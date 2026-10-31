E’ morta Nonna Silvi, la food influencer toscana con oltre 4 milioni di follower su Instagram: aveva 86 anni





Addio a Silvana Bini, la cuoca toscana diventata celebre sul web per le sue ricette tradizionali e la spontaneità





Silvana Bini, conosciuta da tutti come Nonna Silvi, la bravissima cuoca toscana diventata un grande fenomeno del web grazie ai suoi video di cucina e capace di conquistare milioni di follower online, è morta nella notte all’età di 85 anni nella sua amata abitazione situata a Montespertoli, in provincia di Firenze, lasciando un grandissimo vuoto in tutta la comunità. Nata il 26 marzo 1941 in una numerosa famiglia composta da otto figli, aveva coltivato fin dalla giovinezza la sua grande e autentica passione per la cucina. Grazie a TikTok aveva conquistato una notevolissima notorietà internazionale, arrivando a cucinare personalmente anche per la prestigiosa famiglia reale del Qatar e a ricevere un importante riconoscimento da Forbes Italia dopo anni di lavoro.

Nata il 26 marzo 1941 in una famiglia numerosa, Bini aveva coltivato fin da giovane la grande passione per la cucina, che era diventata negli anni il centro della sua vita professionale e familiare. Nel 2006, con l’apertura del Forno Martini a Castelfiorentino da parte del figlio Marco, aveva iniziato a occuparsi quotidianamente della preparazione di prodotti dolci e salati, gettando le basi per la futura attività sul web.

Il pubblico era stato conquistato non soltanto dalle sue ricette della tradizione, ma soprattutto dal carattere spontaneo, dall’ironia e dal modo schietto con cui raccontava la cucina davanti alla telecamera. Da quel momento la popolarità di Nonna Silvi è cresciuta rapidamente, superando i confini nazionali. Nel novembre 2023 era uscito il suo primo libro, intitolato Le ricette di una vita e pubblicato da De Agostini. Nello stesso anno aveva ricevuto l’Italian Excellence Award ed era stata indicata da TasteAtlas come Food Hero.

Nel 2024 la sua attività si era ulteriormente sviluppata con la nascita della Nonna Silvi Srl Società Benefit. Ad agosto dello stesso anno era arrivato uno degli appuntamenti più prestigiosi della sua carriera, vale a dire l’invito a Doha da parte dell’emiro del Qatar. In quell’occasione aveva preparato alcuni piatti simbolo della tradizione italiana, tra cui ragù, lasagne e brasato, per la famiglia Al-Thani. Il successo aveva raggiunto anche il pubblico tedesco con la pubblicazione nel 2024 di un secondo volume dedicato alla cucina italiana, Nonnas italienische Küche.

Nel 2025 era arrivato un altro importante riconoscimento, il premio Creator dell’Anno ai TikTok Awards. Nel maggio 2026 aveva inoltre partecipato come giudice a Celebrity Chef, il programma televisivo condotto da Alessandro Borghese su Tv8. L’ultimo riconoscimento risale allo scorso 15 ottobre, quando Forbes Italia le aveva assegnato il premio nella categoria Food dei Top Creators Awards 2026, suggellando un percorso fuori dal comune da cuoca di famiglia a personaggio seguito da milioni di persone. I suoi profili social contavano 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook.

A ricordarla è stato il nipote Gabriele, che aveva contribuito a far conoscere Nonna Silvi sul web raccontando al quotidiano Il Tirreno come fosse una grande donna, amore allo stato puro, che si è sempre fatta in quattro per la famiglia. Fino all’ultimo respiro è rimasta lucida, interessandosi attivamente delle sue attività, mentre purtroppo una malattia ce l’ha portata via in poche settimane. Il nipote ha aggiunto che quello che ha dato questa donna a tutta la famiglia è indescrivibile, concludendo con un messaggio d’affetto.

Anche nell’ultima estate Nonna Silvi aveva continuato a incontrare il suo pubblico, partecipando a Terricciola, in provincia di Pisa, all’iniziativa Dialoghi in borgo, dove era stata accolta da una numerosa presenza di spettatori. I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio, 2 novembre, a Montespertoli, nella chiesa di Sant’Andrea, per dare l’ultimo saluto a una figura amatissima dal pubblico e dai suoi cari.



