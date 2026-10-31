Incidente a Giffoni Sei Casali, auto si schianta sul Ponte: feriti una madre e due bambini

La vettura ha colpito violentemente il guard rail in piena notte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri





La vettura ha colpito violentemente il guard rail in piena notte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri





Un grave Incidente stradale si è verificato nella notte a Giffoni Sei Casali, in provincia di Salerno, dove un veicolo con a bordo un nucleo familiare si è schiantato contro le barriere protettive. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore due di sabato trentuno ottobre sul Ponte Molinello, un tratto viario che attraversa la zona collinare. L’impatto ha coinvolto direttamente una vettura che procedeva lungo il percorso. A bordo viaggiavano una coppia insieme ai loro due figli piccoli. La circolazione notturna è stata immediatamente interrotta per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso, che si sono precipitati sul posto per prestare le prime cure sanitarie necessarie alle persone coinvolte nello scontro violento avvenuto sull’asfalto.

Secondo i primi rilievi effettuati dalle autorità intervenute, si tratterebbe di un Incidente autonomo, avvenuto cioè senza il coinvolgimento di altri mezzi di trasporto sulla carreggiata. Le cause che hanno determinato la perdita di controllo del mezzo restano tuttavia ancora da chiarire con precisione. Il conducente stava guidando lungo il Ponte quando la vettura ha deviato bruscamente la propria traiettoria, finendo per impattare contro il guard rail metallico posto a margine della strada. Gli investigatori stanno esaminando ogni singolo dettaglio per comprendere se all’origine dello scarto improvviso vi siano state distrazioni momentanee, guasti meccanici o la presenza di ostacoli lungo la corsia di marcia percorsa dall’automobile durante il tragitto notturno.

I soccorsi e il trasporto dei feriti in ospedale

L’urto ha provocato ingenti danni alla parte anteriore dell’automobile e ha richiesto l’immediato intervento della macchina dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine territoriali. La centrale operativa dell’Asl di Salerno ha inviato sul posto un’ambulanza del centodiciotto gestita dai volontari della Pubblica Assistenza Vopi. Insieme agli operatori sanitari sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale e i militari dell’Arma dei carabinieri per gestire la situazione di emergenza. Le conseguenze fisiche dell’impatto si sono concentrate soprattutto sui passeggeri seduti nell’abitacolo, richiedendo una valutazione medica tempestiva e approfondita da parte del personale sanitario specializzato intervenuto sul teatro del sinistro stradale.

La donna adulta che viaggiava come passeggera ha riportato la frattura delle gambe ed è stata sottoposta alle prime cure mediche sul posto prima del trasferimento in ospedale. I due bambini che si trovavano a bordo dell’auto hanno invece riportato soltanto lievi escoriazioni e contusioni marginali, ma sono stati comunque accompagnati al pronto soccorso per tutti gli accertamenti sanitari necessari a escludere lesioni interne. L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato determinante per prestare aiuto ai feriti rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo deformato dall’urto violento contro la struttura metallica protettiva che delimita la carreggiata stradale.

Rilievi tecnici e messa in sicurezza della strada

I pompieri hanno estratto le persone coinvolte dalla vettura in sicurezza e hanno successivamente provveduto a rimuovere i detriti sparsi sulla sede stradale, liberando il transito e mettendo in sicurezza l’intera area interessata dal sinistro. I carabinieri hanno invece effettuato tutti i rilievi tecnici del caso per ricostruire nel dettaglio la dinamica esatta dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità nella guida. Le indagini proseguono nelle prossime ore per chiarire ogni aspetto tecnico legato alla perdita di controllo del mezzo, raccogliendo ulteriori elementi utili a delineare il quadro completo di quanto accaduto durante le prime ore della notte nel territorio comunale salernitano.

Nel frattempo, il tratto di barriera protettiva danneggiata dal violento impatto dovrà essere sottoposto a interventi di riparazione nei prossimi giorni per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada. La Famiglia coinvolta è stata ricoverata presso la struttura ospedaliera Ruggi di Salerno per ricevere le cure adeguate e monitorare l’evoluzione delle lesioni riportate durante lo scontro notturno, mentre i tecnici comunali pianificano gli interventi urgenti di ripristino delle strutture viarie danneggiate dalla forte collisione dell’automobile.



