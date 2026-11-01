Ballando con le Stelle 2026: polemiche, abiti strappati e classifica con eliminato





La quinta puntata di Ballando con le Stelle ha regalato risate, polemiche e la seconda eliminazione ufficiale





Ballando con le Stelle è tornato su Rai 1 con una quinta puntata ricca di colpi di scena, giudizi severi e momenti esilaranti che hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo durante la trasmissione condotta da Milly Carlucci. La serata si è aperta con un fuori programma decisamente memorabile che ha visto protagonisti Anna Safroncik e Leonardo Lini. L’attrice e il suo maestro hanno portato in pista un samba da trentatré punti, ma l’esibizione è stata immediatamente condizionata da un imprevisto tragicomico: alla concorrente si è rotto il vestito proprio all’inizio della coreografia, perdendo anche il tempo nella prima parte e rendendo la prova una vera e propria missione di sopravvivenza stilistica.

Nonostante la richiesta di ripetere la performance avanzata dalla coppia, Milly Carlucci ha ricordato prontamente che il regolamento non lo consente. Subito dopo, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi si sono fermati a trentasei punti con un tango argentino sulle note di Breve amore, conquistando i presenti con la proverbiale spontaneità di Riccardo e la delicatezza e l’intensità dei movimenti, apprezzati particolarmente da Guillermo Mariotto. La gara è proseguita a ritmi serrati tra i voti della giuria formata da Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara D’Urso, affiancati dalle nuove custodi del tesoretto Simona Ventura e Francesca Fialdini, oltre a Rossella Erra per il tesoretto del cuore, mentre Simone Di Pasquale presidiava la Sala delle Stelle.

Il clima si è subito surriscaldato quando Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti sono scesi in pista per eseguire un charleston sulle note di Ba ba baciami piccina. La coppia ha ottenuto quarantadue punti e una standing ovation, ma ha soprattutto scatenato un acceso confronto al tavolo dei giudici. Smith ha attaccato Mariotto per le critiche mosse sui racconti relativi alla gelosia di Aurora, mentre Barbara D’Urso è intervenuta con un secco e perentorio Stai zitto, difendendo la libertà espressiva della concorrente insieme ad altri presenti in studio.

Poco dopo, Andy Diaz e Gioia Giovanatti hanno raccolto quaranta punti con un tango sulle note di Beggin’, guadagnando trenta punti extra grazie al tesoretto del cuore assegnato da Rossella Erra che li ha spinti a quota sessanta. Decisamente meno fortunati Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, che hanno chiuso il loro valzer sul brano Waltz II con soli diciotto punti, penalizzati dalla giuria per una evidente confusione nei passi e difficoltà nell’esecuzione tecnica.

Meglio è andata a Monica Guerritore e Luca Urso, arrivati a trentasei punti con uno slow fox sulle note di Dernière danse, arricchito dai trenta punti del tesoretto assegnato da Simona Ventura dopo il toccante racconto delle delusioni professionali e del dolore per alcuni riconoscimenti mai arrivati dell’attrice.

Il momento di altissimo spettacolo è arrivato con Alessandro Matri e Giada Lini, che hanno cambiato completamente marcia con un cha cha cha sulle note di Uptown Funk. L’ex calciatore è apparso molto più sciolto, sicuro e applaudito rispetto alle precedenti puntate, conquistando quarantasei punti dai giurati, arricchiti dai venti punti extra ottenuti grazie alla vittoria della settimana precedente per un totale di sessantasei punti. Subito dopo, Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno infiammato lo studio con un freestyle spettacolare sulle note di I Got You I Feel Good, conquistando quarantasei punti complessivi e una standing ovation da parte del pubblico in Sala.

Non sono mancati però momenti di tensione tra Barbara D’Urso e il ballerino Pasquale La Rocca in merito ai giudizi ricevuti in passato e alla richiesta di maggiore onestà e trasparenza. Il boogie di Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli sulle note di Via è valso invece quarantuno punti, confermando la simpatia, l’energia e la bella sintonia della coppia. Grande trionfo per Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, che hanno ricevuto un’ovazione e quarantasette punti per il loro tango sulle note di Senza di Me, impreziosito dai venti punti del tesoretto di Francesca Fialdini che li hanno portati a quota sessantasette, superando Matri in vetta alla classifica provvisoria.

