La stoccata di Rampini: “Starnazzano sulla Groenlandia, ma non sanno nemmeno dov’è”

Emanuela B.
11/01/2026
Secondo Federico Rampini, in merito alla questione della Groenlandia, ovvero l’intenzione di Trump di acquisirla, l’Europa, e la Danimarca in particolare, hanno adottato un atteggiamento di inazione, paragonabile a quello della Bella Addormentata nel bosco. Per anni, Copenhagen si è dedicata alla Groenlandia principalmente per monitorare lo stato di salute degli orsi polari e per esprimere scuse per il passato coloniale, accompagnando tali azioni con cospicui trasferimenti finanziari. Con il suo approccio diretto e, seppur sgradevole, apparentemente efficace, Trump ha contribuito a destare la Bella Addormentata dal suo prolungato torpore.





