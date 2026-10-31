Le ali della libertà, come finisce: trama, cast e il celebre finale del film con Tim Robbins





Il lungometraggio cinematografico noto come Le ali della libertà, diretto dal cineasta Frank Darabont nel 1994, rappresenta una delle pietre miliari più celebri della storia del cinema mondiale. Basato su un racconto breve scritto da Stephen King, l’intero progetto visivo esplora con delicatezza e crudezza le dinamiche della sopravvivenza umana all’interno di un istituto penitenziario di massimo sicurezza. La narrazione si sviluppa seguendo le vicende di Andy Dufresne, un giovane e brillante banchiere la cui vita viene radicalmente stravolta da una sentenza spietata.





L’uomo viene infatti accusato ingiustamente dell’omicidio della propria consorte e del suo amante, crimini che non ha mai commesso. Nonostante la sua proclamazione d’innocenza davanti ai giudici, il tribunale emette una doppia condanna all’ergastolo, spedendolo dritto nel cupo e spietato penitenziario statale di Shawshank. Questo luogo non è soltanto una prigione fortificata, ma un vero e proprio girone infernale governato da regole non scritte, dove la violenza fisica e psicologica dei secondini e dei detenuti più pericolosi minaccia costantemente l’esistenza dei nuovi arrivati.

All’interno di questa struttura oppressiva, il protagonista deve imparare rapidamente a muoversi per evitare di soccombere alla disperazione. La sua indole riservata e apparentemente fragile cela in realtà una determinazione fuori dal comune, unita a una pazienza che gli consentirà di resistere allo scorrere implacabile del tempo.

La trama si infittisce quando Andy Dufresne decide di non subire passivamente la sua nuova condizione di reclusione, cercando invece un modo per guadagnarsi il rispetto dei compagni e dei sorveglianti. Un punto di svolta fondamentale nella sua permanenza a Shawshank è rappresentato dall’incontro con Ellis Boyd Redding, universalmente noto tra i detenuti con il soprannome di Red. Quest’ultimo è un ergastolano di lunga data che gestisce il mercato nero del carcere, capace di procurare qualsiasi oggetto desiderato dai compagni.

Tra i due nasce inizialmente un rapporto di semplice conoscenza che si trasforma rapidamente in un legame di fraterna amicizia, destinato a durare per decenni. Red diventa il confidente di Andy, l’ascoltatore silenzioso di un uomo colto che fatica a trovare un senso alla propria detenzione. Nel frattempo, le competenze finanziarie del protagonista attirano l’attenzione del brutale capitano delle guardie Byron Hadley e del direttore del carcere Samuel Norton.

Sfruttando le sue abilità contabili, Andy comincia a gestire i beni e i conti personali del direttore, aiutandolo a ripulire il denaro sporco proveniente da tangenti e corruzione edilizia legata ai lavori forzati dei prigionieri. In cambio di questi servigi illeciti, il banchiere ottiene piccoli privilegi personali, come la possibilità di ampliare notevolmente la vecchia biblioteca della prigione e di trasformarla in un punto di riferimento culturale per l’intera comunità di detenuti.

Cast e personaggi principali

Il cast di Le ali della libertà vanta interpretazioni di altissimo livello che hanno contribuito a rendere immortali i personaggi scritti sul copione. L’attore Tim Robbins veste i panni del protagonista Andy Dufresne, conferendogli un’aura enigmatica, composta e profondamente umana. Accanto a lui recita magistralmente Morgan Freeman nel ruolo di Red, un’interpretazione intensa che gli è valsa una candidatura ai premi Oscar e che guida lo spettatore attraverso la voce narrante fuori campo.

Il versante antagonistico della storia è dominato da Bob Gunton, che interpreta il corrotto e ipocrita direttore Samuel Norton, figura che nasconde la propria crudeltà dietro una facciata di religiosità bigotta. A completare la struttura repressiva del penitenziario troviamo Clancy Brown nei panni del sadico capitano Byron Hadley, pronto a usare la violenza fisica per reprimere ogni minimo accenno di rivolta. Non mancano figure di grande spessore emotivo come James Whitmore, che interpreta il vecchio Brooks Hatlen, un detenuto anziano la cui tragica vicenda umana evidenzia i danni irreparabili causati dalla sindrome dell’istituzionalizzazione.

