Vannacci attacca i maranza: non sono studenti, sono solo dei criminali





Il dibattito politico italiano torna ad accendersi attorno agli scontri di piazza avvenuti durante le recenti manifestazioni giovanili che hanno interessato diverse aree urbane della penisola. Al centro della discussione si colloca l’intervento di Roberto Vannacci, leader del movimento Futuro Nazionale, che ha espresso giudizi durissimi nei confronti dei gruppi responsabili delle violenze urbane. Nel mirino del politico sono finiti in particolare i partecipanti agli episodi di guerriglia registrati nel corso dell’ultimo fine settimana, soprattutto nel contesto urbano di Milano. In quella occasione, le strade del capoluogo lombardo sono state teatro di danneggiamenti sistematici, saccheggi di esercizi commerciali e scontri frontali con le forze dell’ordine schierate a difesa dei quartieri. Di fronte a questi scenari, il fondatore del movimento ha rifiutato qualsiasi accostamento tra gli autori delle devastazioni e la popolazione studentesca che sceglie la via del confronto civile e pacifico. Le istituzioni locali osservano con preoccupazione l’escalation di tensione che attraversa le metropoli, mentre le forze dell’ordine continuano a presidare i luoghi sensibili per prevenire nuovi disordini e garantire l’incolumità dei cittadini che frequentano regolarmente le aree commerciali colpite dai vandalismi nei giorni scorsi.





La presa di posizione del politico punta a tracciare un confine netto tra due mondi che frequentano le piazze italiane con obiettivi radicalmente opposti. Nelle dichiarazioni diffuse dal movimento si legge una condanna senza appello nei confronti di chi compie atti di vandalismo sistematico. Maranza, buzzurri, criminali e puzzoni sono i termini utilizzati per definire i soggetti protagonisti delle cariche contro i reparti di polizia. Secondo la lettura fornita da Futuro Nazionale, questi individui non hanno alcun legame con la componente studentesca che intende far sentire la propria voce per rivendicare diritti o visioni sul futuro. La distinzione serve a evitare generalizzazioni che possano delegittimare chi scende in strada rispettando le regole della legalità e della convivenza civile, ribadendo un sostegno esplicito a chi sceglie forme di dissenso non violento. Gli osservatori politici sottolineano come questa strategia miri a intercettare il malessere della cittadinanza esasperata dai disagi quotidiani, isolando al contempo le frange estremiste che strumentalizzano i cortei per scopi puramente distruttivi e antagonistici all’interno del tessuto cittadino.

Le proposte legislative e la richiesta di tolleranza zero

Le parole espresse contro i facinorosi si inseriscono in un pacchetto di iniziative politiche che il movimento ha iniziato a strutturare nel corso del mese di ottobre. Già il diciannovesimo giorno del mese, il leader politico aveva anticipato la presentazione di una specifica proposta di legge mirata a contrastare la cosiddetta violenza organizzata di piazza. L’obiettivo dichiarato di questa iniziativa normativa consiste nel fornire agli operatori della sicurezza pubblica strumenti più efficaci per gestire le situazioni critiche e fronteggiare gruppi di agitatori preparati allo scontro fisico. Il giorno successivo, nel corso di un incontro con la stampa incentrato interamente sui temi della sicurezza urbana, sono stati illustrati i punti cardine di questo piano d’intervento che punta a colpire direttamente i responsabili materiali e chi li sostiene economicamente o legalmente. Il testo in lavorazione prevede anche un inasprimento generale delle pene detentive per chi aggredisce i funzionari pubblici durante lo svolgimento del proprio servizio d’ordine pubblico, cercando di colmare presunte lacune legislative attuali nel sistema giudiziario del nostro paese.

Il programma elaborato dal movimento politico prevede una serie di misure restrittive e sanzionatorie particolarmente pesanti per arginare il fenomeno. Tra i provvedimenti messi nero su bianco compaiono sanzioni economiche ad hoc finalizzate al risarcimento integrale dei beni pubblici e privati danneggiati durante le sommosse. Un capitolo specifico riguarda inoltre i minori coinvolti negli episodi di violenza, per i quali viene chiesta l’introduzione di una responsabilità civile e penale a carico delle famiglie. Nelle intenzioni dei proponenti figurano anche interventi di carattere amministrativo relativi alla cittadinanza, indirizzati in particolare verso soggetti dotati di doppia nazionalità che si rendano protagonisti di reati gravi contro l’ordine pubblico. A queste misure si affianca l’idea di imporre distanze di sicurezza obbligatorie tra i manifestanti e gli schieramenti delle forze dell’ordine, contemplando lo scioglimento immediato del corteo in presenza di violazioni specifiche. I tecnici del movimento stanno perfezionando i dettagli giuridici di ogni singolo articolo per renderlo applicabile nell’ordinamento vigente, puntando a un dibattito parlamentare serrato nei prossimi mesi invernali.

Il perimetro del confronto politico e le reazioni

La strategia comunicativa e legislativa del movimento si muove su un crinale sottile che cerca di isolare i violenti senza chiudere la porta al dialogo con i giovani scontenti. L’invito formale rivolto da Vannacci a chi protesta senza trascendere nella violenza ribadisce la disponibilità a sostenere le istanze civili in ogni sede istituzionale. Ciononostante, la durezza dei toni adoperati per definire i gruppi di rivoltosi conferma la linea della fermezza assoluta e della repressione penale per chi trasforma il diritto di manifestazione in un’occasione di guerriglia urbana. Il confronto parlamentare e pubblico sul tema della gestione dell’ordine pubblico rimane dunque aperto, diviso tra la necessità di tutelare il diritto costituzionale a manifestare liberamente e la richiesta pressante di garantire la sicurezza di cittadini, commercianti e operatori di polizia. Le opposizioni criticano duramente i toni ritenuti eccessivi, mentre la maggioranza valuta con attenzione le proposte relative alla sicurezza urbana e alla tutela del patrimonio pubblico contro ogni forma di vandalismo giovanile registrato nelle principali città italiane durante le recenti mobilitazioni di piazza.



