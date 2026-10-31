Tragico incidente a Olbia, moto contro un tir: morto Emanuele Vitiello e ferito il figlio

Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio lungo la strada che porta al porto. La vittima aveva cinquantadue anni, il ragazzo è ricoverato





Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio lungo la strada che porta al porto. La vittima aveva cinquantadue anni, il ragazzo è ricoverato





Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Olbia, dove una motocicletta con a bordo un padre e suo figlio si è scontrata violentemente contro un mezzo pesante. A perdere la vita nel violento impatto è stato il cinquantaduenne Emanuele Vitiello, mentre il figlio di diciassette anni è rimasto ferito ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Lo schianto è avvenuto lungo il viale che conduce direttamente ai gate del porto cittadino, un tratto solitamente caratterizzato da un notevole transito di veicoli commerciali che ogni giorno si muovono verso le aree d’imbarco e le banchine operative della zona industriale e marittima sarda.

Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità competenti, l’uomo era alla guida della due ruote e sarebbe deceduto quasi sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nello scontro frontolaterale con il tir. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del centodiciotto e le forze dell’ordine per prestare i primi soccorsi ai feriti e mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro. I medici hanno valutato immediatamente le condizioni del ragazzo, disponendo il trasporto immediato tramite l’elisoccorso verso il nososcopio cittadino per tutti gli accertamenti clinici necessari a escludere complicazioni interne e a monitorare la situazione generale del giovane paziente.

Stando a quanto emerso dai primi riscontri sanitari, il minorenne avrebbe riportato ferite lievi e non correrebbe pericolo di vita, sebbene i sanitari abbiano preferito mantenere la prognosi riservata per monitorare costantemente la sua evoluzione clinica nelle prossime ore. L’autista del tir coinvolto nel sinistro, un uomo di sessantacinque anni, è rimasto completamente illeso nello scontro ma si trova comprensibilmente sotto shock per quanto accaduto lungo il tracciato stradale.

I rilievi delle forze dell’ordine e il dolore della comunità

I carabinieri sono giunti sul posto poco dopo l’allarme per effettuare i rilievi di legge e raccogliere tutti gli elementi utili a chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Dalle prime ricostruzioni ancora al vaglio degli inquirenti, sembra che padre e figlio possano non essersi accorti del mezzo pesante in arrivo, risultando così impossibilitati a frenare o a evitare l’impatto rovinoso. La comunità locale ha espresso profondo cordoglio e incredulità per la tragedia che ha colpito la famiglia, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità o circostanze particolari che abbiano favorito l’accaduto in quel preciso momento della giornata. Le verifiche tecniche proseguiranno nei prossimi giorni per completare il quadro informativo a disposizione degli investigatori che coordinano l’attività giudiziaria e amministrativa locale.



