Massimo Giletti perde la pazienza in diretta e sbotta contro la Rai





Problemi tecnici audio e collegamenti difficili durante la trasmissione su Rai 3





Il network Rai 3 ha ospitato lunedì 2 novembre 2026 la trasmissione informativa Lo Stato delle Cose, durante la quale il timoniere Massimo Giletti ha rotto gli schemi previsti per indirizzare forti proteste contro la tv pubblica. La scaletta ha approfondito diversi temi giudiziari, tra cui spicca lo studio sul delitto di Garlasco, trattato con l’ausilio di numerosi consulenti e legali intervenuti in presenza fisica oppure attraverso postazioni esterne.

Malgrado ciò, la puntata ha evidenziato notevoli imperfezioni foniche nei collegamenti a distanza, fattore che ha impedito il regolare ascolto delle opinioni. Davanti a tali continui disagi e ritardi legati alla totale inefficienza della tecnologia audio, il conduttore ha interrotto il dialogo per palesare chiaramente il proprio disappunto e la rabbia contro la gestione tecnica del canale. L’autore ha affermato di non poter più sopportare una situazione di questo tipo, sollevando dubbi sulla necessità di proseguire con i collegamenti esterni qualora manchino le garanzie tecniche elementari per la ricezione dei contributi.

Nel dettaglio, il professionista ha spiegato che la conduzione del programma risulta particolarmente complessa e frustrante se l’azienda non riesce ad assicurare un ascolto chiaro degli interventi degli ospiti importanti chiamati a intervenire a distanza. Le proteste in diretta hanno evidenziato la tensione accumulata in studio a causa delle continue interruzioni registrate durante la messa in onda su Rai 3. Nello studio televisivo erano presenti figure di rilievo come l’avvocato Antonio De Rensis e la giornalista Ilenia Petracalvina, pronti a discutere i dettagli delle inchieste giudiziarie trattate nel corso della serata televisiva.

Contemporaneamente, il dibattito si avvaleva del contributo a distanza di altri esperti, tra cui il legale Liborio Cataliotti e Francesco Borgonovo, le cui voci sono state penalizzate dai malfunzionamenti tecnici che hanno scatenato la reazione polemica del volto di Rai 3. Molti telespettatori hanno assistito a questi momenti concitati in cui le voci da casa risultavano quasi del tutto incomprensibili a causa dei fruscii e delle interruzioni persistenti lungo la linea digitale.

Il conduttore ha espressamente domandato di ripensare la presenza dei collegamenti esterni nelle trasmissioni serali ogni volta che essi non dimostrassero una sufficiente affidabilità dal punto di vista tecnologico, muovendo contestualmente critiche senza mezzi termini contro la complessa organizzazione interna della televisione di Stato. Dopo il notevole sfogo avvenuto in diretta televisiva e il prolungato confronto con i fastidiosi problemi audio che avevano caratterizzato gran parte della puntata informativa, il celebre appuntamento settimanale si è avviato inesorabilmente verso la sua conclusione definitiva.

Tale evoluzione ha lasciato chiaramente intendere quanto le difficoltà di natura tecnica possano incidere negativamente sul regolare svolgimento di un programma in diretta televisiva, mettendo a dura prova la pazienza di chi è chiamato alla guida della trasmissione sulla terza rete. Molti telespettatori hanno potuto constatare direttamente la situazione di forte tensione venutasi a creare all’interno dello studio a causa di questi inaspettati disguidi che hanno compromesso la fluidità del dibattito giornalistico.

La ferma denuncia espressa dal professionista alla guida del programma riflette chiaramente un profondo disagio verso prassi operative giudicate non più accettabili da quanti lavorano ogni singolo giorno nell ambito della televisione di Stato, invocando provvedimenti risolutivi rapidi per scongiurare il ripetersi di simili situazioni sgradevoli durante le prossime trasmissioni inserite nella programmazione ufficiale dei palinsesti della emittente televisiva pubblica nazionale.

Prima del consueto passaggio di linea al Tg3, Massimo Giletti ha voluto rivolgere un saluto finale in trasmissione alla giornalista Giorgia Rombolà, chiudendo così una serata segnata dalle polemiche tecniche e dalle proteste contro la qualità dei collegamenti esterni gestiti dall’azienda televisiva. Questa sequenza di eventi ha lasciato il segno nel palinsesto della serata, sollevando interrogativi sulla stabilità delle infrastrutture tecnologiche impiegate per la realizzazione dei programmi di attualità in diretta.



