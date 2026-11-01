Anticipazioni Amici 26 del 1 novembre: Celentano propone sfide immediate e Riccardo rischia la maglia





La quarta puntata del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 vede tensioni, sfide immediate e la proposta di Alessandra Celentano.





Domenica 1 novembre 2026 alle ore 14.00 va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici 26, il talent show condotto da Maria De Filippi. La quarta domenica della trasmissione si apre subito all’insegna della tensione e di una proposta avanzata da Alessandra Celentano, la quale suggerisce che gli ultimi classificati delle gare debbano affrontare immediatamente una sfida per difendere il proprio banco nella scuola. La proposta riceve l’approvazione di tutti i presenti in studio, fatta eccezione per Amadeus.

Nel corso del pomeriggio trovano spazio diverse esibizioni di canto e di ballo, oltre a momenti particolari come una prova di pugilato che vede protagonista Gabriele. Il ragazzo affronta un incontro strutturato in tre riprese, seguito da un giornalista sportivo e valutato da tre giudici sotto la supervisione di un’arbitra. Al termine delle tre riprese, Gabriele vince il primo round per due a uno, pareggia il secondo e si aggiudica anche il terzo, imponendosi così sul suo avversario.

La conduzione dello show è affidata a Maria De Filippi, mentre le valutazioni degli allievi vedono la partecipazione di Giuseppe Giofrè per la categoria ballo e di Gabry Ponte per la categoria canto. Le anticipazioni diffuse da SuperGuida TV indicano inoltre la presenza di Giordana in qualità di ospite musicale, pronta a interpretare il brano intitolato Piccole cose. Per quanto riguarda la competizione canora, Aura si esibisce con il brano Je so pazzo, ricevendo apprezzamenti positivi per un’interpretazione rimasta fedele allo spirito blues originario di Pino Daniele.

Saitta porta sul palco Another Love, ottenendo riconoscimenti per le proprie spiccate qualità autoriali. Jed puntano invece sull’intesa interpretativa cantando Se bruciasse la città, mentre Kashmere propone un medley che suscita pareri discordanti, dividendo il giudizio tra Gabry Ponte e Rudy Zerbi. Paulo sceglie di esibirsi interpretando un brano cantato in lingua spagnola, ma riceve l’invito a rendere l’esecuzione decisamente più personale. Nicolò interpreta il pezzo Feeling Good, ricevendo osservazioni sulla necessità di definire in modo più chiaro e strutturato la propria identità artistica.

Al termine di queste esibizioni, la classifica della gara di canto vede Aura posizionata al primo posto, seguita nell’ordine da Saitta, Jed, Kashmere, Paulo e Nicolò. Per quanto concerne il settore del ballo, Charli presenta una coreografia eseguita con gli occhi coperti, una performance che le vale la vittoria e un premio consistente in un viaggio formativo da effettuare a Parigi. Benedetta si confronta con un passo a due di stampo neoclassico eseguito insieme al collega Francesco, mentre Anna A. danza sul palco insieme a professionista Simone Nolasco.

Proprio per Anna A. emerge in modo evidente il bisogno di lavorare con maggiore intensità sulla propria interpretazione e sulla fiducia in se stessa. Durante la puntata si affronta anche il tema delle sue insicurezze fisiche, e in suo favore intervengono Ambra e Samurai Jay per offrirle sostegno morale. La classifica della gara di ballo posiziona Charli al primo posto, seguita da Benedetta in seconda posizione e da Anna A. al terzo posto.

Le sfide immediate decise dopo la proposta della maestra Celentano vedono protagoniste Anna e Nicolò. Anna affronta Pray e vince il confronto diretto giudicato da Garrison, mentre Nicolò supera lo sfidante Davide davanti al maestro Pennino.

Al termine della puntata nessuno degli allievi viene eliminato definitivamente dalla scuola. Anna e Nicolò vincono le rispettive sfide e mantengono il banco, mentre la situazione resta delicata per Riccardo, il quale deve affrontare il compito preparato da Alessandra Celentano su richiesta specifica di Lorella Cuccarini. La coreografia presentata non convince le insegnanti: la Celentano assegna al ballerino un voto pari a due, contestandogli in particolare le gravi carenze tecniche, e la Cuccarini conferma pienamente il giudizio negativo.

La maglia sospesa del ballerino rimane pertanto tale. Un filmato relativo alle prove mostra inoltre commenti via via sempre più duri da parte della maestra, che passa da una valutazione poco positiva fino a definire il lavoro svolto dal ragazzo come un vero e proprio disastro. Ad aggravare ulteriormente il clima contribuisce il modo poco rispettoso con cui Riccardo parla della sua insegnante. La sua permanenza all’interno della scuola di Amici 26 resta dunque da chiarire ufficialmente. La puntata viene trasmessa su Canale 5 e resa disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity per il pubblico.



