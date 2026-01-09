La mia ragazza è incinta di un altro uomo.





Ho 22 anni e la mia ragazza ne ha 20. Stiamo insieme da tre anni, ma di recente ci siamo lasciati per circa un mese, poi siamo tornati insieme. In quel periodo, entrambi abbiamo avuto altri partner.





Da poco abbiamo scoperto che lei è incinta e inizialmente pensavamo che il bambino fosse mio. Credevamo di aver concepito il 22 novembre, quindi al 9 gennaio sarebbero state circa 6 settimane e 4 giorni. Però al primo appuntamento dal dottore, il 6 gennaio, ci è stato detto che era incinta di 7 settimane e 3 giorni, quindi più avanti di quanto pensassimo.

Qualche giorno fa sono tornato a casa dal lavoro e sua madre mi ha chiamato dicendomi che dovevo andare da loro per parlare con lei e con la mia ragazza. Quando sono arrivato, si sono sedute entrambe davanti a me e mi hanno detto che pensano che il bambino non sia mio, perché sembra essere molto più avanti con la gravidanza.

A quel punto sono andato nel panico e ho iniziato a urlare contro la mia ragazza. So che non è stato giusto, ma in quel momento avevo addosso troppe emozioni tutte insieme. Io la amo davvero e voglio stare con lei. Penso anche che ci sia ancora la possibilità che il bambino sia mio, perché so che le ecografie e i calcoli delle settimane non sono sempre precisi al 100%.

Il problema è che il possibile padre biologico è una persona orribile: voleva la mia ragazza solo per sesso e le ha detto chiaramente che non voleva una relazione con lei né tantomeno avere figli. Ora mi sento come se tutta questa situazione mi fosse stata scaricata addosso.

Io voglio davvero stare con lei, perché per me è una persona speciale, ma non so se riuscirei a passare tutta la vita a crescere il figlio di un altro uomo. Inoltre, è stata lei a lasciarmi quando ci siamo separati.

In questo momento sono molto spaventato, confuso e preoccupato, e non so cosa fare. Vorrei solo un consiglio.



