La Russa difende la Folgore e attacca i critici: «I parà disturbano solo delinquenti e nostalgici del Sessantotto»





Il dibattito politico sulla sicurezza urbana a Milano si infiamma attorno alla decisione di impiegare nuovi contingenti dell’Esercito nelle strade cittadine. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha scelto di esprimere pubblicamente il proprio giudizio attraverso i canali social, condividendo fotografie e riflessioni a supporto delle donne e degli uomini in divisa. La presa di posizione arriva in risposta alle polemiche sollevate da diverse parti politiche e sociali circa l’opportunità di militarizzare gli spazi urbani attraverso l’uso di personale armato per compiti di controllo del territorio.





Le polemiche si sono concentrate sull’efficacia e sui rischi di questa misura, adottata dalle autorità competenti in seguito ai gravi episodi registrati nei giorni scorsi. Secondo quanto trapelato dalle istituzioni, l’obiettivo primario dichiarato consiste nel garantire una maggiore deterrenza nei confronti di eventuali nuovi disordini, offrendo un supporto visibile e costante alle forze dell’ordine tradizionali. Tuttavia, le opposizioni e vari movimenti critici hanno interpretato la mossa come un segnale di allarme sproporzionato, capace di alterare il clima democratico della città e di introdurre elementi di tensione non necessari nelle aree residenziali e commerciali.

L’afflusso di personale militare specializzato ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica, polarizzando le discussioni tra chi ritiene indispensabile una presenza massiccia dello Stato per scoraggiare atti vandalici e chi invece paventa una deriva autoritaria nella gestione dello spazio pubblico. In questo scenario complesso, la comunicazione politica si muove sul filo della contrapposizione tra esigenze di tutela e salvaguardia delle libertà civili, trasformando ogni singolo intervento delle istituzioni in un banco di prova per la tenuta della coesione sociale cittadina.

Le dichiarazioni del presidente del Senato e le reazioni politiche

Nel messaggio diffuso online, Ignazio La Russa ha respinto al mittente le critiche, definendo le contestazioni come il frutto di posizioni ideologiche anacronistiche. La frase centrale della sua comunicazione non lascia spazio a interpretazioni ambigue riguardo alla platea dei critici. «Solo ai delinquenti e a qualche sessantottino in ritardo con la storia danno fastidio le nostre donne e i nostri uomini in divisa», ha scritto il politico, accompagnando il testo con alcuni scatti fotografici che immortalano i soldati operativi nei diversi quartieri milanesi.

Tra le immagini selezionate per il post spicca quella di un bambino che stringe la mano a un militare sotto lo sguardo della madre. Questo particolare visivo è stato scelto per veicolare un messaggio di vicinanza tra la cittadinanza e le forze armate, contrapponendo l’immagine di un presidio rassicurante alle contestazioni politiche. Il testo integrale delle dichiarazioni ribadisce la piena fiducia nell’operato dei soldati, sottolineando come la loro presenza risponda a un’esigenza concreta di tutela della collettività e dei beni pubblici dopo le devastazioni che hanno colpito il centro nei fine settimana precedenti.

Le parole del presidente del Senato hanno immediatamente scatenato un giro di reazioni a catena nei partiti di opposizione, che hanno giudicato le espressioni utilizzate come irrispettose nei confronti del dibattito democratico e delle legittime preoccupazioni manifestate da una fetta della cittadinanza. D’altro canto, i rappresentanti della maggioranza di governo hanno difeso a scudo la linea dura, ribadendo che la priorità assoluta rimane la difesa dei cittadini perbene e la repressione intransigente di ogni forma di violenza urbana, isolando definitivamente coloro che scelgono la strada della devastazione e dello scontro aperto con le istituzioni democratiche.

La decisione di mobilitare la Brigata Folgore risponde direttamente agli scontri e ai danneggiamenti avvenuti a Milano nei giorni diciassette e diciotto ottobre. In quel fine settimana, alcune manifestazioni di piazza erano degenerate in episodi di violenza diffusa, saccheggi e danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato, spingendo il comitato per l’ordine e la sicurezza a raddoppiare gli sforzi preventivi. Complessivamente, circa cinquecento paracadutisti sono stati dislocati a partire dal ventiquattro ottobre nel perimetro urbano.

L’intervento dei militari si inserisce nell’alveo dell’operazione Strade Sicure, un dispositivo nazionale che prevede l’affiancamento della polizia locale e statale da parte del personale militare per la vigilanza di obiettivi sensibili. Gli operatori della Folgore mantengono compiti di sorveglianza fissa e pattugliamento dinamico, pur non disponendo delle prerogative tipiche della polizia giudiziaria. La loro azione mira a liberare risorse delle forze dell’ordine da impiegare nei compiti investigativi e di pronto intervento, riducendo i tempi di reazione in caso di nuove tensioni o disordini di piazza.

La pianificazione logistica e operativa ha richiesto un coordinamento certosino tra la prefettura, la questura e i comandi militari, al fine di ottimizzare la presenza dei soldati nei punti nevralgici della metropoli. Le zone commerciali, le stazioni ferroviarie e i principali snodi dei trasporti pubblici rappresentano le aree di maggiore concentrazione delle pattuglie, dove la visibilità delle uniformi funge da deterrente immediato contro i tentativi di borseggio, aggressione o danneggiamento delle strutture pubbliche e private.

Le reazioni del governo e la situazione sul campo

La linea del sostegno incondizionato ai militari trova sponda anche all’interno dell’esecutivo. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto nella stessa giornata per rivolgere un incoraggiamento formale ai reparti schierati, insistendo sulla necessità di coniugare rigore e professionalità nello svolgimento di un compito tanto delicato quanto complesso. Il governo rivendica la bontà della scelta strategica, evidenziando come la presenza fisica delle truppe funga da deterrente immediato contro la microcriminalità e i tentativi di infiltrazione violenta nelle proteste.

Nel frattempo, la giornata di sabato ventiquattro ottobre si è conclusa senza registrare nuovi episodi di devastazione o scontri di rilievo. Le autorità locali leggono questo risultato come un primo segnale positivo, frutto della combinazione tra il presidio territoriale dei paracadutisti, il lavoro d’intelligence delle forze di polizia e l’azione preventiva condotta nei giorni immediatamente successivi agli incidenti. Nonostante permangano le riserve di chi teme una deriva securitaria della gestione urbana, l’apparato logistico e operativo predisposto dal ministero rimane pienamente operativo su tutto il territorio cittadino.

L’efficacia complessiva di questo dispiegamento di forze sarà valutata nelle prossime settimane, quando il monitoraggio costante degli indici di criminalità e dell’andamento dell’ordine pubblico fornirà dati certi sulla tenuta del sistema di sicurezza integrato. Per adesso, la priorità assoluta resta quella di mantenere alta la guardia, evitando qualsiasi abbassamento del livello di attenzione e garantendo ai cittadini milanesi una cornice di tranquillità duratura, scevra da tensioni improvvise e da episodi di violenza incontrollata.



