Attimi di paura a Torino: 21enne dà in escandescenze e accoltella una donna al collo in centro





Momenti di paura si sono verificati nella serata di giovedì 5 marzo nel quartiere Barriera di Milano, situato nella periferia nord di Torino. Un ragazzo di 21 anni, di origine marocchina, ha seminato il panico tra i passanti brandendo un coltello all’incrocio tra corso Giulio Cesare e corso Novara, una zona solitamente molto frequentata.





Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, il giovane avrebbe iniziato a comportarsi in modo aggressivo mentre si trovava in strada. In preda a un evidente stato di agitazione, l’uomo ha minacciato i passanti con l’arma, causando il fuggi-fuggi generale. Alcuni testimoni hanno cercato di comprendere cosa stesse accadendo, mentre altri si sono allontanati per mettersi al sicuro.

Purtroppo, la situazione è rapidamente degenerata. Il ventunenne si è scagliato contro una donna di nazionalità cinese che si trovava nelle vicinanze. La vittima è stata colpita al collo con il coltello e si è accasciata al suolo, gravemente ferita. Secondo quanto riportato, non vi sarebbe alcun legame tra l’aggressore e la vittima.

L’intervento tempestivo di alcune persone presenti in strada è stato fondamentale per evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente. I passanti sono riusciti a immobilizzare l’aggressore e a disarmarlo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nel frattempo, è stata allertata un’ambulanza per soccorrere la donna ferita.

I sanitari del 118 sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente e hanno prestato le prime cure alla vittima, trasportandola successivamente all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. I medici hanno riscontrato una profonda lesione al collo e hanno stabilito una prognosi di circa trenta giorni. Nonostante la gravità della ferita, la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Poco dopo l’arrivo dei soccorsi, i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno preso in custodia il giovane aggressore, arrestandolo con l’accusa di tentato omicidio. Le autorità stanno attualmente conducendo indagini per ricostruire con precisione i dettagli dell’accaduto e comprendere le motivazioni che hanno spinto il ventunenne a compiere un gesto così violento.

Al momento, non sono emersi elementi che indichino un legame tra l’aggressore e la vittima. Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella di un possibile stato alterato del giovane al momento dell’aggressione.

L’episodio ha generato grande preoccupazione tra i residenti del quartiere Barriera di Milano, che si sono trovati improvvisamente coinvolti in una situazione di estrema tensione. La zona, solitamente animata da traffico e passanti, si è trasformata in pochi istanti in uno scenario di panico.

Non è la prima volta che episodi di violenza scuotono la tranquillità della città di Torino. Tuttavia, casi come questo sollevano interrogativi sulla sicurezza delle aree urbane e sull’importanza di interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine e dei cittadini.



