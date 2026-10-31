Simona Izzo e la malattia autoimmune: La dermatite, la paura di morire e la diagnosi di Sjogren

L’attrice e regista si racconta in televisione e svela il calvario medico vissuto nei mesi scorsi, superato grazie all’amore del marito Ricky Tognazzi





L’attrice e regista si racconta in televisione e svela il calvario medico vissuto nei mesi scorsi, superato grazie all’amore del marito Ricky Tognazzi





Un percorso medico e psicologico complesso, segnato da sofferenze fisiche intense e dal timore costante di non farcela. Simona Izzo ha aperto le porte del suo privato per raccontare la difficile battaglia contro una patologia subdola e poco conosciuta. Ospite della trasmissione televisiva condotta da Monica Setta su Rai2, intitolata Storie al bivio week end, la nota regista e attrice ha ripercorso i mesi più bui della sua vita recente, spinta dal desiderio di dare voce a tutte le persone che affrontano lo stesso calvario senza trovare risposte immediate nei canali sanitari tradizionali e affrontando barriere invisibili.

Tutto è cominciato con un disturbo apparentemente privo di gravità. Una banale dermatite estiva che si ostinava a non guarire ha rappresentato il primo campanello d’allarme di una crisi sistemica molto più profonda. Nel giro di poche settimane il quadro clinico si è aggravato notevolmente, coinvolgendo gli occhi e provocando una stanchezza cronica insostenibile. La situazione è precipitata al punto da far temere il peggio alla diretta interessata. Il pensiero di non riuscire a superare la stagione calda e di spegnersi in breve tempo ha dominato le sue giornate, trasformando la quotidianità in un incubo costante fatto di dolori diffusi, depressione e un drastico calo ponderale che ha preoccupato chi le stava accanto.

La svolta è arrivata soltanto grazie alla competenza e alla determinazione di un medico specialista. Un immunologo particolarmente preparato ha infatti intuito la reale natura dei disturbi, indirizzando la diagnosi verso la sindrome di Sjogren. Si tratta di una condizione patologica di natura autoimmune che, pur richiedendo un percorso di accettazione e convivenza a lungo termine, non risulta fortunatamente mortale. La scelta di condividere pubblicamente questa esperienza nasce da una motivazione precisa ed esplicita che coinvolge la sfera sociale.

Molte donne che manifestano sintomi sfuggenti e difficili da inquadrare rischiano infatti di essere etichettate ingiustamente come malate immaginarie, affrontando una solitudine dolorosa che si somma al malessere fisico. Mettere la faccia su una problematica così intima risponde alla consueta trasparenza che l’artista ha sempre mantenuto nei confronti del proprio pubblico, affrontando in passato anche altri argomenti legati alla propria immagine e alla salute personale senza alcun filtro e con grande coraggio.

Durante i momenti più difficili di questa prova, un sostegno fondamentale è arrivato dagli affetti familiari più stretti. Accanto a lei c’è sempre stato il marito Ricky Tognazzi, che non ha mai smesso di lottare contro lo scoraggiamento della moglie. Per strapparle un sorriso e stimolare la ripresa nei frangenti di maggiore sconforto, l’attore e regista ha messo in campo una dedizione totale, arrivando persino a cimentarsi in preparazioni culinarie stravaganti e inconsuete pur di spingerla a nutrirsi e a ritrovare la serenità perduta.

Dal punto di vista medico, come evidenziato dai dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, la sindrome diagnosticata alla regista aggredisce direttamente le ghiandole preposte alla produzione di lacrime e saliva. Questa dinamica patologica interessa in larghissima parte la popolazione femminile, concentrandosi in particolare nella fascia d’età compresa tra i quaranta e i cinquant’anni. I segnali iniziali risultano spesso fuorvianti per i clinici, che tendono a confonderli con semplici allergie stagionali o malanni passeggeri. La secchezza delle mucose, unita all’astenia profonda e alle manifestazioni cutanee, finisce per compromettere in modo drastico la qualità dell’esistenza quotidiana, rendendo indispensabili una diagnosi precoce e un supporto psicologico adeguato per affrontare la convivenza quotidiana.



