Lite choc a Ballando con le stelle tra Ornella Muti e il maestro Pasquale La Rocca





Milly Carlucci svela un filmato inedito nel backstage del programma di Rai 1, mostrando il duro confronto tra la concorrente e il ballerino





La nota attrice Ornella Muti e il maestro di ballo Pasquale La Rocca sono stati protagonisti di una discussione molto accesa nel backstage di Ballando con le stelle. Il dietro le quinte del programma televisivo trasmesso su Rai 1 ha riservato momenti di forte tensione, documentati da un filmato inedito che la conduttrice Milly Carlucci ha deciso di mostrare durante la trasmissione correlata Ballando Segreto. La sequenza degli eventi mostra chiaramente il clima teso registrato sabato 31 ottobre, poco prima che la coppia dovesse fare il proprio ingresso in pista per l’esibizione in diretta televisiva nel noto show italiano.

Attraverso le immagini trasmesse si nota distintamente il coreografo mentre rivolge severi rimproveri alla propria allieva. Le ragioni di tale atteggiamento severo nascono da una evidente assenza di concentrazione, entusiasmo e collaborazione da parte della famosa interprete del cinema. Il maestro ha insistito affinché la concorrente ritrova la giusta motivazione prima della trasmissione in diretta, temendo che un simile comportamento distaccato potesse compromettere la riuscita della performance artistica. La tensione emotiva è sembrata evidente in ogni singolo fotogramma della sequenza, spingendo la produzione televisiva a fare chiarezza su una vicenda che ha immediatamente catturato la forte curiosità del pubblico a casa e di tutti i fedeli sostenitori del celebre format.

Interpellata sulla questione, Ornella Muti ha scelto di difendere la propria condotta adducendo come motivazione principale una giornata particolarmente complessa vissuta nelle ore precedenti alla diretta televisiva. La nota interprete cinematografica ha riconosciuto pubblicamente di aver subito vari richiami verbali da parte del maestro di ballo, evitando però di scendere in ulteriori dettagli o di chiarire le motivazioni specifiche che hanno provocato quel particolare stato di malessere interiore. Malgrado la tensione iniziale e la durezza dei rimproveri subiti lontano dai riflettori, tale situazione non ha affatto compromesso il felice epilogo della serata per la coppia impegnata in questa competizione artistica sul piccolo schermo nazionale.

I diretti interessati hanno infatti confermato che, una volta superato il momento di attrito nel backstage, la collaborazione è ripresa nel migliore dei modi. La performance di danza prevista per la diretta si è conclusa in modo positivo, dissipando ogni dubbio sulla tenuta del sodalizio artistico all’interno della competizione. Milly Carlucci ha così svelato un retroscena inedito che fotografa le pressioni e lo stress tipici della competizione televisiva in Italia, dove ogni dettaglio delle prove e del rapporto tra maestro e allievo viene costantemente monitorato e raccontato al pubblico attraverso i canali ufficiali della rete televisiva nazionale.



