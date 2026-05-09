La ragazza con cui mi sentivo ogni giorno iniziò a vedere un altro… ma impazzì quando anch’io andai avanti





Nei giorni successivi Vanessa diventò un caos emotivo continuo. Alcuni momenti sembrava arrabbiata, altri disperata, altri ancora incredibilmente dolce. Mi mandava vecchie foto nostre, screenshot di conversazioni di mesi prima, canzoni che ascoltavamo insieme la notte. Una sera mi scrisse semplicemente: “Nessuno mi guarda come mi guardavi tu.” Lessi quella frase almeno dieci volte perché una parte di me voleva ancora credere che significasse qualcosa di profondo. Ma ormai avevo iniziato a capire una cosa molto dolorosa: sentirsi importanti per qualcuno non significa necessariamente essere scelti davvero.





Per mesi avevo accettato una situazione che mi faceva stare male pur di non perderla completamente. Questa è la parte che secondo me nessuno racconta delle relazioni moderne ambigue. Ti convincono lentamente che chiedere chiarezza sia sbagliato. Che desiderare stabilità significhi essere soffocanti. Che voler sapere cosa rappresenti per qualcuno sia una richiesta eccessiva. Così inizi ad accontentarti delle briciole emotive pur di mantenere il legame vivo. E ogni volta che ricevi un minimo di affetto lo vivi come qualcosa di enorme perché sei costantemente affamato di conferme.

Con Vanessa era sempre stato così. Bastava che sparisse per un giorno intero e poi tornasse con un “mi manchi” per farmi sentire di nuovo importante. Bastava una notte insieme per farmi dimenticare settimane di confusione. E la cosa peggiore è che non credo lo facesse necessariamente per cattiveria. Col tempo iniziai a vedere quanto fosse terrorizzata dall’idea di sentirsi sola. Credo sinceramente che avesse bisogno costante di sentirsi desiderata, cercata, scelta. E io ero diventato una fonte stabile di quella sensazione.

Una sera uscì di nuovo con Lily. Stavamo seduti fuori da un piccolo locale con le luci della città riflesse sulle macchine parcheggiate e per la prima volta dopo mesi mi sentivo davvero rilassato. Non controllavo il telefono ogni trenta secondi. Non stavo interpretando silenzi. Non mi chiedevo se stessi investendo più dell’altra persona. Stavamo semplicemente parlando. A un certo punto Lily mi guardò e mi disse: “Posso chiederti una cosa?” Io annuii. Lei sorrise leggermente prima di dire: “Perché sembri così sorpreso ogni volta che qualcuno ti tratta normalmente?” Quella frase mi colpì più di quanto voglia ammettere. Perché aveva ragione. Mi ero abituato così tanto all’instabilità emotiva che la tranquillità ormai mi sembrava quasi sospetta.

Quando tornai a casa trovai altri messaggi di Vanessa. Questa volta erano più aggressivi. Diceva che l’avevo sostituita troppo in fretta, che probabilmente stavo dicendo a Lily le stesse cose che avevo detto a lei, che non riusciva a credere quanto poco fosse stata importante per me alla fine. Rimasi seduto sul divano con il telefono in mano sentendo crescere lentamente una stanchezza enorme. Non rabbia. Stanchezza. La sensazione di aver passato mesi interi a rincorrere qualcuno che voleva tutti i benefici emotivi di una relazione senza assumersi davvero la responsabilità di averne una.

Quella notte le risposi in modo completamente onesto per la prima volta. Le scrissi che lei aveva iniziato a vedere qualcun altro settimane prima e che io avevo semplicemente smesso di aspettare una persona che non riusciva mai a scegliere davvero cosa voleva. Dopo quasi un’ora di silenzio mi arrivò una risposta brevissima. “Pensavo che tu saresti rimasto.” Giuro che quella frase mi fece più male di tutti gli altri messaggi messi insieme. Perché era vera. Lei pensava davvero che io sarei rimasto lì comunque. Disponibile. Affezionato. Pronto a darle attenzione ogni volta che ne avesse avuto bisogno. E la parte peggiore è che probabilmente anch’io lo pensavo.

Per qualche giorno continuammo ancora a sentirci. Era come se nessuno dei due riuscisse a staccarsi completamente. Una notte mi chiamò piangendo dicendo che il ragazzo con cui usciva non la capiva davvero e che con me si sentiva al sicuro in modo diverso. E per un momento sentii il vecchio istinto tornare immediatamente. Quella voglia di salvarla, di rassicurarla, di tornare ad essere il posto emotivamente sicuro in cui rifugiarsi. Ma poi mi resi conto di una cosa fondamentale: ogni volta che lei si sentiva sola tornava verso di me, ma appena si sentiva di nuovo stabile iniziava a guardarsi intorno. Io ero diventato il suo porto emotivo mentre lei continuava comunque a cercare altrove.

Quella realizzazione mi devastò. Non perché pensassi che non le importasse niente di me. Credo che a modo suo mi volesse davvero bene. Ma amare qualcuno non basta se continui a trattarlo come una possibilità temporanea invece che come una scelta chiara. E lentamente iniziai a capire quanto quella situazione avesse distrutto anche la mia autostima. Avevo passato mesi a misurare il mio valore in base all’attenzione intermittente di una persona emotivamente confusa. Ogni volta che mi cercava mi sentivo importante. Ogni volta che si allontanava mi sentivo improvvisamente insufficiente.

Con Lily invece non esisteva quel continuo saliscendi emotivo. Una sera mi disse semplicemente: “Mi piace parlare con te.” Nessun gioco. Nessuna manipolazione. Nessun bisogno di creare gelosia o mistero per mantenere viva l’attenzione. E fu assurdo rendermi conto di quanto mi fossi disabituato alla semplicità. Perché quando vivi troppo a lungo nel caos emotivo, la serenità all’inizio sembra quasi noiosa. In realtà è pace.

Col tempo Vanessa smise lentamente di scrivermi. Non ci fu una grande scena finale. Nessuna chiusura cinematografica. Solo distanza crescente. Ogni tanto ancora oggi guarda le mie storie o mette like a qualcosa, ma quella dipendenza emotiva reciproca si è finalmente spenta. E sinceramente credo che sia stata una delle cose più sane che mi siano mai successe.

Guardando indietro, la parte più triste è rendermi conto di quanto poco chiedessi davvero. Non volevo matrimonio immediato. Non volevo convivenza. Volevo solo chiarezza. Volevo sapere se stavamo costruendo qualcosa o semplicemente usando la compagnia reciproca per evitare di sentirci soli. Ma ogni volta che provavo ad avere quella conversazione lei scappava nell’ambiguità, perché finché una situazione resta indefinita nessuno deve davvero assumersi la responsabilità di ferire l’altro.

E credo che questa sia la lezione più importante che ho imparato da tutta quella storia: alcune persone vogliono l’intimità senza la responsabilità emotiva che comporta. Vogliono sentirsi amate, desiderate e importanti senza però fare davvero una scelta. E se resti troppo a lungo in quella situazione finisci per convincerti che soffrire in silenzio sia il prezzo da pagare per mantenere qualcuno nella tua vita.

Oggi so che non è così.

Se qualcuno vuole davvero stare con te, non ti lascia costantemente nel dubbio. Non ti tiene emotivamente vicino mentre esplora altre opzioni. Non pretende la tua fedeltà emotiva mentre protegge la propria libertà. E soprattutto non si sorprende quando finalmente smetti di aspettarlo.

La verità è che Vanessa non si arrabbiò perché avevo trovato un’altra ragazza.

Si arrabbiò perché per la prima volta capì che non ero più fermo dove mi aveva lasciato.

Visualizzazioni: 5



