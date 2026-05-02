La risorsa denunciata per i video con il coltello e l’ennesima provocazione: si filma sotto una foto della Meloni mimando il taglio della gola





Lo scorso febbraio, questo 22enne egiziano era stato denunciato per aver ballato davanti al Colosseo brandendo un coltello. Due giorni fa, lo stesso soggetto ha pubblicato un video dove fa un particolare gesto: sta indicando l’immagine della Meloni? (VIDEO)





Lo scorso febbraio, questo 22enne egiziano era stato denunciato per aver ballato davanti al Colosseo brandendo un coltello.



Due giorni fa, lo stesso soggetto ha pubblicato un video dove fa un particolare gesto: sta indicando l’immagine della Meloni? pic.twitter.com/ULcgxivLIv — Francesca Totolo (@fratotolo2) May 2, 2026



Roma, la danza sui social con il coltello davanti al Colosseo, denunciato 22enne

Il filmato su TikTok poi l’intervento dei Carabinieri: brandiva un coltello a serramanico a ritmo di musica

Nel video, divenuto subito virale sui social e Tiktok, si vede un giovane – si sfondo il Colosseo – che balla mostrando un coltello. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro hanno denunciato il 22enne, di origine egiziana, senza fissa dimora, per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

L’attività d’indagine è scaturita dopo la pubblicazione sui social network del filmato dove il ragazzo veniva ripreso mentre brandiva un coltello a serramanico a ritmo di musica.

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