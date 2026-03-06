​​


FacebookWhatsApp

La risorsa si lamenta dell’Italia mentre in studio regna il silenzio: un ragazzo si collega e glielo dice sulla faccia

Emanuela B.
06/03/2026
Add comment
FacebookWhatsApp


Tale Mimmo, risorsa che sostiene di fare lo spacciatore per colpa dello stato, a Dritto e rovescio si scaglia sugli inseguimenti e i posti di blocco delle forze dell’ordine (VIDEO)



Poi arriva Giacomo da Bologna e lo battezza come Dio comanda (VIDEO)



FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti