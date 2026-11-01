Ospiti e scaletta di Domenica In per la puntata del 1 novembre 2026 su Rai 1





Tutti i dettagli del nuovo appuntamento su Rai 1 tra intrattenimento, cinema, teatro e il caso di attualità legato a Nessy Guerra





Nuovo appuntamento con Domenica In oggi 1 novembre su Rai 1, con Mara Venier pronta ad accogliere in studio protagonisti dell’attualità, volti noti dello spettacolo e nuovi talenti. La puntata propone interviste, musica, racconti personali e spazio per i temi più seguiti del momento. Tra gli ospiti di oggi ci sarà Pasquale La Rocca, che racconterà la sua esperienza a Ballando con le Stelle. Al sabato sera del programma sarà dedicato anche un talk con Eugenio Finardi, Anna Safroncik, Jimmy Ghione e Manuela Moreno.

La televisione generalista offre in questa giornata festiva una programmazione ricca di contenuti che spaziano dall’intrattenimento leggero fino all’informazione giornalistica e all’attualità più stringente, confermando la centralità dei contenitori festivi nel panorama mediatico italiano e offrendo al pubblico un punto di riferimento stabile per il pomeriggio domenicale.

In studio anche Iva Zanicchi, che presenterà il nuovo spettacolo teatrale Viva la mamma, in debutto il prossimo 5 novembre. Nel salotto della domenica Rai arriveranno inoltre Diego Abatantuono, Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti per parlare del film Un tranquillo funerale di famiglia. Presente anche Vinicio Marchioni, che presenterà il libro Le vite in atto. Nel ruolo di opinionisti interverranno Alba Parietti, Rossella Erra e Simone Di Pasquale. Previsto anche uno spazio dedicato alla Top5 di Enzo Miccio.

La ricchezza del parterre riflette la volontà di offrire al pubblico televisivo un’offerta variegata che unisce le novità del Grande schermo, i libri di successo e i grandi nomi della canzone e del teatro nazionale, creando un dialogo continuo tra i diversi settori dello spettacolo e della cultura.

Per i temi di attualità, Tommaso Cerno e Mara Venier saranno in collegamento con Nessy Guerra, la cittadina italiana costretta a restare in Egitto dal 2021 con la propria figlia. In studio, per discutere del caso, ci saranno il padre di Nessy, Giampaolo, e l’avvocato Agata Armanetti, insieme al giornalista Piero Sansonetti. La puntata di Domenica In di oggi 1 novembre punta così a intrecciare intrattenimento e attualità, con ospiti, musica, teatro, cinema e approfondimenti su uno dei casi seguiti dal pubblico.

La trasmissione della rete ammiraglia Rai conferma la sua struttura consolidata, alternando momenti di leggerezza e promozione culturale a pagine di cronaca e approfondimento sociale. L’attenzione del pubblico si concentra in particolare sulle presentazioni artistiche e sul delicato collegamento internazionale previsto nel corso della diretta televisiva odierna.

Iva Zanicchi porta sul palco del piccolo schermo il clima del suo imminente impegno teatrale, fissato per i prossimi giorni, offrendo al pubblico un’anticipazione dei contenuti dello spettacolo. Allo stesso modo, il settore cinematografico trova ampio spazio grazie alla presenza del cast composto da Diego Abatantuono, Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti, protagonisti della pellicola Un tranquillo funerale di famiglia. Il mondo della letteratura e della scrittura si inserisce nel palinsesto con la partecipazione di Vinicio Marchioni, che illustra i dettagli del suo volume Le vite in atto. La danza e il varietà televisivo vengono analizzati e ripercorsi attraverso le voci dei protagonisti e degli opinionisti presenti in studio, creando un ponte ideale tra i diversi format dell’azienda televisiva di Stato.

Il parterre degli opinionisti fissi, composto da Alba Parietti, Rossella Erra e Simone Di Pasquale, garantisce il commento ai vari segmenti della trasmissione, affiancato dalla rubrica di costume curata da Enzo Miccio con la sua classifica personale. La seconda parte della trasmissione pomeridiana sposta il fuoco dell’attenzione sui temi d’attualità e sui casi di cronaca che richiedono una mobilitazione mediatica costante.

Il caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana che vive la complessa situazione di non poter lasciare l’Egitto insieme alla figlia dal 2021, viene affrontato attraverso un collegamento in diretta curato da Tommaso Cerno insieme alla conduttrice Mara Venier. Per approfondire la vicenda e fare il punto sugli sviluppi istituzionali e legali, siedono nello studio televisivo il padre della donna, Giampaolo, e il legale rappresentante avvocato Agata Armanetti, insieme al contributo giornalistico di Piero Sansonetti.

Questa complessa pagina informativa si inserisce nel contesto generale del contenitore festivo, che sceglie di bilanciare lo svago e l’intrattenimento con la trattazione di vicende umane di Grande rilievo sociale e giudiziario. L’edizione odierna conferma la linea editoriale orientata a mantenere alta l’attenzione su tematiche delicate, offrendo uno spazio di confronto pubblico e istituzionale ai familiari e ai professionisti impegnati nella risoluzione della vicenda. L’offerta del pomeriggio televisivo si completa attraverso una serie di interventi mirati che toccano diversi ambiti della cultura e dello spettacolo italiano contemporaneo, confermando la poliedricità della rete.

La presenza di Pasquale La Rocca consente di ripercorrere le dinamiche e le emozioni vissute dai concorrenti all’interno del celebre show condotto da Milly Carlucci, offrendo retroscena e commenti sul percorso artistico compiuto nel corso delle puntate trasmesse il sabato sera. Intorno a questo stesso asse tematico si sviluppa il dibattito animato da Eugenio Finardi, Anna Safroncik, Jimmy Ghione e Manuela Moreno, chiamati a esprimere le proprie opinioni e a confrontarsi sui vari aspetti dello spettacolo dal vivo e della televisione generalista.

Tale mosaico di interventi permette al pubblico da casa di seguire un flusso narrativo vario, che unisce la curiosità per i volti noti del piccolo schermo alle novità editoriali e cinematografiche presentate in esclusiva nello studio di Rai 1.

L’alternanza tra momenti di leggerezza, musica e riflessione profonda rappresenta da sempre il tratto distintivo del programma domenicale guidato da Mara Venier, capace di attrarre l’interesse di un pubblico trasversale e di mantenere costantemente desta l’attenzione su argomenti di stretta attualità cronachistica e sociale. La puntata odierna si sviluppa seguendo questo canovaccio consolidato, offrendo al pubblico un appuntamento in grado di unire il racconto di intrattenimento alla trattazione seria di temi d’attualità, confermando la vocazione del contenitore festivo della televisione di Stato a toccare molteplici registri narrativi nel corso della sua lunga diretta pomeridiana.



