“La prossima settimana o me o lui” Domenica In, la furia di Mara Venier: ha chiesto la sua testa dopo l’ennesima buffonata in diretta





Mara Venier ha espresso forte disappunto nei confronti di Teo Mammucari in seguito alla trasmissione di Domenica In, dichiarando: “O me o lui la prossima settimana”. Il capo autore avrebbe rimproverato Mammucari negli studi Frizzi, e la sua presenza nella puntata della prossima domenica rimane incerta.





Il “sei un pirla” pronunciato in diretta televisiva rappresenta solo la punta dell’iceberg. Gli eventi verificatisi negli studi Fabrizio Frizzi dopo la puntata del 15 marzo delineano una situazione più complessa. Subito dopo la conclusione della trasmissione, Mara Venier si è scusata con gli ospiti, tra cui Peppe Iodice, interrotto da Mammucari durante la diretta, prima di manifestare apertamente la propria frustrazione. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la conduttrice avrebbe affermato: “Uno solo ho scelto io, e mi sta combinando questo piattino”.

Questa affermazione è carica di significato e, in un certo senso, ironica. È noto che Mara Venier si oppose alla proposta iniziale della direzione Intrattenimento Prime Time di ingaggiare Gabriele Corsi, preferendo invece Teo Mammucari come co-conduttore in studio. L’ultimatum lanciato nei corridoi è stato perentorio: “La prossima settimana o me o lui”.