Fanno parte del gruppo di compagni di cella anche William Sadler nel ruolo di Heywood e Gil Bellows nei panni del giovane e impulsivo Tommy Williams, un ragazzo la cui testimonianza potrebbe ribaltare completamente le sorti giudiziarie del protagonista all’interno delle aule di tribunale. La presenza scenica di questi attori secondari arricchisce in modo determinante il tessuto drammaturgico complessivo, offrendo sfumature psicologiche di rara intensità e solidità.

Come finisce il film

Il film procede mostrando il trascorrere degli anni e l’inesorabile invecchiamento dei protagonisti all’interno delle mura di Shawshank. La svolta drammatica che spinge la narrazione verso l’epilogo arriva quando il giovane Tommy Williams confessa ad Andy di aver conosciuto in un altro carcere il vero autore del duplice omicidio per cui il banchiere è stato condannato ingiustamente.

Pieno di speranza, Andy si rivolge al direttore Samuel Norton per chiedere la revisione del processo, ma quest’ultimo, terrorizzato all’idea di perdere il proprio contabile personale e di rischiare l’incriminazione per i suoi affari illeciti, blocca ogni tentativo e fa uccidere freddamente il ragazzo da Byron Hadley con la scusa di un tentato tentativo di fuga. Dopo questo durissimo colpo, Andy appare visibilmente cambiato e confida a Red il suo sogno di trasferirsi a Zihuatanejo, un piccolo paradiso messicano sull’oceano, chiedendogli di recuperare un pacco nascosto sotto un muretto a Buxton nel caso in cui fosse riuscito a riconquistare la libertà. La mattina seguente, durante l’appello nominale, la cella del protagonista viene trovata inspiegabilmente vuota dai secondini sconcertati e increduli.

Finale spiegato

La conclusione del lungometraggio svela finalmente il piano ingegnoso architettato da Andy Dufresne nel corso di quasi vent’anni di detenzione silenziosa. Durante la verifica mattutina, il direttore Norton scaglia un sasso contro un poster di Raquel Welch appeso alla parete della cella, scoprendo con orrore che la grande immagine copre un ampio foro scavato nel muro. Il banchiere aveva utilizzato per decenni un piccolo martelletto da geologo, acquistato grazie ai favori di Red, per demolire lentamente la pietra friabile, nascondendo i detriti nelle tasche dei pantaloni e gettandoli nel cortile durante l’ora d’aria.

La notte della fuga, approfittando di un forte temporale che aveva coperto i rumori con i tuoni, Andy si era calato nel cunicolo, aveva attraversato le tubature fognarie della prigione e aveva raggiunto l’esterno trascinandosi nella melma. Una volta fuori, indossando gli abiti civili e le scarpe tirate a lucido del direttore, si era recato in diverse banche per ritirare l’enorme somma di denaro accumulata negli anni usando una falsa identità creata ad hoc per ripulire i fondi neri di Norton.

Nel finale spiegato, il cerchio narrativo si chiude con la scarcerazione di Red, il quale ottiene finalmente la libertà condizionata dopo quarant’anni trascorsi dietro le sbarre. L’anziano ex detenuto sperimenta la stessa sensazione di smarrimento che aveva portato il povero Brooks al tragico suicidio, lottando contro il desiderio di farla finita per sempre. Tuttavia, la promessa fatta ad Andy lo spinge a recarsi nella campagna di Buxton, dove trova sotto un muretto di pietra vulcanica una scatola contenente del denaro contante e una lettera che lo invita a raggiungerlo in Messico.

Red decide così di infrangere la libertà violando la condizionale, scegliendo la speranza e il futuro. L’ultima indimenticabile sequenza mostra il ricongiungimento commovente tra i due amici su una spiaggia assolata di Zihuatanejo, dove il blu dell’oceano Pacifico cancella definitivamente gli anni bui trascorsi nella prigione di Shawshank.



