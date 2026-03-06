La risorsa si lamenta dell’Italia mentre in studio regna il silenzio: un ragazzo si collega e glielo dice sulla faccia

Tale Mimmo, risorsa che sostiene di fare lo spacciatore per colpa dello stato, a Dritto e rovescio si scaglia sugli inseguimenti e i posti di blocco delle forze dell’ordine (VIDEO)
"I poliziotti si nascondono e fanno GTA"— Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 5, 2026
Mimmo a #drittoerovescio sugli inseguimenti e i posti di blocco delle forze dell'ordine pic.twitter.com/yaHVQLPC3R
Poi arriva Giacomo da Bologna e lo battezza come Dio comanda (VIDEO)
"Se il nostro Stato non ti va bene, torna a casa!"— Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 5, 2026
Giacomo da #Bologna a #drittoerovescio pic.twitter.com/syeiomEWP0
Add comment