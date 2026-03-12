Le somministrano antibiotici sbagliati in ospedale, muore a 33 anni: “È stata negligenza”





La vicenda di Aleisha Rochester, una giovane madre di Londra, ha acceso i riflettori su un tragico caso di negligenza medica. La donna, che lavorava come cassiera in un supermercato ed era madre di un bambino di otto anni, soffriva da tempo di una patologia infiammatoria cronica nota come idrosadenite suppurativa, o acne inversa. Questa condizione provoca la formazione di ascessi dolorosi e infezioni localizzate, in particolare nelle aree dell’inguine e delle ascelle.





Nel mese di agosto 2023, Aleisha si era recata presso gli ospedali universitari di St Epsom e St Helier per rimuovere un ascesso formatosi sotto l’ascella sinistra. L’intervento chirurgico, apparentemente di routine per la sua condizione cronica, avrebbe dovuto risolvere il problema. Tuttavia, nei giorni successivi all’operazione, la situazione è precipitata. Il 10 agosto, Aleisha ha iniziato a manifestare segni di un’infezione grave. Nonostante ciò, i medici che l’hanno visitata successivamente hanno prescritto antibiotici che, secondo quanto emerso dalle indagini, non erano conformi alle linee guida ospedaliere.

Le condizioni della donna sono peggiorate rapidamente. Il 15 agosto si è nuovamente recata in ospedale lamentando un ulteriore aggravamento, ma solo il giorno successivo le è stato somministrato un antibiotico adeguato. Purtroppo, il ritardo nel trattamento si è rivelato fatale: il 17 agosto Aleisha è stata trasferita in terapia intensiva a causa di uno shock settico che aveva compromesso diversi organi vitali, inclusi i reni e il cuore. Nonostante gli sforzi dei medici, il 19 agosto la giovane è deceduta per arresto cardiaco.

Il caso ha scatenato un’ondata di indignazione e dolore, soprattutto tra i familiari della vittima. La madre di Aleisha, Lorna Rochester, ha presentato una denuncia ufficiale contro il Servizio Sanitario Nazionale inglese (NHS), chiedendo chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte della figlia. Dopo un’indagine approfondita, il medico legale incaricato ha stabilito che la causa del decesso è stata la negligenza medica. In particolare, è stato evidenziato che la somministrazione di antibiotici errati e l’incapacità di fornire cure tempestive hanno contribuito in modo determinante al tragico epilogo.

In una dichiarazione ufficiale, il Servizio Sanitario Nazionale ha ammesso gli errori commessi e si è scusato con la famiglia della vittima. Tuttavia, queste scuse non possono colmare il vuoto lasciato dalla perdita di una madre giovane e affettuosa, né alleviare il dolore del figlio di soli otto anni rimasto orfano.

Secondo quanto riportato dalla BBC, questo non era il primo intervento chirurgico a cui Aleisha Rochester si sottoponeva per trattare la sua condizione cronica. Tuttavia, l’assenza di un trattamento adeguato e tempestivo in questa occasione si è rivelata fatale. Il medico legale ha sottolineato nel suo rapporto che l’aderenza alle linee guida ospedaliere avrebbe potuto prevenire l’esito tragico.

La vicenda ha sollevato interrogativi più ampi sulla qualità dell’assistenza sanitaria fornita dal NHS e sulla gestione delle emergenze mediche. La madre della vittima ha dichiarato che continuerà a battersi affinché casi simili non si ripetano in futuro. “Non si tratta solo di mia figlia”, ha affermato Lorna Rochester. “È importante che nessun’altra famiglia debba affrontare una tragedia come questa”.

Il caso di Aleisha Rochester rappresenta un doloroso promemoria delle conseguenze che possono derivare da errori medici e mancanza di attenzione nelle cure post-operatorie. Mentre la famiglia cerca giustizia per la giovane madre scomparsa, il sistema sanitario è chiamato a riflettere e a migliorare i propri standard per garantire che episodi simili non si ripetano.



