Carlo Conti modifica la programmazione di Tale e Quale Show





La settima puntata del talent show di Rai 1 anticipa la messa in onda televisiva per lasciare spazio a uno speciale istituzionale





Il popolare programma condotto da Carlo Conti modifica eccezionalmente la propria programmazione settimanale. La settima puntata del talent show di Rai 1 viene trasmessa eccezionalmente di martedì anziché nel consueto giorno della settimana. La variazione sul palinsesto della rete televisiva si rende necessaria per fare spazio, mercoledì 4 novembre, alla trasmissione dell’evento speciale intitolato Insieme – La forza che unisce, dedicato alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate dal Circo Massimo di Roma. La produzione riprenderà la normale collocazione del mercoledì a partire dall’undici novembre, mentre la conclusione della sedicesima edizione è fissata per il diciotto dello stesso mese. Gli spettatori seguono l’appuntamento in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi.

Il terzo giorno di novembre assume anche una rilevanza benefica grazie all’integrazione di una campagna di raccolta fondi promossa per sostenere AIRC e inserita all’interno dell’iniziativa I Giorni della Ricerca. Sul palco degli Studi televisivi si susseguono undici concorrenti pronti a esibirsi dal vivo interpretando brani di celebri artisti del panorama Nazionale e internazionale. La competizione entra nel vivo dopo i risultati registrati nella sesta puntata del ventotto ottobre, quando l’affermazione di Selma Ezzine con l’interpretazione di Dionne Warwick ha premiato il percorso della concorrente con ottantasei punti in classifica.

Il terzo giorno di novembre assume anche una rilevanza benefica grazie all’integrazione di una campagna di raccolta fondi promossa per sostenere AIRC e inserita all’interno dell’iniziativa I Giorni della Ricerca. Sul palco degli Studi televisivi si susseguono undici concorrenti pronti a esibirsi dal vivo interpretando brani di celebri artisti del panorama Nazionale e internazionale. La competizione entra nel vivo dopo i risultati registrati nella sesta puntata del ventotto ottobre, quando l’affermazione di Selma Ezzine con l’interpretazione di Dionne Warwick ha premiato il percorso della concorrente con ottantasei punti in classifica, confermando le grandi qualità artistiche mostrate durante tutto il corso della trasmissione di Rai uno.

La tensione della gara si mescola al clima di festa e solidarietà che caratterizza questa puntata speciale interamente dedicata al sostegno della Ricerca scientifica italiana. Gli spettatori da casa seguono con trepidazione ogni esibizione votando attraverso le piattaforme social ufficiali per premiare le migliori interpretazioni della serata. Tale coinvolgimento popolare rende la competizione ancora più avvincente e imprevedibile in vista delle prossime tappe decisive del torneo artistico televisivo. Ogni singolo dettaglio della produzione è curato nei minimi particolari per garantire uno spettacolo televisivo memorabile capace di coniugare perfettamente l’arte musicale con i valori universali della solidarietà e dell’impegno sociale.

La valutazione delle performance artistiche viene affidata a una giuria tecnica e ad alcuni ospiti presenti in studio. La commissione di valutazione vede la partecipazione fissa di Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, ai quali si uniscono in questa particolare occasione le presenze speciali di Serena Rossi e Nicola Savino. Inoltre, gli spettatori collegati da casa manifestano le proprie preferenze attraverso i canali social ufficiali della rete, attribuendo voti supplementari che incidono sul posizionamento all’interno della graduatoria provvisoria. La corsa verso il titolo di campione rimane aperta e intensamente combattuta.

Elenoire Casalegno, Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni e Vladimir Randazzo compongono il cast artistico, guidati dal direttore musicale Pinuccio Pirazzoli e dal coreografo Fabrizio Mainini, mentre la preparazione tecnica delle prove settimanali è affidata a docenti di canto, a un insegnante di recitazione e al regista Maurizio Pagnussat.



