“Politici svegliatevi, perché poi la gente” Adriano Celentano rompe il silenzio e suona la sveglia a destra e sinistra





La sveglia social del Molleggiato suona per i politici italiani, colpevoli di aver perso la propria identità e di allontanare i cittadini dal seggio elettorale. Nel giorno caldo dello sciopero generale, Adriano Celentano affida a uno scarno post su Instagram il suo pensiero sulla situazione attuale. Titolo del testo, scritto in nero su fondo bianco: «L’incognita».





«Ehi politici… non vorrei svegliarvi — scrive il cantante, attore e showman, 88 anni —. Però c’è qualcosa che dobbiamo sistemare, altrimenti c’è il rischio di non sapere più chi siete… E questo è grave perché poi la gente non sa per chi votare. Ecco perché poi l’affluenza alle urne è sempre più flebile».

Una classe politica «addormentata», che non sa comunicare chi è e cosa vuole (un riferimento al Campo Largo forse?), è insomma un pericolo, secondo il Molleggiato. Perché il risultato è un elettorato confuso, che rinuncia a votare lasciando le urne vuote.



