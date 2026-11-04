Garlasco, l’annuncio inatteso di De Rensis spiazza tutti dopo la svolta su Andrea Sempio





Il legale di parte interviene nel dibattito pubblico, critica le uscite dei colleghi e anticipa sviluppi importanti per la posizione del suo assistito.





La complessa vicenda giudiziaria legata al delitto di Chiara Poggi registra un nuovo e rilevante capitolo pubblico, segnato da prese di posizione nette e da anticipazioni su futuri sviluppi processuali. Durante una recente apparizione televisiva andata in onda nella trasmissione Mattino Cinque, l’avvocato Antonio De Rensis ha affrontato vari temi cruciali del caso di Garlasco, focalizzandosi in particolare sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura nei confronti di Andrea Sempio.

Durante la sua esposizione pubblica, il difensore ha manifestato notevole disappunto e perplessità riguardo alle uscite mediatiche del collega Liborio Cataliotti, che rappresenta legalmente Sempio. De Rensis ha stigmatizzato come del tutto inopportuni i recenti interventi comunicativi diffusi da Cataliotti relativi ai contenuti delle rispettive strategie difensive, evidenziando con forza la necessità di preservare il confronto all’interno esclusiva delle sedi istituzionali appropriate, evitando in questo modo polemiche pubbliche che potrebbero falsare la corretta comprensione dei fatti.

La discussione si è poi spostata sugli aspetti tecnici e sulle prospettive future che riguardano la posizione di Alberto Stasi, condannato a sedici anni di reclusione per la morte di Chiara Poggi, avvenuta il tredici agosto del duemila e sette. L’avvocato ha infatti annunciato l’arrivo imminente di novità significative relative alla richiesta di revisione del processo, un passaggio che potrebbe rimettere in discussione elementi centrali della complessa inchiesta che da anni catalizza l’attenzione dell’opinione pubblica italiana.

L’analisi del DNA maschile rinvenuto sulle dita della vittima ha costituito il nucleo centrale dell’incidente probatorio celebrato dinnanzi al giudice per le indagini preliminari, stando alle risultanze documentali. Gli accertamenti tecnici della procura di Pavia avevano evidenziato la compatibilità di quel codice genetico con quello di Andrea Sempio o dei congiunti della sua linea paterna. Di fronte a tali risultanze, i legali di Sempio hanno eccepito questioni procedurali riguardanti la replicabilità scientifica del reperto, mentre in udienza fece la sua inattesa comparsa Alberto Stasi.

Prima di terminare l incontro televisivo Antonio De Rensis ha voluto sottolineare con grande fermezza la volonta assoluta di proseguire senza sosta lungo il percorso legale intrapreso. Operando fianco a fianco con Giada il legale ha voluto confermare in modo inequivocabile che non esiste alcuna concreta possibilita di fare un passo indietro o di rinunciare al mandato affidatogli. Entrambi i professionisti si sono dichiarati totalmente pronti a portare avanti la propria attivita con una determinazione incrollabile e un autentico spirito combattivo allo scopo di fare chiarezza definitiva sui fatti di Garlasco senza mai venire meno al rispetto dovuto verso la giustizia



