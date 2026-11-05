Imbarazzo e record negativo a La ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira restano senza parole





Una puntata record per il quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, segnata da un clamoroso scivolone nel Triplete e dalla proclamazione della nuova campionessa





Martedì 3 novembre 2026, la rete Canale 5 ha mandato in onda un appuntamento del programma a quiz destinato a fare epoca. Sotto la guida del presentatore Gerry Scotti, i tre partecipanti in gara, ovvero Giuseppe, Isabella e Francesca, hanno commesso errori clamorosi che hanno sbalordito lo staff e i volti noti del format. Fin dalle prime battute, il trio ha mostrato incertezze e sprecato occasioni, facendo salire costantemente la tensione nell’atmosfera dello studio televisivo.

Durante lo svolgimento della prova del Triplete si sono concentrate le maggiori criticità della puntata televisiva guidata dal noto presentatore Gerry Scotti. I concorrenti presenti in studio hanno infatti inanellato una sequenza incredibile di risposte errate consecutive, palesando enormi difficoltà nella risoluzione dei quesiti proposti dagli autori del programma. Questa particolare dinamica negativa ha impedito al gruppo di completare ben due tabelloni su tre, bloccando drasticamente l accumulo del montepremi e generando un clima di evidente imbarazzo sotto le telecamere. Di fronte a tale serie di scivoloni, il conduttore ha voluto sottolineare l insolita situazione affermando che i partecipanti sembravano essersi contagiati reciprocamente, sancendo in questo modo un primato negativo assoluto nella storia della trasmissione televisiva.

Mai prima d ora il percorso di questo programma televisivo aveva registrato una dinamica economica cosi limitata durante la specifica fase in questione. L evento particolare ha spinto la nota Samira Lui a intervenire in prima persona di fronte al pubblico per cercare di rasserenare gli animi dei concorrenti presenti. Durante il suo discorso ufficiale ha esortato tutti quanti a mantenere la calma gestendo al meglio la forte tensione accumulata e suggerendo caldamente di non avere fretta eccessiva quando arriva il momento di pronunciare le risposte definitive per evitare ulteriori passi falsi.

La pressione emotiva e il carico di stress accumulato in studio hanno pesantemente condizionato l operato del gruppo in quel frangente delicato della competizione. Questa inedita e singolare situazione ha segnato profondamente lo svolgimento complessivo della puntata del quiz condotto su Canale 5, lasciando un segno indelebile negli annali della trasmissione televisiva e stupendo tutti gli spettatori che seguivano la sfida in diretta da casa propria con grande partecipazione emotiva e notevole interesse dall inizio alla fine della trasmissione

L’ansia e la pressione temporale hanno evidentemente condizionato le scelte dei giocatori, sebbene non sia stato possibile stabilire con certezza se i ripetuti fallimenti derivassero da una reale lacuna culturale o esclusivamente dal peso emotivo del momento. Le incertezze sono proseguite anche nelle fasi successive, tanto che il conduttore ha ironicamente domandato ai presenti se avessero intenzione di tornare negli studi televisivi il giorno successivo per concludere la sfida.

Nonostante la fase iniziale caratterizzata da errori e occasioni mancate, la competizione ha poi cambiato volto grazie alla notevole rimonta di Francesca. Questultima è riuscita a recuperare terreno prezioso nel corso della manche Express, imponendosi infine nell’ultimo round e strappando il titolo di campionessa a Isabella, interrompendo così il percorso della precedente detentrice del titolo. Grazie a questa brillante inversione di rotta nella classifica, Francesca ha guadagnato l’accesso alla fase conclusiva della Ruota delle Meraviglie, dove si è cimentata con i tabelloni finali.

La nuova campionessa non ha risolto i primi due schemi, ma ha centrato il terzo e ultimo tabellone. Tale mossa le ha consentito di incassare mille euro aprendo la busta verde, oltre a ottenere la spesa gratis per dodici mesi tramite la busta rossa, perdendo invece ulteriori quindicimila euro in palio.



