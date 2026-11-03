Garlasco, spuntano anomalie e vecchi interrogativi sul caso giudiziario





Riaperto il dibattito televisivo sulle indagini del passato e sulle tracce mai chiarite intorno alla vicenda giudiziaria





Il dibattito pubblico sul delitto di Garlasco torna ad animarsi attraverso i canali televisivi, riportando al centro dell’attenzione le vecchie ombre e i punti irrisolti di un procedimento che ha segnato la cronaca giudiziaria italiana. Durante la trasmissione Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro, vari ospiti si sono confrontati sulle modalità con cui sono stati condotti gli accertamenti dell’epoca, sollevando perplessità sulla gestione delle indagini e sulla verifica di alcune piste rimaste marginali o prive di riscontri definitivi.

Nel corso del programma, il giornalista Luca Fazzo ha espresso il proprio punto di vista sulle anomalie che caratterizzano la vicenda, criticando l’efficacia delle verifiche svolte in passato e prendendo le distanze dall’ipotesi che vede la presenza di tre aggressori sulla scena del crimine. Le discussioni si concentrano in particolare sugli elementi emersi nei giorni immediatamente successivi al tragico evento che ha visto la morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 all’interno della sua villetta situata nella provincia di Pavia.

Fra i vari aspetti analizzati figurano i ritrovamenti avvenuti nel mese di agosto del duemilasette in diversi canali del territorio circostante, tra le località di Sairano, Villanova d’Ardenghi e Groppello. Il ventidue agosto di quell’anno, un agricoltore del posto di nome Diego Portinari individuò un sacco all’interno di un canale, segnalando la presenza di indumenti macchiati e scarpe. Pochi giorni dopo, il ventiquattro agosto, un ulteriore contenitore in plastica con dentro dei pantaloni venne recuperato nella medesima zona.

Tali vicende diedero origine a svariate teorie investigative che però non trovarono mai riscontri univoci o conclusivi. Un ulteriore fattore di complicazione per la ricostruzione complessiva fu rappresentato dalla drammatica morte dello stesso Diego Portinari, il quale fu trovato senza vita dentro la propria casa di Vigevano nel dicembre del duemilaotto, evento archiviato dalle autorità competenti come un caso di suicidio. Rimangono tuttora aperte e complesse le questioni irrisolte relative alla scomparsa improvvisa di quest’uomo e al comportamento da lui manifestato nei momenti seguenti al ritrovamento del sacco nei canali.

Diverse persone vicine alla sua cerchia di conoscenze hanno espresso dubbi sulle modalità di quel ritrovamento e sugli eventi successivi. Ciononostante, gli elementi raccolti non hanno mai permesso di stabilire con certezza un nesso logico o materiale tra il materiale rinvenuto nei canali della zona e l’omicidio per cui Alberto Stasi ha ricevuto una condanna definitiva. Restano aperte diverse zone d’ombra, tra cui l’effettiva natura delle macchie presenti sugli indumenti recuperati all’epoca dei fatti.

Alcuni osservatori hanno ipotizzato che tali tracce potessero essere di vernice anziché di sangue, sebbene manchino riscontri scientifici univoci in grado di confermare tale eventualità. Gli esperti e i giornalisti intervenuti nel dibattito televisivo concordano sul fatto che la gestione ritenuta lacunosa dei primi rilievi effettuati vent’anni prima impedisca oggi di verificare con assoluta precisione l’attendibilità di quelle piste alternative, lasciando spazio a interrogativi che non trovano risposte certe nella documentazione giudiziaria fin qui raccolta dagli inquirenti italiani.

Ripercorrendo i momenti salienti della vicenda tramite gli approfondimenti televisivi, appare evidente quanto il caso giudiziario resti al centro di un dibattito acceso che spacca l’opinione pubblica italiana. Il programma condotto da Nicola Porro ha evidenziato il divario tra le ipotesi formulate nel corso degli anni e i dati concreti stabiliti dai procedimenti giudiziari definitivi. Gli ospiti presenti in studio hanno discusso approfonditamente delle criticità emerse fin dalle prime fasi delle indagini territoriali condotte in provincia di Pavia.

Nel corso della trasmissione, il giornalista Luca Fazzo ha criticato l’efficacia dei controlli svolti all’epoca dei fatti, negando la plausibilità della tesi che sostiene la presenza di tre aggressori sulla scena del crimine. La discussione ha toccato anche i misteriosi ritrovamenti avvenuti nel mese di agosto del duemilasette nei canali situati tra Sairano, Villanova d’Ardenghi e Groppello, dove un agricoltore del posto chiamato Diego Portinari individuò sacchi contenenti indumenti e scarpe macchiate.

La successiva scomparsa di Portinari, trovato privo di vita nella sua abitazione di Vigevano nel dicembre del duemilaotto in un evento archiviato come suicidio, ha aggiunto ulteriori zone d’ombra. Nonostante i dubbi espressi da alcune persone vicine all’uomo, gli inquirenti non hanno mai trovato alcun riscontro oggettivo capace di collegare quei materiali al delitto per cui Alberto Stasi sconta la condanna definitiva.



