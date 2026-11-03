Ballando con le stelle, Nunzia De Girolamo rompe il silenzio sui dissapori di Barbara D’Urso





Ospite da Alberto Matano, l’ex concorrente punta il dito contro la giurata e menziona possibili vecchi attriti con Pasquale La Rocca.





Il clima all’interno degli studi di Ballando con le stelle si fa particolarmente rovente a causa di alcune discussioni che vedono contrapposti i protagonisti dello show del sabato sera. Durante un recente appuntamento con La Vita in Diretta, il talk pomeridiano condotto da Alberto Matano su Rai 1, l’attenzione del pubblico si è concentrata sulle dinamiche nate attorno al bancone della giuria e alla pista da ballo. Al centro del dibattito ci sono le valutazioni espresse da Barbara D’Urso nei riguardi della coppia artistica composta da Pasquale La Rocca e Ornella Muti, giudizi che hanno generato reazioni e perplessità sia in studio che sul web.

Nel corso del collegamento televisivo, Nunzia De Girolamo ha preso apertamente posizione criticando l’atteggiamento della nota opinionista nei confronti del maestro di danza e della celebre attrice. L’ex concorrente del talent show ha definito stucchevole il trattamento riservato alla coppia, richiamando la propria personale esperienza vissuta in passato nello stesso programma televisivo. Avendo condiviso il percorso sulla pista insieme a Raimondo Todaro, l’ospite ha sostenuto che la forte complicità instaurata con il proprio insegnante dovrebbe lasciare spazio a maggiore affetto e serenità nei commenti delle puntate successive, evitando toni giudicati eccessivamente severi o polemici.

Durante il dibattito pomeridiano in TV, non ci si è limitati a giudicare le performance, interrogandosi invece sui veri motivi che spingerebbero la giurata a muovere critiche così specifiche. Secondo Nunzia De Girolamo, infatti, dietro tali frizioni potrebbero esserci ruggini private non appianate tra Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso. A sostegno di tale teoria, nel corso della trasmissione si è citato apertamente un pezzo d’opinione scritto da Selvaggia Lucarelli, dove si accennava a un presunto rifiuto detto dal maestro di ballo riguardo a una tournée teatrale ideata in precedenza dalla presentatrice.

Dal canto suo, la giurata ha sempre respinto le insinuazioni di parzialità, ribadendo con fermezza che le proprie valutazioni traggono origine esclusivamente dall’analisi tecnica delle performance viste in studio. Nonostante le repliche, la polemica ha continuato a infuriare anche attraverso le dichiarazioni dello stesso Pasquale La Rocca, il quale in un recente servizio televisivo ha apertamente contestato il metro di giudizio ricevuto, lamentando la scarsa attenzione riservata agli elementi coreografici e invitando la giurata a fare esplicitamente il nome della sua allieva.

Mentre negli studi televisivi di Roma si discute animatamente dei dissapori emersi durante i programmi condotti da Milly Carlucci e Alberto Matano, la celebre Ornella Muti ha preferito prendere le distanze da questa vasta polemica mediatica. La stimata concorrente del noto show ha scelto di non alimentare ulteriormente il clima di tensione generato dagli attacchi incrociati e dalle ipotesi avanzate nel salotto di Rai 1, optando per il silenzio pubblico.

Piuttosto che replicare alle valutazioni espresse dalla giurata o alle congetture avanzate da Nunzia De Girolamo circa presunti vecchi rancori e tournée teatrali rifiutate dal maestro Pasquale La Rocca, la nota attrice intende focalizzare tutte le proprie energie unicamente sulla preparazione coreografica. La protagonista ha manifestato la ferma intenzione di rimanere del tutto estranea a queste dinamiche conflittuali, concentrando ogni sforzo sul percorso artistico intrapreso e sull’impegno tecnico condiviso con il proprio insegnante di ballo all’interno della competizione. Questa determinazione a evitare il confronto verbale permette alla coppia di proseguire il cammino nel programma senza distrazioni esterne, sebbene la vicenda continui a polarizzare l’attenzione del pubblico e a imporsi stabilmente tra i temi più dibattuti del piccolo schermo.



