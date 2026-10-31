Chi è Carola Moroni, la nuova fiamma di Paolo Bonolis





Spuntano indiscrezioni sul conduttore televisivo e la trentaduenne originaria dei Castelli Romani





Il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis avrebbe voltato pagina sentimentale a distanza di oltre tre anni dalla fine del matrimonio con Sonia Bruganelli. Stando alle indiscrezioni lanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia, il volto noto del piccolo schermo avrebbe ritrovato l’amore accanto a una donna estranea ai grandi circuiti dello spettacolo ma non del tutto sconosciuta al pubblico televisivo. Si tratta di Carola Moroni, trentaduenne originaria dei Castelli Romani che in passato ha calcato i set dei programmi estivi trasmessi sulle reti Mediaset.

La notizia del presunto legame sta monopolizzando le conversazioni degli appassionati di cronaca rosa, alimentata dalla proverbiale riservatezza dei due diretti interessati che finora non hanno rilasciato né smentite né dichiarazioni ufficiali. Eppure, le voci di corridoio descrivono un Bonolis particolarmente coinvolto dalla nuova relazione, tanto da valutare un possibile ridimensionamento dei suoi numerosi impegni professionali per dedicare più spazio alla vita privata e godersi la quotidianità fuori dagli studi televisivi.

Il percorso professionale e la passione per lo sport

Ma qual è il percorso di Carola Moroni lontano dai riflettori? Oltre alla breve parentesi televisiva, la giovane vanta un curriculum accademico solido e completamente slegato dal mondo dello spettacolo. Si è laureata in Informatica e oggi opera attivamente nel settore della gestione aziendale e dell’imprenditoria digitale, mantenendo un profilo molto misurato sui social network. Appassionata di sport, pratica regolarmente l’arrampicata e ama trascorrere il tempo all’aria aperta. Il grande pubblico ha imparato a conoscerla nell’estate del 2023, quando partecipò al reality show sentimentale Temptation Island nel ruolo di tentatrice all’interno del villaggio dei sentimenti.

Subito dopo la fine di quella trasmissione, il suo nome tornò brevemente al centro delle cronache per un presunto flirt con un altro protagonista del programma, Manuel Maura. Oggi il suo profilo torna prepotentemente d’attualità per l’accostamento al popolare conduttore romano, unendo la sua competenza tecnologica e imprenditoriale a un contesto decisamente più mediatico rispetto al passato.

La nascita del presunto legame dietro le quinte della tv

Secondo quanto trapelato, la scintilla tra i due sarebbe scoccata all’interno dell’ambiente lavorativo della Fascino, la nota società di produzione televisiva guidata da Maria De Filippi. Proprio tra i corridoi e le sale prove dei programmi di successo, inclusa la presenza fissa di Bonolis tra i giudici del talent show Tu Sí Que Vales, si sarebbero create le occasioni propizie per l’incontro e la nascita di una complicità speciale tra i corridoi degli studi.

Gli osservatori più attenti del mondo dello spettacolo giurano che la frequentazione sia seria e consolidata, capace di riportare il sereno nella vita privata del presentatore dopo il clamore mediatico che aveva accompagnato la separazione dalla storica compagna. I fan del conduttore seguono la vicenda con grande curiosità, in attesa di capire se i diretti interessati decideranno di uscire allo scoperto o se preferiranno mantenere il massimo riserbo su questa nuova unione sentimentale che anima l’autunno televisivo italiano.



