



La mia fidanzata ha cercato di “vendicarsi” di una sua vecchia bulla dei tempi della scuola, e nel farlo ha completamente sconvolto le nostre vite. Ho perso ogni rispetto per lei e penso che la nostra relazione sia arrivata al capolinea.





Sono una donna sulla trentina, attualmente in una relazione con un’altra donna della stessa età. Scrivo da un account temporaneo perché tutta questa storia mi sembra assurda. Sono profondamente arrabbiata e, soprattutto, disgustata da quello che ha fatto. Dubito che la nostra relazione possa sopravvivere a tutto questo — ho già iniziato a cercare un altro posto in cui vivere.

Stiamo insieme da cinque anni. Abbiamo entrambe avuto un’infanzia complicata come ragazze queer, ma per lei è stato particolarmente difficile. Ella (la mia compagna) si identifica come “butch” e ha sempre avuto un atteggiamento da “maschiaccio”. L’anno scorso ha cominciato un percorso terapeutico con una psicologa trovata tramite un gruppo di supporto per l’ansia. Col senno di poi, è stata probabilmente la peggior decisione che potesse prendere.

Questa terapista non ha fatto altro che rinforzare ogni sua convinzione, dicendole che aveva sempre ragione e che tutti gli altri avevano torto. Ella ha iniziato a parlare di quando veniva presa in giro a scuola e la terapeuta ha identificato quegli episodi come la radice di tutti i suoi problemi. Così, ha cominciato a focalizzarsi su una ragazza in particolare, Bev, che secondo lei sarebbe la causa del suo attuale malessere psicologico.

Pare che Bev la chiamasse “maiale” alle medie, per via di un rutto in mensa. Ella racconta di aver usato un tipo di umorismo grossolano e di essere stata incitata dai suoi amici maschi. Le ho fatto notare che sembravano più loro i bulli, ma lei ha subito troncato la conversazione. Ha raccontato di essere stata la “ragazza sporca e disgustosa” odiata da tutti. Un passato davvero difficile, certo, ma ha deciso che Bev fosse l’origine di tutto, solo perché è stata la prima a dirle qualcosa.

Ella ha l’ADHD e ha sempre avuto la tendenza a voler piacere agli altri, quindi capisco come possa aver cercato approvazione in modi sbagliati. Ma negli ultimi mesi è diventata ossessionata dall’idea di affrontare Bev. Io le ho detto chiaramente che era assurdo, ma la sua terapista – che, francamente, non prende nulla sul serio – l’ha incoraggiata a farlo.

Alcune settimane fa ho scoperto che Ella aveva trovato Bev su Facebook. Bev oggi ha una famiglia, una vita tranquilla. Eppure Ella ha cominciato a perseguitarla. Ha chiamato il suo posto di lavoro accusandola di essere una sociopatica, ha fatto segnalazioni alla polizia insinuando che potesse maltrattare i figli, ha scritto post diffamatori da account falsi, lasciando anche recensioni negative sulle sue attività online.

Alla fine Bev ha sporto denuncia. Ella si è presentata al suo lavoro per “affrontarla” e ha filmato tutto. Risultato? È stata arrestata e ora ha accuse formali di molestie. E la cosa peggiore è che si vantava di quello che stava facendo, postando tutto su Reddit come se fosse una sorta di vendetta epica. Alcuni utenti la incitavano pure, contribuendo a questa follia.

Il comportamento di Ella è diventato pubblico. Ha perso il lavoro – lavorava con i bambini – e ora continua a ripetere che tutto è colpa del suo PTSD, diagnosticato (o meglio, ipotizzato) dalla sua terapista. Io non ce l’ho più fatta: ho preso le mie cose e sono tornata a casa dai miei. Mai, nemmeno nei miei peggiori incubi, avrei immaginato che potesse arrivare a tanto.

Ella è ossessionata da queste storie di “pro revenge” su Internet e sembra sinceramente convinta di essere l’eroina della situazione. Ho contattato personalmente Bev per scusarmi. Mi ha pregata di lasciarla in pace, ma si è anche scusata per averla insultata alle medie. Le ho detto che non meritava nulla di quello che le è successo.

Ella si è arrabbiata con me perché le ho fatto notare che, probabilmente, anch’io alla sua età mi sarei comportata come Bev con qualcuno che passava le giornate a ruttare e fare rumori volgari.

Tutto questo è surreale. Ella si comporta come una vittima, ma la verità è che ha un problema — solo che non è quello che crede. Nessuno, a parte qualche sconosciuto su Internet, le dà ragione. Non ho mai vissuto una situazione tanto assurda e umiliante. Credo sia arrivato il momento di chiudere definitivamente.