La serata ha visto anche la partecipazione della ballerina per una notte Serena Autieri, che insieme a Luca Favilla si è esibita sulle note di Diamonds in un quadro energico e ispirato alle atmosfere del musical per presentare Moulin Rouge! Il Musical. Nelle ultime sfide della puntata, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina hanno totalizzato trentaquattro punti con un paso doble mostrando progressi seppur con minore fluidità, mentre Manuela Moreno e Carlo Aloia si sono fermati a trentaquattro punti con un cha cha sulle note di Thriller, dopo il racconto delle difficoltà della giornalista nell’affidarsi completamente al proprio maestro.

Al termine delle esibizioni e dopo l’assegnazione dei tesoretti, la classifica finale ha visto Noemi Bocchi e Giovanni Pernice in testa con sessantasette punti, seguiti da Alessandro Matri e Giada Lini a sessantasei, Andy Diaz e Gioia Giovanatti a sessanta, Monica Guerritore e Luca Urso a cinquantasei, e Ornella Muti con Pasquale La Rocca a quarantasei punti. La puntata si è conclusa con il verdetto dello spareggio: Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, che hanno ballato un charleston sulle note di Disco Inferno, e Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli, impegnati invece in una rumba sulle note di Due vite, si sono giocati la permanenza.

Dopo il contatore finale e la decisione di Sara Di Vaira e Matteo Addino di non assegnare la Wild Card di salvataggio, la seconda coppia eliminata da questa edizione è risultata quella formata da Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, che lasciano la trasmissione in attesa di un eventuale ripescaggio futuro.

La competizione sulla pista da ballo più famosa d’Italia continua a riservare sorprese imprevedibili per tutti i concorrenti in gara, che settimana dopo settimana devono dimostrare impegno e dedizione per convincere sia la severa giuria sia il pubblico a casa. Ogni esibizione richiede ore di prove estenuanti e una preparazione fisica notevole, elementi che spesso fanno emergere non solo il talento nascosto dei concorrenti, ma anche le loro fragilità emotive, le insicurezze personali e la capacità di superare i propri limiti di fronte alle telecamere.

Le tensioni accumulate dietro le quinte e i battibecchi verbali che regolarmente animano il tavolo dei giurati contribuiscono a rendere lo spettacolo un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori appassionati di cronaca televisiva. Gli scontri verbali tra i vari protagonisti del programma riflettono opinioni forti e visioni artistiche differenti, trasformando ogni diretta in un vero e proprio palcoscenico di emozioni forti, dove la Gioia per un punteggio alto si scontra immediatamente con la delusione cocente per le critiche ricevute dai giudici più intransigenti.

La giuria, dal canto suo, mantiene un profilo rigoroso, valutando con attenzione meticolosa la tecnica dei passi, la postura, l’affiatamento di coppia e la presenza scenica complessiva di ciascun concorrente in gara, senza fare sconti a nessuno e pretendendo sempre il massimo livello di professionalità da ogni singola coppia scesa in pista durante la diretta del sabato sera.

La gestione dei tesoretti rappresenta da sempre uno dei momenti più strategici dell’intera competizione televisiva, capace di ribaltare completamente le sorti della classifica provvisoria accumulata esclusivamente attraverso i voti espressi dai giurati dopo le singole performance. I personaggi incaricati di assegnare questi preziosi punti bonus valutano attentamente l’intensità emotiva, la simpatia e i miglioramenti compiuti dalle coppie nel corso delle settimane precedenti, premiando spesso chi ha saputo emozionare di più il pubblico presente in studio e i telespettatori collegati da casa.

Questo meccanismo di punteggio aggiuntivo crea dinamiche imprevedibili e alimenta ulteriormente la competizione serrata tra i concorrenti, desiderosi di conquistare le posizioni di vertice della classifica per garantirsi una maggiore tranquillità in vista delle fasi successive del programma. La combinazione tra i voti tecnici della giuria e l’assegnazione dei bonus speciali garantisce uno spettacolo sempre dinamico, dove nulla può essere dato per scontato fino al momento della lettura del verdetto definitivo della puntata.

La trasmissione condotta da Milly Carlucci continua così a confermarsi un punto di riferimento fondamentale per il sabato sera televisivo nazionale, unendo sapientemente la grande tradizione della danza sportiva e d’intrattenimento con le storie personali, le passioni e le inevitabili polemiche che ruotano attorno al mondo dello spettacolo.



