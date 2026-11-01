Ballando con le Stelle, scontro tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca. Noemi Bocchi si libera del suo passato





Nel corso della quinta puntata dello show di Rai Uno non sono mancati i momenti di confronto acceso in giuria





Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai Uno, sono emersi momenti di tensione tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca. Lo show del sabato sera è proseguito con la coppia formata da Ornella Muti e il ballerino, al centro di un nuovo scambio di opinioni dopo la clip introduttiva dedicata all’attrice. Nel filmato, la concorrente ha ripreso il tema dell’intervista ai figli Carolina e Andrea trasmessa nella puntata precedente.

In veste di madre, ha dichiarato di essere cresciuta con i suoi figli, di aver fatto cose di cui si è pentita ma di aver sempre trovato molta accoglienza in loro, considerati sempre i suoi bambini. Successivamente, la concorrente ha risposto alla critica ricevuta da d’Urso la settimana prima, quando il valzer della coppia era stato giudicato privo della top line. In replica ha affermato che anche Cenerentola con il principe ha ballato un valzer senza top line perché era un valzer d’amore, dando via al consueto scambio di complimenti tra maestro e ballerina.

Terminata l esibizione la polemica e riemersa in studio. Barbara d Urso ha ribadito che tutto era bellissimo ma che nessuno le credeva mentre Francesca Fialdini ha chiesto a La Rocca il motivo di tanta tensione. La giurata visibilmente infastidita ha chiarito di non comprendere perché si continui a parlare di questo ricordando che l anno scorso era on stage mentre ora e in giuria con un altro ruolo e non sa perché parlare ancora del suo ex ballerino specificando che l anno scorso erano in una bolla mentre ora le cose sono cambiate secondo quanto riportato dai dettagli pertinenti delle fonti fornite relative al programma condotto con grande successo nel corso della puntata serale trasmessa in diretta televisiva dai canali nazionali principali

La Rocca ha replicato dicendo che ogni anno cerca sempre di fare del proprio meglio con la ballerina che ha avuto assegnata, compiendo sempre la medesima cosa ogni singolo anno senza rinnegare assolutamente nulla ma senza nemmeno voler togliere spazio alla concorrente Ornella Muti durante lo show televisivo del sabato sera in onda su Rai Uno.

A quel preciso punto la nota conduttrice e giurata Barbara d’Urso ha definitivamente perso la pazienza ed ha tagliato bruscamente corto chiedendo ufficialmente a tutti quanti presenti in studio di non essere più tirata in ballo in questa specifica ed infinita questione televisiva ed invitando categoricamente tutti quanti a smetterla immediatamente, trattandosi ormai della quinta puntata della trasmissione e non essendoci davvero più alcun valido motivo per continuare questa inutile e noiosa polemica tra di loro. La situazione in studio è rimasta molto tesa.

Il ballerino ha tuttavia insistito, sostenendo che in cinque puntate sembrerebbe che ogni giudizio non sia sincero e chiedendo, visto il ruolo di giurata, di essere sinceri e di non limitarsi a dire che lui è bravissimo solo perché la concorrente è Ornella Muti. Il punteggio finale assegnato alla coppia è stato molto alto, raggiungendo quota quarantasei punti. Subito dopo è stato il turno dell’ex prete Ravagnani in coppia con Erica Martinelli, che hanno ottenuto quarantuno punti.

Successivamente è arrivato il momento di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, protagonisti di un’altra clip introduttiva. Nel filmato, i due sono tornati sulla battuta di cattivo gusto pronunciata la scorsa puntata da Mariotto. Inoltre, la compagna di Totti ha raccontato di essere andata via di casa all’età di tredici anni per evitare di pesare sui propri genitori, i quali stavano affrontando problemi finanziari. Al termine della loro esibizione, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno incassato quarantasette punti, chiudendo così una puntata di Ballando con le Stelle segnata da commenti, repliche e voti molto alti.



