Jasmine Carrisi si racconta tra psicoterapia, televisione e il ricordo di Ylenia





La giovane artista ripercorre il proprio vissuto in una recente intervista, affrontando il peso della notorietà familiare e le sfide personali affrontate negli ultimi anni.





La crescita sotto i riflettori rappresenta una prova complessa per chiunque affronti l’infanzia con una famiglia costantemente al centro dell’attenzione pubblica. La giovane Jasmine Carrisi ha affrontato questo tema apertamente durante una recente conversazione con i giornalisti, descrivendo il peso provato da bambina nel vedere i genitori frequentemente sulle copertine dei giornali. La notorietà dei suoi cari ha inevitabilmente condizionato i suoi primi anni, generando un disagio profondo che ha richiesto tempo e maturazione per essere elaborato correttamente.

Durante gli anni della giovinezza, la ricerca di una propria identità autonoma si è manifestata attraverso tipici comportamenti di trasgressione giovanile. La cantante ha ricordato di essersi ribellata alle regole familiari tingendosi i capelli di fucsia e ricorrendo a piccoli piercing fatti di nascosto. Questi episodi riflettevano il tentativo di differenziarsi da un contesto ingombrante e di affermare la propria individualità al di là del cognome illustre che portava.

Negli ultimi tempi la sua presenza nel mondo dello spettacolo si è consolidata attraverso esperienze televisive di rilievo, tra cui la partecipazione al programma di Rai 1 intitolato Tale e Quale Show. Questa opportunità ha permesso al pubblico di scoprire le sue capacità artistiche, mentre sul piano personale la venticinquenne ha scelto di intraprendere un percorso mirato di psicoterapia. Tale cammino terapeutico si è rivelato fondamentale per gestire un disturbo d’ansia generalizzata e per liberarsi dal costante bisogno di ricevere l’approvazione altrui.

All’interno della stessa intervista concessa a Vanity Fair, l’artista ha affrontato anche il tema dei legami familiari più complessi e dolorosi, soffermandosi sulla figura della sorellastra Ylenia Carrisi. Avendo visto la luce dopo la drammatica scomparsa avvenuta a New Orleans nel 1994, la ragazza non ha potuto incontrare personalmente la congiunta. Ciononostante, i racconti condivisi dai familiari hanno permesso di costruire un ricordo nitido e affettuoso di questa presenza assente, tramandando la sua memoria all’interno della nuova generazione di casa.

Il percorso intrapreso da Jasmine Carrisi dimostra una crescente consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie fragilità, affrontate senza timore di mostrarsi vulnerabili. L’equilibrio faticosamente conquistato oggi le consente di proseguire la propria strada professionale nella musica e nella televisione con maggiore serenità, svincolandosi dalle aspettative esterne e focalizzandosi unicamente sui propri obiettivi personali e artistici futuri.



