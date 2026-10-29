Tale e Quale Show 2026, sesta puntata: trionfo di Selma e classifica generale





Trionfo della cantante con l’imitazione di Dionne Warwick nella trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai 1





Mercoledì 28 ottobre, Rai 1 ha trasmesso la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026, lo show di prima serata condotto da Carlo Conti dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Alla conduzione è tornato Carlo Conti, che ha introdotto le esibizioni degli undici concorrenti in gara nella sedicesima edizione del programma televisivo. A giudicare i partecipanti hanno partecipato Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, ai quali si sono aggiunti due ospiti speciali: il comico e speaker radiofonico Sergio Friscia e la conduttrice Andrea Delogu.

Tutti i giudici sono stati chiamati a stilare la propria classifica e a contribuire al verdetto della serata, affiancati dal pubblico da casa che ha potuto esprimere le proprie preferenze attraverso i social del programma, ovvero Instagram, Facebook, X e TikTok, assegnando punti utili alla graduatoria finale. Tutte le interpretazioni della serata sono state eseguite dal vivo, con gli arrangiamenti musicali curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie firmate da Fabrizio Mainini insieme al corpo di ballo. Fondamentale si è rivelato come sempre il lavoro dietro le quinte, tra trucco, acconciature, costumi e preparazione artistica, volto a rendere ciascuna trasformazione la più possibile fedele all’originale.

I concorrenti sono stati seguiti quotidianamente dai vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Nell’appuntamento, la vittoria è andata a Selma, che ha conquistato il primo gradino del podio con un totale di 86 punti. La giovane cantante sannita ha dovuto interpretare Dionne Warwick nel brano La voce del silenzio, ottenendo una standing ovation e consensi quasi unanimi. Per l’artista si tratta della terza vittoria in questa stagione televisiva, un risultato che rafforza la sua candidatura al titolo di campione e fa seguito al percorso che la vede anche tra i finalisti di Sanremo Giovani per il prossimo dicembre.

Il brano scelto, La voce del silenzio, fu presentato da Dionne Warwick al Festival di Sanremo 1968 in abbinamento con il cantante Tony Del Monaco, conquistando allora il quattordicesimo posto nella manifestazione canora. Al secondo e terzo posto, nella sesta puntata del programma, si sono fermati rispettivamente Andrea Perroni e Roberta Morise, con 82 e 73 punti. Il concorrente ha intonato 1950 di Amedeo Minghi, mentre la collega ha eseguito It’s a Heartache di Bonnie Tyler. In quarta e quinta posizione, entrambi a quota 58 punti, si sono collocati Vladimir Randazzo e Maddalena Corvaglia, che hanno cantato rispettivamente Gold di Tony Hadley e Non voglio mica la luna di Fiordaliso.

Al sesto posto, con il brano Pistolero di Elettra Lamborghini, c’è Jasmine Carrisi, la cui performance ha ottenuto 48 punti. A una sola lunghezza di distanza si è piazzato Max Paiella con L’ombelico del mondo di Jovanotti, fermo a 47 punti. Con 45 punti, in ottava posizione, ci sono Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che hanno realizzato un’esibizione dedicata ad Halloween intitolata Dracula Cha Cha imitando rispettivamente Dracula e Morticia Addams in un numero a tema.

La graduatoria prosegue con il terz’ultimo posto occupato da Anna Pettinelli, che con Conga di Gloria Estefan ha ricevuto appena 41 punti dalla giuria e dal televoto social. Chiudono la classifica Stefano Meloccaro con Finalmente Tu di Fiorello, che ha totalizzato 39 punti, e Paola Perego con Come Mai di Max Pezzali, ultima a quota 37 punti.

La sesta puntata ha ottenuto ottimi dati di ascolti, tenendo compagnia a poco meno di 2 milioni e 700 mila spettatori, con una quota di share pari al 20,2%, confermandosi il programma più visto del mercoledì sera in prima serata. Al termine della diretta, Carlo Conti ha annunciato le imitazioni previste per il prossimo appuntamento, che andrà in onda eccezionalmente martedì 3 novembre 2026 e non nel consueto giorno del mercoledì, a causa della programmazione Rai del 4 novembre dedicata alla cerimonia in onore delle Forze Armate.

Le performance previste per la settima puntata della trasmissione televisiva condotta da Carlo Conti vedono Maddalena Corvaglia nei panni di Nicole Kidman, la giovane cantante Selma che interpreterà la nota artista Donna Summer, e Flavio Insinna insieme a Gabriele Cirilli cimentarsi con Frank Sinatra e Lino Banfi in vista del prossimo appuntamento del programma di Rai 1 previsto per martedì tre novembre ventisei.

Anna Pettinelli vestirà i panni di Wanda Osiris, Paola Perego interpreterà Patti Smith, Stefano Meloccaro sarà Bruno Lauzi, Vladimir Randazzo interpreterà Francesco Sarcina, Max Paiella vestirà i panni di Phil Collins, Jasmine Carrisi sarà Claudia Mori, Andrea Perroni si confronterà con Vasco Rossi e Roberta Morise interpreterà Noemi, mentre la competizione tra i cantanti partecipanti prosegue senza sosta nella sedicesima edizione della trasmissione televisiva di Rai 1, confermando l’interesse del pubblico per la gara condotta dal noto presentatore toscano negli Studi televisivi romani guidati da Carlo Conti.



