“Me l’ha chiesto Fratoianni” Enzo Iacchetti, la rivelazione sulla proposta fattagli dal partito della peggio feccia indegna





Per comprendere lo stato comatoso della sinistra italiana bastano le parole di Enzo Iacchetti a “Un giorno da pecora”: “Tempo fa dalle forze di opposizione mi hanno chiesto di candidarmi ma li ho subito sotterrati”.





Il comico, ex conduttore di “Striscia”, convertitosi in un tribuno pro-pal a “E’ sempre cartabianca”, rivela che a chiedergli di scendere in campo è stato qualcuno tramite Fratoianni. E io gli ho detto di no”.

Dopo la cacciatrice di nazisti Ilaria Salis, il teorico del diritto all’eleganza Soumahoro, le voci sulla rockstar dell’intifada Francesca Albanese, si allunga la lista dei sinistrati nell’X factor di AVS:..

(ANSA) – “Tempo fa dalle forze di opposizione mi hanno chiesto di candidarmi ma li ho subito sotterrati, non ho nessuna intenzione di farlo, quindi smettano di chiedermelo. Chi è stato l’ultimo a ‘provarci’?

Me lo stava chiedendo qualcuno diciamo tramite Fratoianni. E io gli ho detto di no”. Lo rivela a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Enzo Iacchetti, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli.



