto in cui non c’era niente da gestire tranne me stesso.

Era abbastanza.

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