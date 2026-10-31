Le ombre sull’infermiere arrestato per l’omicidio della moglie con l’insulina





Una lettera della soccorritrice e le indagini sulla morte di Jessica Dalla Chiara a Bussolengo





Le indagini sulla morte di Jessica Dalla Chiara, avvenuta a Bussolengo nel giugno del 2024, si concentrano ora sulle accuse formali rivolte al marito. L’uomo, Nadir Rossi, ex infermiere del Pronto Soccorso del Policlinico di Verona, si trova attualmente detenuto nel carcere di Montorio con l’accusa di omicidio pluriaggravato. Gli inquirenti della Squadra Mobile ritengono che la donna sia stata uccisa tramite somministrazioni letali di insulina, capaci di provocarle una crisi ipoglicemica fatale.

Nei prossimi giorni si terrà l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice, un momento cruciale in cui il marito potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere. Questa vicenda giudiziaria ha scosso profondamente la comunità locale, sollevando interrogativi complessi sulla dinamica dei fatti avvenuti all’interno delle mura domestiche tra i due coniugi residenti nella provincia scaligera. Le autorità competenti continuano a esaminare ogni singolo elemento probatorio raccolto nel corso di questi lunghi mesi di accertamenti investigativi, cercando di ricostruire con la massima precisione cronologica tutti i momenti salienti che hanno preceduto il tragico evento e le relative responsabilità penali connesse all’accaduto.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi futuri, mentre la difesa prepara le strategie legali in vista delle prossime scadenze processuali previste dal calendario del tribunale competente per territorio.

La segnalazione choc della soccorritrice del centodiciotto

Un elemento chiave dell’inchiesta nasce da una lettera inviata ai carabinieri da un’operatrice del centodiciotto. Nel maggio del 2024, durante una grave crisi della vittima, i soccorritori erano intervenuti nell’abitazione della coppia. Secondo quanto messo nero su bianco dall’infermiera, il comportamento dell’uomo aveva destato forti sospetti. La professionista ha dichiarato di aver udito forti colpi contro la porta chiusa della cameretta, riconducibili a calci e pugni sferrati dal marito.

In base al racconto della testimone, quella reazione scomposta sembrava quasi tradire il disappunto per la ripresa della moglie, spingendo la soccorritrice a sollecitare accertamenti investigativi specifici sui familiari. Questa coraggiosa segnalazione scritta ha rappresentato una svolta fondamentale per indirizzare gli investigatori verso piste che inizialmente potevano sembrare marginali o difficili da decifrare. Gli uomini dell’arma hanno quindi acquisito la missiva inserendola formalmente nel fascicolo d’indagine, ritenendola altamente indicativa per comprendere il clima di tensione che regnava nell’appartamento durante le emergenze sanitarie vissute dalla donna. I riscontri su questa testimonianza oculare offrono adesso agli inquirenti una chiave di lettura inedita e inquietante sull’evoluzione dei rapporti interpersonali all’interno della famiglia coinvolta in questa drammatica vicenda di cronaca nera.

I sospetti dei parenti e la polizza assicurativa

Le dichiarazioni degli investigatori si intrecciano con le parole del padre della vittima, il quale nutriva dubbi sul conto del genero già prima del tragico epilogo. L’uomo ha riferito che la sua ex moglie aveva notato Rossi raccogliere flaconi e medicinali in casa per infilarli in un sacco dell’immondizia, pochi minuti dopo il decesso. Nonostante il carattere definito silenzioso e chiuso, la figlia si mostrava serena nel legame coniugale, senza mai confidare particolari tensioni domestiche alla madre.

Nel frattempo, l’inchiesta coordinata dalla procura esamina anche il movente economico, focalizzandosi su una polizza assicurativa da centomila euro che l’indagato avrebbe incassato dopo la scomparsa della donna, mentre la figlia piccola della coppia è stata affidata ad altre cure. I familiari adesso chiedono giustizia e pretendono risposte certe sul movente che avrebbe spinto un professionista sanitario a compiere un gesto così estremo contro la persona che aveva promesso di proteggere e amare per tutta la vita. Le verifiche bancarie e finanziarie disposte dagli inquirenti serviranno a fare luce definitiva sulla gestione di quella polizza e su eventuali altri movimenti di denaro riconducibili all’indagato nelle settimane immediatamente successive al decesso della sfortunata donna.



