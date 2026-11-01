Ascolti Tv del 31 ottobre: Ballando con le Stelle supera Tú Sí Que Vales nel prime time

Analisi dei dati Auditel della prima serata di sabato con la sfida tra Rai1 e Canale 5 e la concorrenza del derby calcistico





Analisi dei dati Auditel della prima serata di sabato con la sfida tra Rai1 e Canale 5 e la concorrenza del derby calcistico





Nel corso della prima serata televisiva del trentuno ottobre le reti generaliste hanno offerto al pubblico il consueto scontro d’autunno tra i principali programmi d’intrattenimento. Su Rai1 la trasmissione condotta da Milly Carlucci ha ottenuto complessivamente duemilioni quattrocentosessantunomila telespettatori, pari al ventitrévirgola sei per cento di share, mentre la prima parte intitolata Tutti in Pista ha totalizzato tremilioni quattrocentonovantatrémila contatti con il venti virgola Nove per cento di share, introducendo la lunga e animata diretta della Rete ammiraglia.

Durante la puntata non sono mancate tensioni e proteste in studio, come nel caso di Anna Safroncik che ha chiesto di ripetere la coreografia a causa di una spallina rotta, oppure l’eliminazione di Eugenio Finardi, mentre Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno trionfato nella quinta puntata della competizione. Le polemiche hanno riguardato anche la musica assegnata dalla produzione, con Finardi che ha mosso critiche sulle scelte per le coppie, mentre Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina hanno dedicato una canzoncina ironica al giurato Guillermo Mariotto, inscenando un siparietto che ha acceso ulteriormente il clima all’interno dello studio televisivo di Rai1 durante la lunga diretta.

Sull’emittente concorrente di Mediaset, lo show guidato da Maria De Filippi ha raccolto davanti al video 3.177.000 utenti con il 22.5% di share, mentre la propaggine notturna intitolata Buonanotte ha ottenuto 1.295.000 presenze e il 21.3%. Nel quadro complessivo della serata, un elemento di rilievo è rappresentato dalla contemporaneità del derby calcistico di Serie A tra Inter e Milan, evento sportivo che ha sottratto parte del pubblico nelle prime fasi della messa in onda, modificando i flussi tradizionali di fruizione del telespettatore e incidendo sui volumi d’ascolto registrati dalle principali reti generaliste nel corso dell’intera fascia oraria.

Analizzando i risultati delle altre reti televisive nella fascia di prime time, Rai2 ha trasmesso il telefilm S.W.A.T., scelto da 678.000 individui pari al 4.2% di share, mentre Rai3 ha proposto il programma di approfondimento scientifico Sapiens – Un Solo Pianeta condotto da Mario Tozzi, preceduto da una presentazione e seguito da 479.000 spettatori con il 3.3% di share. Su Italia1 la pellicola cinematografica d’animazione L’era glaciale 5 – In rotta di collisione ha catturato l’interesse di 553.000 soggetti, fermandosi al 3.4% di share.

Nel frattempo, Rete 4 ha inserito nel palinsesto il film drammatico Le ali della libertà, che ha totalizzato 462.000 utenti e il 3.3% di share. Sulle frequenze di La7 il Talk show In Altre Parole condotto da Massimo Gramellini ha conquistato 1.027.000 persone con il 6.1% nella prima parte e 541.000 cittadini pari al 3.9% nella seconda frazione denominata In Altre Parole… Ancora. Completano il quadro Tv8 con una puntata della serie culinaria 4 Ristoranti, seguita da 218.000 utenti con l’1.3% di share, e il Nove con il Talk politico Accordi & Disaccordi, che ha ottenuto l’attenzione di 347.000 individui con il 3.2% di share.

Nel segmento dell’Access prime time, la programmazione ha visto su Rai1 il Game show Affari Tuoi totalizzare 3.957.000 spettatori pari al 22.9% di share, superando la proposta di Canale 5 dove La Ruota della Fortuna, preceduta da Gira La Ruota della Fortuna, ha raggiunto 3.449.000 utenti con il 19.9% di share. Spostandosi sulle altre reti, Rai2 ha mandato in onda TG2 Post seguito da 461.000 persone, mentre su Italia1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 747.000 spettatori.

Rai3 ha trasmesso L’Elefante, scelto da 698.000 individui, e Rete 4 ha proposto Realpolitik. Nelle fasce precedenti, precisamente nel preserale, l’offerta di Rai1 con L’Eredità ha ottenuto 3.557.000 telespettatori, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato 2.191.000 contatti. I dati complessivi confermano la stabilità dei grandi appuntamenti festivi nonostante la forte controprogrammazione sportiva e informativa e le numerose polemiche sorte attorno ai protagonisti del sabato sera televisivo.



