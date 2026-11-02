Delitto di Garlasco, nei diari di Andrea Sempio compare Giovanni Ferri





La procura di Pavia riapre gli accertamenti e valuta nuove analisi sui reperti biologici





Quindici anni addietro il caso del meccanico Giovanni Ferri fu archiviato quale atto suicida, ma adesso i magistrati pavesi hanno ordinato il riavvio delle indagini. Tale iniziativa investigativa si colloca all’interno di uno scenario giudiziario intricato, segnato da precedenti accertamenti che avevano coinvolto Andrea Sempio, indagato diciotto mesi prima per l’assassinio di Chiara Poggi, consumato a Garlasco il tredici agosto duemilasette. Gli investigatori vagliano i documenti sequestrati, ponendo particolare attenzione sugli scritti a mano recuperati nella residenza vogherese.

Esaminando i materiali cartacei recuperati nella casa di Voghera, gli investigatori hanno rilevato passaggi espliciti che accostano la figura di Andrea Sempio alla tragica morte del meccanico, spingendo la procura di Pavia a disporre la riapertura del caso per fare piena luce sull’accaduto. L’azione della magistratura procede con grande cautela attraverso l’analisi minuziosa di ogni posizione processuale emersa dai fascicoli aperti dagli uffici inquirenti lombardi, impegnati a valutare ogni singolo dettaglio documentale.

Gli investigatori prestano la massima attenzione alle annotazioni contenute nei diari per interpretare correttamente i riferimenti che chiamano in causa il giovane già precedentemente coinvolto in accertamenti giudiziari collegati ad altri noti fatti di cronaca nera avvenuti nella medesima zona geografica. Questa complessa fase istruttoria richiede un esame rigoroso e approfondito di tutti i materiali disponibili, al fine di verificare la fondatezza delle ipotesi investigative e dare risposte concrete ai quesiti rimasti aperti nel corso degli anni passati. La procura continua il proprio lavoro investigativo mantenendo il Massimo riserbo sulle attività in corso, mentre si procede con la valutazione complessiva di tutti gli elementi utili per la ricostruzione giudiziaria degli eventi storici oggetto di attenzione da parte dei magistrati inquirenti.

La richiesta formale di ascoltare Andrea Sempio è stata avanzata dal legale che rappresenta la vedova Ferri, l’avvocato Fabrizio Gallo, il quale ha sollecitato il pubblico ministero a convocare il giovane per chiarire il significato delle frasi annotate nei suoi diari. Secondo quanto riferito da Laura Pugliese, l’analisi di questi manoscritti ha evidenziato passaggi ritenuti meritevoli di attenzione da parte degli investigatori.

Nel duemiladiciassette la difesa di Alberto Stasi aveva compiuto alcune investigazioni difensive concentrate sui casi di presunto suicidio riguardanti soggetti vicini a Sempio ipotizzando connessioni tra fatti drammatici avvenuti nella medesima zona geografica Fino a quel momento tuttavia non erano saltati fuori elementi concreti in grado di confermare simili supposizioni dal punto di vista giudiziario Le recenti verifiche mirano adesso a fornire risposte certe a interrogativi rimasti privi di una soluzione tecnica definitiva durante il corso degli anni precedenti e sollecitano ulteriori approfondimenti investigativi mirati su ogni aspetto ritenuto rilevante dagli inquirenti lombardi per comprendere appieno tutti i retroscena di questa complessa vicenda giudiziaria e procedere speditamente verso la sua risoluzione definitiva

Gli accertamenti ad oggi in atto non si fermano alla sola lettura dei diari intimi, ma abbracciano anche riscontri di tipo laboratoristico. I pubblici ministeri hanno infatti comandato ulteriori test genetici riguardanti il manico del coltello e i fazzoletti sporchi di sangue reperiti vicino alla spoglia di Giovanni Ferri in via Mulino a Garlasco. I tecnici proveranno a estrarre frammenti biologici adatti a riscontri incrociati con i profili genetici presenti nei registri giudiziari.

La correlazione tra le risultanze documentali e i dati scientifici raccolti sulla scena del ritrovamento rappresenta il fulcro attorno a cui ruota la nuova fase istruttoria diretta dai magistrati di Pavia, chiamati a fare chiarezza su zone d’ombra rimaste irrisolte per anni. Ogni elemento raccolto viene esaminato con la massima attenzione per ricostruire fedelmente la dinamica dei fatti storici accertati dagli uffici giudiziari competenti.



