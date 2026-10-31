Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham trova lavoro ma la nuova casa resta in stallo





La madre dei bambini di Palmoli assunta con un contratto da sessanta euro l’ora all’Istituto di Pedagogia Familiare





Catherine Birmingham, la madre della famiglia nota per la vita nel bosco di Palmoli, ha ottenuto un contratto di collaborazione con l’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare. L’accordo prevede una retribuzione di sessanta euro lordi all’ora per la partecipazione al Corso di perfezionamento in intelligenza naturale, dove porterà la sua testimonianza diretta agli studenti iscritti. Questa nuova opportunità professionale rappresenta un passo concreto per la donna, la quale si impegna attivamente nel percorso lavorativo per cercare di migliorare la propria situazione economica personale e Familiare. Il contesto in cui si inserisce questa assunzione è particolarmente delicato e complesso, segnato da mesi di attenzione mediatica e da interventi istituzionali che hanno coinvolto diversi enti territoriali, assistenziali e giudiziari nel territorio.

Il cantiere bloccato e l’obiettivo della nuova casa per i figli

Questa entrata economica rappresenta un passaggio rilevante per la famiglia, che spera di reperire le risorse finanziarie necessarie per avviare i lavori di edificazione della nuova abitazione. Il cantiere dell’edificio sostenibile, previsto inizialmente per il mese di settembre sul terreno di proprietà acquistato nel duemilaventuno, risulta attualmente completamente fermo a causa della mancanza di fondi sufficienti per coprire le spese iniziali di costruzione. La realizzazione di questo immobile rappresenta un tassello cruciale per il futuro del nucleo Familiare e per il superamento delle criticità rilevate dagli operatori sociali durante i sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi.

La disponibilità di una casa idonea costituisce il requisito fondamentale imposto dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila per procedere verso il ricongiungimento con i tre figli. Nel novembre precedente, i giudici avevano disposto la sospensione della potestà genitoriale in seguito alle segnalazioni dei servizi sociali sulle condizioni del vecchio casolare di Palmoli, sprovvisto di allacciamento idrico, energia elettrica e di servizi igienici tradizionali. La questione abitativa è dunque al centro del provvedimento giudiziario e condiziona direttamente le valutazioni dei magistrati circa il ritorno definitivo dei minori nella loro dimora Familiare e sicura.

Attualmente i minori risiedono in una struttura protetta a Vasto, con costi di mantenimento a carico dell’amministrazione comunale che superano i settemila euro mensili. I genitori possono incontrare i figli all’interno di un’abitazione ecologica concessa temporaneamente dal comune di Palmoli per finalità sociali, sebbene tale soluzione preveda la restituzione dell’immobile entro lo spazio di un anno. Questa sistemazione tampone offre uno spazio protetto per gli incontri periodici autorizzati, ma non risolve in via definitiva la necessità di disporre di una proprietà autonoma e stabile conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e benessere abitativo.

L’iter giudiziario prosegue sotto la supervisione dei giudici minorili, che valutano gradualmente l’ampliamento degli incontri tra i genitori e i bambini. La difesa della famiglia, affidata all’avvocato Simone Pillon, ha depositato presso gli uffici giudiziari una memoria difensiva di trentasei pagine per richiedere il rientro immediato dei minori nel nucleo Familiare, mentre i controlli dei servizi sociali continuano in attesa della risoluzione dei problemi abitativi. L’azione legale punta a evidenziare i progressi compiuti dai genitori, inclusa la nuova occupazione retribuita ottenuta da Catherine, nel tentativo di accelerare le decisioni del Tribunale e di ristabilire la piena responsabilità genitoriale sui tre bambini coinvolti.



