Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni della puntata del 1 novembre 2026 sul Nove

Fabio Fazio torna in onda con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck per un nuovo appuntamento ricco di protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’attualità





Fabio Fazio torna in onda con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck per un nuovo appuntamento ricco di protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’attualità





Torna Che tempo che fa con una nuova puntata in diretta televisiva sul Nove e in streaming sulla piattaforma Discovery alle ore 19.30 di oggi, domenica 1 novembre 2026. Come di consueto, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, il popolare talk show condotto da Fabio Fazio proporrà un ricco elenco di ospiti e contenuti che spazieranno tra il cinema, la televisione, la musica, i libri, l’attualità, la salute e la scienza, offrendo al pubblico in studio e a casa un parterre ampio e variegato per la serata festiva.

Tra i protagonisti più attesi della serata dal mondo del cinema e della televisione ci saranno Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina. I due artisti interverranno per presentare l’uscita nelle sale cinematografiche, prevista a partire dal 12 novembre, della pellicola intitolata Un weekend artificiale, che rappresenta il sedicesimo film diretto da Pieraccioni. Nel ricco cast della pellicola figurano, accanto ai due ospiti presenti in studio, anche Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito e Paolo Hendel, che compongono la squadra di attori del nuovo progetto cinematografico.

Dopo lo spazio dedicato al grande schermo, l’attenzione del programma si sposterà sulla televisione con la partecipazione di Elena Sofia Ricci. L’attrice sarà ospite in studio in quanto protagonista della terza stagione della fiction intitolata I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, un lavoro televisivo tratto dall’omonimo romanzo scritto da Ilaria Tuti. La conversazione permetterà di approfondire i dettagli di questa nuova e attesa stagione della serie televisiva che vede l’attrice in un ruolo di primo piano all’interno della programmazione della fiction italiana.

La puntata proseguirà poi con lo spazio riservato alla musica grazie alla presenza di Sayf. L’artista si esibirà dal vivo sul palco del programma proponendo al pubblico la sua esibizione live con il nuovo singolo intitolato Bombe. Subito dopo, Fabio Fazio accoglierà in studio Mara Maionchi e Orietta Berti per il consueto e seguito spazio che vede le due note protagoniste della televisione regolarmente presenti nel corso delle puntate del talk show con i loro interventi e commenti.

Il ciclo degli ospiti letterari e dell’attualità vedrà la presenza di Walter Veltroni, che interverrà per presentare il suo nuovo libro intitolato Piccola mia. Lettera a una bambina appena nata. Inoltre, nel corso della serata, il conduttore converserà con Michele Serra e ospiterà in studio Antonio Scurati, autore del saggio intitolato Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia, offrendo così spunti di riflessione politico-sociale e letteraria agli spettatori collegati.

La parte della trasmissione che risulta dedicata alla salute e alla scienza vedrà l’intervento in studio di Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. A completare il parterre della serata interverranno anche Tito Boeri, l’editorialista del quotidiano la Repubblica Massimo Giannini e la direttrice dell’HuffPost Italia Annalisa Cuzzocrea, per chiudere il quadro degli approfondimenti editoriali previsti dalla scaletta odierna del programma televisivo condotto dal noto presentatore.

La trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio rinnova dunque il proprio appuntamento domenicale sul canale Nove, confermando una struttura consolidata che unisce intrattenimento leggero, approfondimento culturale, musica dal vivo e dibattito su temi di rilevanza Sociale e scientifica. Gli spettatori collegati potranno seguire l’intera diretta a partire dal tardo pomeriggio, beneficiando della presenza di figure di primo piano del panorama culturale italiano che si alterneranno nel corso delle diverse sezioni previste dalla scaletta ufficiale della puntata odierna.

L’attenzione riservata alle novità editoriali e cinematografiche rappresenta uno dei tratti distintivi del programma, capace di offrire visibilità a opere in uscita nelle sale o nelle librerie nel corso del mese di novembre. La compresenza di registi, attori, scrittori, scienziati e giornalisti garantisce un confronto a tutto tondo sugli argomenti di maggiore attualità, mantenendo il consueto equilibrio tra momenti di leggerezza e riflessioni su temi complessi legati alla società contemporanea, alla ricerca scientifica e alle dinamiche istituzionali e politiche del Paese.

L’appuntamento odierno si inserisce all’interno della programmazione autunnale della rete, confermando il gradimento del pubblico per un formato che sa coniugare l’intervista faccia a faccia con momenti corali di intrattenimento. La partecipazione fissa di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck arricchisce ulteriormente la dinamica dello studio, offrendo spunti ironici e interazioni costanti con il conduttore e con i vari ospiti che si susseguono nel corso della diretta televisiva e della contemporanea diffusione in streaming sulla piattaforma dedicata.

La puntata si preannuncia particolarmente densa di contenuti, grazie alla combinazione di interventi artistici, musicali e giornalistici che permettono di toccare molteplici settori dell’attualità e della cultura nazionale. Il pubblico potrà così assistere alle esibizioni dal vivo, alle presentazioni letterarie e alle analisi economiche e scientifiche curate dai professionisti invitati da Fabio Fazio, chiudendo in questo modo il fine settimana televisivo con un’offerta informativa e di spettacolo particolarmente articolata e completa per tutte le fasce di spettatori sintonizzati.

L’offerta del talk show domenicale si arricchisce continuamente di nuove testimonianze dirette e di contributi esclusivi provenienti dai diversi ambiti culturali del Paese, confermando la centralità della trasmissione nel panorama televisivo nazionale. La presenza di personalità di spicco del mondo accademico e del giornalismo permette di analizzare con puntualità i fenomeni sociali più rilevanti, offrendo chiavi di lettura approfondite e rigorose su argomenti di grande interesse collettivo e di attualità generale.

Ogni singolo segmento della trasmissione è progettato per garantire un flusso continuo di informazioni e di intrattenimento di qualità, valorizzando al Massimo il contributo dei singoli ospiti presenti in studio o collegati per l’occasione. L’attenzione costante verso i dettagli editoriali e artistici rappresenta una garanzia di affidabilità per il pubblico che segue con regolarità gli appuntamenti televisivi proposti nel corso della stagione autunnale dal canale televisivo.

Gli spettatori che seguono la trasmissione in diretta possono inoltre interagire attraverso i canali digitali ufficiali, partecipando al dibattito online che accompagna lo sviluppo dei vari temi trattati nel corso della serata. La sinergia tra la programmazione televisiva tradizionale e le piattaforme di streaming digitale consente di amplificare la portata dei contenuti proposti, raggiungendo un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo in ogni singola puntata settimanale.

Il palinsesto della serata si sviluppa attraverso una scaletta rigorosa che alterna momenti di intrattenimento puro a riflessioni di carattere culturale e scientifico, mantenendo sempre alta l’attenzione degli spettatori dall’inizio alla fine della trasmissione. La conduzione esperta di Fabio Fazio guida il pubblico attraverso questo percorso ricco di stimoli intellettuali e di momenti di spettacolo, confermando il successo consolidato del formato televisivo in onda ogni domenica.

La puntata odierna rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di approfondimento culturale e di intrattenimento portato avanti dalla trasmissione, capace di rinnovarsi costantemente pur mantenendo saldi i punti di riferimento che ne hanno decretato la fortuna televisiva nel corso degli anni passati. La cura nella scelta degli argomenti e nella selezione degli ospiti costituisce il pilastro fondamentale su cui poggia l’intero impianto editoriale del talk show, confermando le aspettative del pubblico.



