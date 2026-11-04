Caso per Pierpaolo Pretelli e Alberto Matano, spunta la fotografia e divampa la polemica





Una foto pubblicata sui social scatena la discussione pubblica e le critiche sul web





Il rapporto sentimentale di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è tornato recentemente al centro dei media a causa di persistenti voci su una presunta rottura. In passato la coppia, genitrice del piccolo Kian, aveva vissuto momenti comuni nonostante avesse riconosciuto contrasti e problemi di compatibilità. Gli ultimi giorni di settembre hanno visto la pubblicazione, da parte del giornale Chi, di scatti fotografici che immortalavano Fariba, il figlio e i due partner in un’area verde di Milano.

Durante quel periodo specifico, un particolare concernente il trasferimento di Pretelli verso un edificio differente fu interpretato quale indizio di una cessazione della convivenza domestica. Nei mesi antecedenti, vale a dire durante marzo, maggio, luglio e agosto, sia la nota Salemi sia lo stesso Pretelli avevano diffuso comunicazioni pubbliche oppure condiviso materiali sui propri profili social al fine di smentire o ridimensionare le insistenti voci relative a una presunta crisi sentimentale. Sino a questo momento non è comunque pervenuta alcuna comunicazione ufficiale da parte dei protagonisti interessati in merito a questa ipotetica separazione.

Contemporaneamente alle vicende legate alla sfera sentimentale, Pierpaolo Pretelli è entrato a far parte di recente della squadra di opinionisti della trasmissione televisiva La vita in diretta, il programma pomeridiano condotto da Alberto Matano su Rai 1. Poche ore fa, la nota showgirl Alba Parietti ha pubblicato sulla piattaforma Instagram una fotografia che vede ritratti insieme Alberto Matano e lo stesso Pierpaolo Pretelli. Questo scatto è stato in seguito ricondiviso sul social network X dal noto giornalista Gabriele Parpiglia, il quale ha espresso aspre critiche sulla situazione.

Secondo il punto di vista espresso dal noto cronista, simili circostanze giustificherebbero la totale assenza di quesiti scomodi e la continua presenza di conoscenti all’interno dei format televisivi, etichettando tutto quanto come un atteggiamento distante dal vero giornalismo. Le dichiarazioni rilasciate da Gabriele Parpiglia hanno immediatamente provocato accese discussioni e moltissimi interventi da parte del pubblico attraverso le piattaforme social, dove gli utenti hanno cominciato a dibattere animatamente circa le regole utilizzate per la scelta dei personaggi sul piccolo schermo, la competenza professionale di Alberto Matano e la posizione occupata da Pretelli nel mondo dello spettacolo, alimentando un confronto molto acceso che riflette il clima di forte attenzione mediatica sviluppatosi attorno alla vicenda recente tra le varie trasmissioni pomeridiane e i loro protagonisti piu noti del settore.

Sulle piattaforme social sono inoltre emerse diverse insinuazioni e congetture prive di riscontro oggettivo circa presunti legami personali o sentimentali tra lo stesso Pretelli e il conduttore Alberto Matano. Tali voci hanno trovato spazio accanto a richiami ad analoghe insinuazioni del passato riguardanti Alfonso Signorini. Va sottolineato che non esiste alcuna prova concreta o riscontro verificato a supporto delle accuse di raccomandazione e delle illazioni diffuse sul web, così come rimangono prive di conferme ufficiali le ipotesi relative ai rapporti tra i protagonisti del mondo dello spettacolo e le scelte editoriali delle trasmissioni televisive.



